MIMORIADNY ONLINE Ďalšie hrozivé varovanie USA: Pred jadrovými zbraňami môžu Rusi zaútočiť s týmto

Naživo z Ukrajiny

Zelenskyj v BR OSN: Ruské útoky na energetickú sieť sú zločinom proti ľudskosti

ONLINE

Načítať nové správy

9:00 Po stredajšej vlne útokov na Ukrajinu je bez dodávok elektriny ešte stále 70 percent územia Kyjeva, uviedol vo štvrtok tamojší primátor Vitalij Kličko. Ako informovala britská stanica BBC, dodávky vody v Kyjeve boli zatiaľ obnovené len na ľavom brehu rieky Dneper. Situácia na pravom brehu by sa mala vrátiť do normálu v priebehu dopoludnia.

8:15 Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa domnieva, že Rusko by mohlo na Ukrajine použiť chemické zbrane predtým, ako by sa pustilo do eventuálnej jadrovej konfrontácie s NATO. Stať by sa tak mohlo v prípade, že Moskva bude kopiť ďalšie neúspechy na bojisku, napísal server Politico s odvolaním sa na anonymné zdroje.

Podľa šiestich dobre informovaných zdrojov, medzi ktorými sú pracovníci Pentagonu, Spojené štáty zatiaľ nemajú žiadne spravodajské informácie, ktoré by naznačovali, že takýto útok na Ukrajine bezprostredne hrozí. Mnohí americkí predstavitelia obrany majú za to, že boje v zimných mesiacoch uberú na intenzite a že žiadna zo strán nebude schopná získať späť významné územie.

7:30 Rezignáciou ruského veľvyslanca pri Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) sa skončí patová situácia vo Výbore svetového dedičstva, ktorému predsedal. Výbor je poverený ochranou kultúrnych pamiatok na svete.

"Mám tú česť vás informovať o ukončení svojej misie stáleho delegáta Ruskej federácie pri UNESCO," uviedol ruský veľvyslanec Alexandr Kuznecov v liste adresovanom členom Výboru svetového dedičstva, ktorý k nahliadnutiu získala AFP. Nemenovaný diplomat OSN následne pre túto agentúru potvrdil, že Kuznecovovo odstúpenie z funkcie umožní výboru "rýchlo vymenovať nového predsedu" a obnoviť jeho aktivity".

6:45 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil na stredajšom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru za "očividný zločin proti ľudskosti".

"Keď máme mínusové teploty, desiatky miliónov ľudí bez elektriny, bez kúrenia, bez vody, tak toto je zjavný zločin proti ľudskosti," povedal Zelenskyj prostredníctvom videospojenia na zasadnutí BR OSN v New Yorku.

6:30 Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v stredu oznámil, že požiadal Nemecko, aby dodalo Ukrajine systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré ponúklo Poľsku.

Po kolejnych atakach rakietowych 🇷🇺,zwróciłem się do strony 🇩🇪, aby proponowane 🇵🇱 baterie Patriot zostały przekazane na 🇺🇦 i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić 🇺🇦 przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 23, 2022

"Po ďalších raketových útokoch Ruska (na Ukrajinu) som požiadal nemeckú stranu, aby odovzdala Ukrajine batérie Patriot, ktoré ponúkla Poľsku, a rozmiestnila ich na ich (ukrajinských) západných hraniciach," napísal Blaszczak na Twitteri. "Ukrajine to pomôže zabrániť ďalším obetiam na životoch ako aj výpadkom prúdu a zvýši to tiež bezpečnosť na našich východných hraniciach," dodal poľský minister.

6:05 V meste Ľvov a viacerých ďalších ukrajinských oblastiach sa už podarilo obnoviť dodávky elektriny a vody. V noci na štvrtok o tom informovala spravodajská stanica CNN. Výpadky dodávok spôsobili stredajšie ruské útoky cielené na energetickú infraštruktúru v celej Ukrajine.

Nemecko poprelo tvrdenie Johnsona, že chcelo, aby sa Ukrajina rýchlo vzdala

Hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit poprel v stredu tvrdenie bývalého britského premiéra Borisa Johnsona, že Berlín najprv chcel, aby sa Ukrajina po spustení invázie vo februári rýchlo vzdala Rusku. Tento postoj malo Nemecko podľa Johnsona z čisto ekonomických dôvodov. Informácie priniesli tlačová agentúra AP a portál britského denníka The Guardian.

Hebestreit povedal novinárom: "Mám chuť prejsť na angličtinu - vravím vám, že to, čo Boris Johnson povedal, je 'utter nonsense', vyložený nezmysel." "Dobre vieme, že tento veľmi zábavný expremiér mal vždy svojský vzťah k pravde," dodal hovorca. Na obhajobu Nemecka pripomenul aj prejav kancelára Olafa Scholza v nemeckom parlamente 27. februára, teda tri dni po začatí vojny, v ktorom sa ten dôrazne postavil na stranu Ukrajiny.

"Preto si myslím, že fakty hovoria proti podozreniam, ktoré som počul v interview (s Johnsonom)," vyhlásil Hebestreit. Televízia CNN Portugal citovala v pondelok 21. novembra Johnsonove slová, že "nemecký postoj bol v jednej fáze (invázie) taký, že môže nastať katastrofa, a preto bude v celej situácii lepšie, ak sa všetko rýchlo skončí a Ukrajina sa prestane brániť". Podľa televízie Johnson tvrdil, že Nemecko má pre tento postoj "čisto ekonomické dôvody".

Johnsona v minulosti opakovane obvinili, že počas svojej kariéry novinára, poslanca a neskôr aj premiéra klamal. Z funkcie predsedu vlády aj lídra konzervatívcov o napokon donútili odstúpiť - po sérií škandálov - členovia jeho vlastnej politickej strany. Rezignáciu na premiérsky post Johnson oznámil začiatkom júla, vo funkcii však zostal až do začiatku septembra; kým ho v nej nahradila dnes už tiež expremiérka Liz Trussová.