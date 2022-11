MIMORIADNY ONLINE Elektrická sieť Ukrajiny poškodená útokmi je naďalej nestabilná, tvrdí Zelenskyj

KYJEV - Elektrická sieť Ukrajiny, ktorá je poškodená v dôsledku útokov ruských síl, je naďalej nestabilná. Povedal to v pondelok večer vo videoprejave ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že v krajine počas dňa nedochádzalo len k plánovaným vypnutiam prúdu, ale aj k nečakaným výpadkom. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

6:00 Bielorusi sú proti zapojeniu sa do vojny na Ukrajine na strane ruských síl. Šanca, že by sa tak stalo v súčasnej situácii, keď sa ruskej armáde nedarí zvíťaziť, je takmer nulová, uviedla v rozhovore pre server iRozhlas.cz zverejnený v pondelok líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská. Zdôvodnila to nedostatočnou motiváciou a tiež zlým výcvikom vojakov.

Elektrická sieť Ukrajiny poškodená útokmi je naďalej nestabilná, tvrdí Zelenskyj

Zelenskyj konštatoval, že spotreba elektriny presahuje jej produkciu. "Dnes večer je situácia mimoriadne ťažká v Kyjeve a jeho okolí, ako aj v (mestách) Vinnycia, Sumy, Ternopiľ, Čerkasy, Odesa a niekoľkých ďalších mestách a okresoch," povedal. Apeloval na regionálne a komunálne úrady, aby občanov i naďalej motivovali k šetreniu energií. Takéto opatrenie je podľa jeho slov nutné aj vo verejných priestoroch.

"Systémové škody spôsobované nášmu energetickému sektoru útokmi ruských teroristov sú tak veľké, že všetci naši občania a spoločnosti, by mali byť veľmi šetrné a spotrebu (elektriny) by si mali rozdeliť na hodiny počas dňa," uviedol Zelenskyj.

Ukrajinci musia podľa slov šéfa energetickej spoločnosti Jasno Sergeja Kovalenka počítať s výpadkami prúdu najmenej do konca marca. Ako napísal Kovalenko v pondelok na sociálnej sieti Facebook, technici robia čo je v ich silách, aby opravili škody na rozvodnej sieti predtým, než udrie tuhá zima.

Ruské sily ničia cielenými raketovými útokmi energetický systém Ukrajiny od polovice októbra, pripomína DPA. Vicepremiérka Iryna Vereščuková aj z tohto dôvodu už minulý mesiac odporučila utečencom z Ukrajiny, aby sa do vlasti nevracali skôr než budúci rok na jar.

Ruskú inváziu sprevádzajú podľa USA systémové vojnové zločiny

Objavuje sa čoraz viac dôkazov, že ruskú inváziu na Ukrajinu "sprevádzajú systémové vojnové zločiny spáchané v každom regióne, kde boli rozmiestnené ruské sily". Vyhlásila to v pondelok osobitná americká vyslankyňa pre medzinárodné trestné právo Beth Van Schaacková. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Rusi podľa jej slov vraždili, mučili a unášali Ukrajincov systematickým spôsobom, pričom do týchto činov boli zrejme zapojení aj ich najvyšší velitelia. Dôkazy z oslobodených oblastí poukazujú na "zámerné, nerozlišujúce a neprimerané" útoky proti civilnému obyvateľstvu, zlé zaobchádzanie s civilistami a vojnovými zajatcami vo väzbe, násilné odsuny ukrajinských občanov – vrátane detí – do Ruska, vraždy podobné popravám a tiež na sexuálne násilie, približuje Van Schaacková.

To, či by šéf Kremľa Vladimir Putin mohol byť stíhaný za vojnové zločiny na Ukrajine, osobitná vyslankyňa USA odmietla povedať. Prokuratúra bude podľa nej "sledovať dôkazy tam, kam povedú". Van Schaacková okrem iného poznamenala, že USA pozorne skúmajú video, ktoré sa objavilo cez víkend a naznačuje, že ukrajinskí vojaci mohli usmrtiť ruských vojnových zajatcov. "Je skutočne dôležité zdôrazniť, že zákony vojny sa vzťahujú na všetky strany rovnako," konštatovala. Dodala však, že rozsah kriminality ruských síl je enormný v porovnaní s obvineniami voči ukrajinským jednotkám.

Rusko minulý týždeň obvinilo Ukrajinu zo spáchania vojnového zločinu, ktorého sa údajne dopustili ukrajinskí vojaci popravou viac ako desať ruských vojnových zajatcov. Moskva tvrdí, že išlo o "vraždu", avšak ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec namieta, že zajatci po tom, čo sa vzdali, spustili paľbu na ukrajinské sily a boli zabití počas odvetnej streľby.