MIMORIADNY ONLINE Pri ruskom raketovom útoku zahynula prokurátorka Charkovskej oblasti

KYJEV - Snahy Západu presvedčiť Ukrajinu, aby po sérii veľkých vojenských víťazstiev rokovala s Moskvou sú "bizarné". Rokovania by totiž znamenali kapituláciu Kyjeva. Povedal to poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak.

20:44 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok po telefonáte so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským odsúdil ostreľovanie Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) na juhu Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian. Macron vo vyhlásení, ktoré bolo zverejnené po telefonáte, uviedol, že ostreľované boli aj jadrové elektrárne pri mestách Chmeľnyckyj a Rivne, ako aj vodná priehrada Nova Kachovka.

20:39 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok upozornila, že počas prichádzajúcej zimy budú ohrozené životy miliónov Ukrajincov po tom, ako energetickú infraštruktúru tejto krajiny zasiahla séria ruských útokov. TASR správu prevzala z agentúry AFP. "Jednoducho povedané, táto zima bude o prežití," povedal počas návštevy Kyjeva regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. Pripomenul, že škody na ukrajinskej energetickej infraštruktúre spôsobené početnými raketovým útokmi už majú svoje následky na zdravotníctve a zdraví ľudí.

20:30 Ruský raketový útok pripravil o život prokurátorku ukrajinskej Charkovskej oblasti Olenu Maslyčovú, informovala v pondelok vo vyhlásení tamojšia prokuratúra. Správu priniesol portál britskej televízie Sky News. "Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine a priateľom prokurátorky Oleny Maslyčovej, ktorá zomrela v dôsledku ruskej raketovej paľby. Vedenie a zamestnanci prokuratúry Charkovskej oblasti sú hlboko zarmútení touto stratou – smrťou prokurátorky Oleny Maslyčovej v obci Ševčenkive v okrese Kupiansk," uviedli kolegovia.

20:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v pondelok členov NATO, aby zaistili ochranu ukrajinských jadrových elektrárni pred ruskou sabotážou. Spravil tak deň po tom, ako v blízkosti Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) na juhu Ukrajiny došlo k niekoľkým výbuchom, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters. "Všetky krajiny majú záujem na tom, aby v našich jadrových zariadeniach nedochádzalo k nebezpečným incidentom," uviedol Zelenskyj v príhovore, ktorý predniesol k účastníkom zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO v španielskom Madride.

18:54 Americký minister obrany Lloyd Austin v pondelok vyhlásil, že Ukrajina je lepšie pripravená na boj počas zimy než Rusko. Je podľa neho v "oveľa lepšej forme". TASR správu prevzala z webového portálu britského denníka The Guardian.

16:30 Ruská agresia proti Ukrajine ohrozuje systém ochrany ľudských práv a celý medzinárodný poriadok založený na pravidlách. Konštatoval to v pondelok minister zahraničných vecí Rastislav Káčer, ktorý v Banskej Bystrici otvoril 9. ročník medzinárodného diskusného fóra o ľudských právach Human Forum – Demokracia v ohrození? a 2. ročník medzinárodnej konferencie ministerstva zahraničných vecí.

14:45 Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg v pondelok varoval pred oslabovaním podpory pre Ukrajinu, ktorá od konca februára čelí ruskej vojenskej invázii, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.

13:37 Ukrajinská generálna prokuratúra v pondelok vyhlásila, že identifikovala štyri lokality v juhoukrajinskom meste Cherson, ktoré Rusko pred stiahnutím svojich jednotiek využívalo na mučenie zadržiavaných osôb. Úrad generálnej prokuratúry vo vyhlásení uviedol, že jeho predstavitelia našli a prešetrili "štyri priestory", kde ruské jednotky "nelegálne zadržiavali ľudí a brutálne ich mučili".

Tieto "mučiarne" prevádzkovali "pseudo-policejné orgány", ktoré v Chersone zriadili ruské okupačné sily. V štyroch skúmaných lokalitách sa našli zvyšky gumených obuškov, drevená "pálka" či zariadenie, ktoré okupanti využívali na mučenie civilistov elektrickým prúdom, uviedla ukrajinská prokuratúra.

13:35 Európska únia by podľa českej verejnosti mala postupovať spoločne a chrániť sa pred pôsobením Ruska. Vyplýva to z výsledkov prieskumu sociologického ústavu STEM pre Zastúpenie Európskej komisie v ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Štáty by podľa výsledkov prieskumu mali pred pôsobením ruskej agresie postupovať spoločne v rámci EÚ; samostatný postup by preferovala pätina opýtaných Čechov. Tento postoj prevláda naprieč spoločnosťou bez ohľadu na hodnotenie Európskej únie ako takej. Sedemdesiatdva percent opýtaných vníma ako garanta pred možnou agresiou zo strany Ruska Severoatlantickú alianciu, 56 percent vidí túto istotu v EÚ. Približne dve tretiny ľudí si myslí, že by štáty mali spolupracovať aj na vybavení a výcviku armád.

13:08 Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa v pondelok v ruskom meste Soči stretol so šéfom štátnej korporácie pre jadrovú energetiku Rosatom Alexejom Lichačovom, s ktorým rokuje o rozšírení atómovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na status šéfa diplomacie na Facebooku.

"Rozšírenie jadrovej elektrárne Paks je národným strategickým aj bezpečnostným záujmom Maďarska. Nie je náhoda, že po týždni dnes opäť sedíme za rokovacím stolom s Alexejom Lichačovom a s vedením Rosatomu," napísal Szijjártó.

12:52 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pri príležitosti pondelkového národného Dňa dôstojnosti a slobody ocenil odhodlanie Ukrajincov vzdorovať ruskej invázii a dodal, že jeho ľud je pripravený bojovať až do konca. Píšu o tom agentúra DPA i denník The Guardian.

Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina zaplatila za slobodu veľmi vysokú cenu a platí ju aj v súčasnosti, čím odkazoval na tisícky ľudí, ktorí v dôsledku vojny prišli o život. Podľa prezidenta každý videl, čoho sú Ukrajinci schopní – "bojovať s najväčšou armádou na svete a zároveň sa stať najlepšou armádou na svete".

12:41 Rusko chce postaviť pred súd všetky osoby zodpovedné za údajnú, nedávno medializovanú popravu ruských vojakov vo východoukrajinskom Donbase. Podľa agentúry Reuters to v pondelok na brífingu v Moskve oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Experti však upozorňujú, že okolnosti celej udalosti sú stále nejasné. Rusko minulý týždeň obvinilo Ukrajinu zo spáchania vojnového zločinu, ktorého sa údajne dopustili ukrajinskí vojaci popravou viac ako desať ruských vojnových zajatcov. Moskva súčasne obvinila Západ, že tento incident ignoruje.

12:14 Rusko neplánuje vyhlásiť ďalšie kolo mobilizácie obyvateľstva do bojov na Ukrajine, uviedol v pondelok Kremeľ. Informuje o tom stanica Sky News. Na otázku o ďalšom kole mobilizácie hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že "nemôže hovoriť za ministerstvo obrany, ale v Kremli sa o tom nediskutuje".

Ruský prezident Vladimir Putin v septembri vyhlásil čiastočnú mobilizáciu ruských obyvateľov. Ruský minister obrany Sergej Šojgu na konci októbra oznámil, že mobilizácia v Rusku bola zavŕšená, keďže na základe septembrového výnosu v rámci nej do armády povolali za približne mesiac 300.000 záložníkov.

12:08 Rusko v pondelok vyjadrilo znepokojenie v súvislosti s údajným "opakovaným ostreľovaním Záporožskej jadrovej elektrárne", z ktorého obvinilo Ukrajinu. Zároveň vyzvalo svetové mocnosti na zaistenie toho, aby Kyjev prestal s útokmi na túto najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe, ktorú okupujú ruské sily.

Ukrajinská vláda naopak viní z nového ostreľovania elektrárne Rusko, informuje britský denník The Guardian. Ukrajinská Záporožská jadrová elektráreň sa v nedeľu opäť stala terčom ostreľovania, čo vyvolalo odsúdenie zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Tá upozornila, že s takýmito útokmi je spojené riziko vzniku veľkej jadrovej katastrofy.

11:36 Poľsko prijme ponuku Nemecka, ktoré mu chce poskytnúť svoje systémy protivzdušnej obrany Patriot. Na sociálnej sieti Twitter to oznámil poľský vicepremiér a minister obrany Mariusz Blaszczak. Blaszczak, ktorého vyjadrenie citovala agentúra PAP, povedal, že je spokojný s ponukou nemeckej ministerky obrany Christine Lambrechtovej ohľadom umiestnenia dodatočných systémov Patriot v Poľsku. Dodal, že počas telefonátu s nemeckou stranou navrhne, aby boli tieto systémy rozmiestnené pri hraniciach s Ukrajinou.

10:33 Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg uviedol, že v prípade minulotýždňového dopadu rakety na územie Poľska išlo zrejme o nehodu, a nie o ruský útok na NATO. Vyšetrovanie v prípade však pokračuje, povedal Stoltenberg v nedeľu pre kanadskú televíznu sieť CBC. Explózia spôsobená pravdepodobne "zatúlanou" strelou ukrajinskej protivzdušnej obrany pripravila minulý týždeň v utorok v zariadení určenom na sušenie obilia v obci Przewodów blízko hraníc Poľska s Ukrajinou o život dvoch poľských občanov. Miesto incidentu skúmajú poľskí i americkí vyšetrovatelia.

"Nemáme náznaky, že by bol incident spred niekoľkých dní v Poľsku výsledkom zámerného útoku na Poľsko – vieme však, že celý incident bol výsledkom zámerného či mnohých zámerných útokov Ruska na Ukrajinu," podotkol Stoltenberg. "V ten istý deň vystrelili množstvo rakiet a dronov proti Ukrajine a incident v Poľsku bol toho priamym dôsledkom," dodal.

10:20 Hraničnými priechodmi prešlo v uplynulom týždni od 14. do 20. novembra na Slovensko 17.504 osôb z Ukrajiny. O dočasné útočisko požiadalo 644 z nich. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo 19.162 ľudí. Informovalo tom tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.

"Z hľadiska príchodu a odchodu odídencov z Ukrajiny je situácia dlhodobejšie stabilná bez výrazných zmien," uviedla hovorkyňa MV Zuzana Eliášová. Predchádzajúci týždeň od 7. do 13. novembra prešlo podľa jej informácií z Ukrajiny do SR 17.758 osôb.

08:27 Odborníci z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) vo svojej pravidelnej správe uvádzajú, že Kremeľ podporuje komunitu vojenských blogerov a novinárov v Rusku aj napriek tomu, že ich komentáre o operáciách ruskej armády na Ukrajine sú čoraz kritickejšie.

Na svojom spravodajskom webe o tom v pondelok napísala britská stanica BBC. Komunitu blogerov a vojnových spravodajcov tvorí viac než 500 nezávislých autorov a v Rusku sa stala smerodajným zdrojom informácií o vojne na Ukrajine, píšu odborníci podľa BBC. Predstavitelia tejto komunity sú podporovateľmi vojny a sú známi svojimi nacionalistickými názormi.

06:13 V dôsledku dopadu rakety na územie v Poľska naďaleko hraníc s Ukrajinou, ktorá čelí agresii Ruska, ponúkla nemecká vláda Varšave na zabezpečenie vzdušného priestoru systém protiraketovej obrany Patriot. "Ponúkli sme Poľsku podporu pri zabezpečení jeho vzdušného priestoru - našimi stíhačkami Eurofighter a systémami protivzdušnej obrany Patriot," povedala ministerka obrany Christine Lambrechtová pre pondelňajšie vydania denníkov Rheinische Post a General-Anzeiger, informuje agentúra DPA.

Ministerka pripomenula, že Nemecko už systém Patriot rozmiestnilo na Slovensku. "Našu prítomnosť (na Slovensku) chceme tam predĺžiť do konca roka 2023, eventuálne aj za tento horizont,“ povedala. "Je našou prvoradou zodpovednosťou, aby sa NATO nestalo účastníkom vojny (na Ukrajine). Stále si musíme zachovať chladnú hlavu," zdôraznila Lambrechtová.

Rusko uskutočnilo na východe Ukrajiny v nedeľu takmer 400 úderov, tvrdí Zelenskyj

Ruská armáda pokračuje v ostreľovaní ukrajinských pozícií delostreleckou paľbou, na východe krajiny podnikla len za nedeľu takmer 400 takýchto úderov. Vo svojom pravidelnom večernom prejave to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

"Najtvrdšie boje sa naďalej odohrávajú v Doneckej oblasti. Hoci dnes (v nedeľu) bolo vzhľadom na horšie sa počasie zaznamenaných menej ruských útokov, ich počet zostáva stále extrémne vysoký," vyhlásil Zelenskyj. "V Luhanskej oblasti sa pomaly posúvame dopredu," dodal.

Ruské jednotky sa tento mesiac stiahli z juhoukrajinského mesta Cherson a niektoré z nich sa presunuli do východnej Doneckej a Luhanskej oblasti, aby tam posilnili ruské pozície.

Ruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že v sobotu bolo v Doneckej oblasti na južnej frontovej línii zabitých až 50 ukrajinských vojakov a rovnaký počet ich padol na iných miestach. Kyjev zase v sobotu uviedol, že pri delostreleckom útoku zahynulo na juhu Ukrajiny asi 60 ruských vojakov. Tvrdenia znepriatelených strán nebolo možné nezávisle overiť, napísala agentúra Reuters.

Zástupca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Kyrylo Tymošenko v nedeľu neskoro večer na sociálnej sieti Telegram napísal, že ruské sily v Chersonskej oblasti zasiahli paľbu obytnú budovu. "Pod troskami môžu byť ľudia. Na mieste pracujú záchranári," dodal.