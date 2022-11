MIMORIADNY ONLINE Útoky Rusov odstavili dve jadrové elektrárne, slovenská spoločnosť potvrdila prerušenie dodávok ropy 

Naživo z Ukrajiny

Vojna na Ukrajine trvá už 264 dní

6:45 Lídri aliancie NATO a skupiny G7 označili raketové útoky, ktoré Rusko v utorok podniklo na ukrajinské mestá a civilnú infraštruktúru, za barbarské. Uvádza sa to v ich spoločnom vyhlásení, ktoré prijali v stredu po svojej mimoriadnej schôdzke usporiadanej v súvislosti s najnovším vývojom na Ukrajine, ako aj v Poľsku. Schôdzka sa konala na okraj summitu G20 na indonézskom ostrove Bali.

6:05 Dodávky ropovodom Družba, ktorým ropa prúdi do Maďarska, Česka a na Slovensko, boli včera dočasne pozastavené po tom, ako ruská raketa zasiahla transformátor na severe Ukrajiny pri bieloruských hraniciach. Uvádzajú to maďarské médiá a petrochemická spoločnosť MOL. Aj slovenská spoločnosť Transpetrol potvrdila prerušenie dodávok.

"Kvôli zásahu boli dočasne zastavené dodávky ropy Družbou do Maďarska, Českej republiky a na Slovensko," uviedol MOL spravodajskému webu index.hu. Ropovod Družba začína v Rusku na východnom brehu Volgy a v Bielorusku sa delí na dve vetvy - severnú vedie do Poľska a do Nemecka, južnú cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka.

Útoky ruskej armády spôsobili odstavenie dvoch jadrových elektrární

Ostreľovanie ukrajinského územia ruskou armádou v utorok spôsobilo, že niekoľko jadrových reaktorov v dvoch elektrárňach sa automaticky odstavilo. Podľa agentúry AFP o tom v noci na stredu vo svojom videopríhovore informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa neho "nepriateľ presne vedel, čo robí," a aké dôsledky budú jeho útoky mať pre kritickú infraštruktúru Ukrajiny.

Zelenskyj dodal, že po automatickom odstavení dvoch jadrových elektrární na Ukrajine sa po útokoch "asi desať miliónov Ukrajincov ocitlo bez elektriny". Neskôr Zelenskyj na platforme Twitter informoval, že elektrinu už má asi osem miliónov Ukrajincov. Dodal, že "inžinieri a technici budú pracovať celú noc", aby sa dodávky obnovili všetkým odberateľom.