MIMORIADNY ONLINE Na juhu Ruska vybuchol sklad paliva, po celej Ukrajine znova zneli poplašné sirény

10:50 Sklad paliva vybuchol v stredu na juhu Ruska blízko Ukrajiny; táto explózia nastala po podozrivom útoku dronom, oznámili ruské úrady. Po údajnom útoku neboli hlásené žiadne obete. Došlo k nemu okolo 200 kilometrov od ukrajinskej hranice v ruskej Orlovskej oblasti.

"Dnes (v stredu) o 04.00 h miestneho času (02.00 h SEČ) podozrivý dron vyhodil do vzduchu sklad paliva v dedine Staľnoj Koň. Obete nie sú," napísal vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram šéf Orlovskej oblasti Andrej Klyčkov.

10:30 Britský premiér Rishi Sunak v stredu povedal, že vojna ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine ohrozuje bezpečnosť Británie a jej spojencov. Uviedol to na tlačovej konferencii v rámci summitu G20 na indonézskom ostrove Bali.

"Poľsko je verným spojencom Spojeného kráľovstva... Sme tu, aby sme im pomohli s tým, čo potrebujú. Vyjadrujeme sústrasť nad stratou životov," povedal Sunak v súvislosti s utorkovým incidentom. "Nič z toho by sa nestalo, ak by nebolo invázie Ruska na Ukrajinu. Je to krutá a neúprosná realita Putinovej vojny," uviedol britský premiér. Dodal, že bezpečnosť Británie a jej spojencov bude ohrozená dovtedy, kým tento konflikt bude pokračovať.

10:15 Poplašné sirény upozorňujúce na nové nálety sa v stredu dopoludnia rozozneli po celej Ukrajine, len deň po masívnej vlne ruských raketových útokov, ktoré cielili na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

Poplach potvrdili ukrajinskí predstavitelia a aj výstražné upozornenia pre občanov, dodala AFP. Sirény zneli v stredu vo všetkých oblastiach Ukrajiny. V utorok ju pritom postihol najväčší letecký úder od začiatku ruskej invázie vo februári, keď desiatky ruských rakiet zasiahli elektrárne a približne desať miliónov Ukrajincov sa ocitlo bez elektriny.

9:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal v stredu lídrom skupiny G20, že je medzi nimi prítomný "teroristický štát". Zároveň obvinil Rusko z raketového útoku na poľské územie, pri ktorom v utorok zahynuli dvaja ľudia.

"Je medzi vami teroristický štát a my sa mu bránime. Taká je realita," povedal Zelenskyj vo svojom druhom príhovore na summite G20. V stredu však už na Bali neboli prítomní niektorí predstavitelia krajín G20 vrátane ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Ukrajinský prezident zároveň vyzval v súvislosti s incidentom v Poľsku na "rýchlu reakciu".