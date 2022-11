MIMORIADNY ONLINE Kyjev tvrdí, že do Ruska bolo unesených najmenej 11-tisíc ukrajinských detí

Naživo z Ukrajiny

6:25 Skupina G20, ktorá sa v súčasnosti stretáva na summite na indonézskom ostrove Bali, na záver tejto schôdzky vydá stanovisko, v ktorom "väčšina" z jej členov ostro odsúdi ruskú vojnu proti Ukrajine, uviedol v utorok reportérom nemenovaný predstaviteľ USA. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

"Domnievam sa, že väčšina členov G20 dá najavo, že odsudzuje vojnu Ruska na Ukrajine, že vojnu Ruska na Ukrajine považujú za hlavný zdroj obrovského ekonomického a humanitárneho utrpenia vo svete," spresnil predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.

6:17 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok počas stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na summite skupiny G20 v Indonézii vyzval, aby sa Paríž a Peking spojili proti vojne na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Obaja lídri si pred schôdzkou v rámci summitu na Bali podali ruky. "Pán prezident, ako sa máte?" spýtal sa Macron čínskeho prezidenta, keď pózovali reportérom pred vlajkami svojich krajín. Musíme "spojiť sily, aby sme reagovali... na medzinárodné krízy, akou je vojna Ruska na Ukrajine," povedal francúzsky prezident.

6:00 Rusko musí prevziať zodpovednosť za rozsiahle environmentálne škody spôsobené jeho inváziou na Ukrajinu, uviedol v pondelok ukrajinský minister pre životné prostredie Ruslan Strilec. TASR správu prevzala od agentúry AFP. Ukrajina spúšťa platformu na vyhodnotenie environmentálnych škôd spôsobených ruskou vojenskou akciou, vysvetlil Strilec počas tlačovej konferencie v čase konania klimatického summitu OSN (COP27) v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch.

Kyjev tvrdí, že do Ruska bolo unesených najmenej 11-tisíc ukrajinských detí

"Sú to však len tie (deti), o ktorých vieme. V skutočnosti ich bolo unesených viac," podotkol. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta v Kyjeve Andrij Jermak v pondelok v súvislosti s touto otázkou vystúpil na veľkej online konferencii, na ktorej sa zúčastnil aj generálny tajomník OSN António Guterres i veľvyslanci krajín skupiny G20, ktorá sa v súčasnosti stretáva na výročnom summite v Indonézii.

"Naším cieľom je zastaviť násilné únosy alebo deportácie detí z Ukrajiny do Ruskej federácie," povedal Jermak. Musí sa podniknúť všetko pre to, aby sa tieto deti vrátili späť a opätovne sa zjednotili so svojimi rodinami. Ruská armáda i ruské úrady potvrdzujú, že deti z Ukrajiny sú prevážané do Ruska, píše DPA. Tvrdia pritom, že deti sú prevážané do bezpečia z bojových zón či prišli do Ruska na liečenie alebo zotavenie. Objavili sa pritom aj správy, že ukrajinské deti sú v Rusku ponúkané na adopciu.

Armáda nebude pri oslobodzovaní Ukrajiny akceptovať kompromisy, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinská armáda nebude pri oslobodzovaní svojej krajiny od ruskej okupácie akceptovať žiadne kompromisy, vyhlásil v pondelok hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny Valerij Zalužnyj. TASR správu prevzala z agentúry DPA. Zalužnyj to povedal po telefonickom rozhovore s predsedom Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Markom Milleym. "Naším cieľom je od ruskej okupácie oslobodiť celé ukrajinské územie," napísal Zalužnyj na platforme Telegram a dodal, že na tejto ceste sa nezastavia.

"Ukrajinská armáda nebude akceptovať žiadne vyjednávania, dohody či kompromisné rozhodnutia. Pre rokovania existuje len jediná podmienka: Rusko musí opustiť všetky okupované územia," spresnil hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny. Podľa DPA sa Zalužnyj považuje za osobu, ktorá organizovala úspešný odpor ukrajinskej armády proti ruskej invázii. Jeho najnovšie vyjadrenia sú namierené voči radám jednotlivých západných spojencov Kyjeva, podľa ktorých by Ukrajina nemala vylúčiť riešenie konfliktu prostredníctvom rokovaní. Ruskí vojaci osem mesiacov po začatí invázie napriek územným stratám stále ovládajú takmer pätinu územia susednej krajiny, dodáva DPA.