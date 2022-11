MIMORIADNY ONLINE Rusi zničili pred útekom z Chersonu kritickú infraštruktúru, povedal Zelenskyj

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 261

ONLINE

Načítať nové správy

6:03 Ukrajinská armáda sa zameriava na koncentráciu ruských jednotiek a vybavenie na južnej frontovej línii. Južné operačné velenie 12. novembra uviedlo, že ukrajinská armáda zabila za posledných 24 hodín 40 ruských vojakov a zničila tri vojenské vozidlá. Velenie tiež oznámilo, že Rusko drží v Čiernom mori 18 lodí vrátane jedného raketového nosiča s ôsmimi riadenými strelami Kalibr na palube.

6:01 Ruská banka sa v rámci rokovaní o obilninách snaží získať späť prístup k SWIFT. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Veršinin uviedol, že Moskva dúfa, že v rámci rokovaní OSN o vývoze obilia z Ukrajiny znovu pripojí Rosselchozbank k medzinárodnej sieti správ SWIFT.

Rusi zničili pred útekom z Chersonu kritickú infraštruktúru, povedal Zelenskyj

Ukrajinským vojakom sa podľa Neho podarilo získať kontrolu nad viac ako 60 obcami v Chersonskej oblasti a teraz sa snažia stabilizovať situáciu v samotnom meste. Podľa šéfa ukrajinskej polície Ihora Klymenka začalo v meste pracovať asi 200 policajtov. Ich úlohou je teraz okrem iného zriaďovať kontrolné stanovištia, ale aj zbierať dôkazy o možných vojnových zločinoch, ktoré boli v oblasti spáchané.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/Maxar Technologies via AP

Policajné tímy tiež pátrajú po nevybuchnutej munícii a snažia sa ju zneškodniť. Ukrajinský prezident v tejto súvislosti vyzval miestnych obyvateľov, aby sa nesnažili kontrolovať budovy v meste sami, pretože by to mohlo byť nebezpečné.Cherson, ležiaci na západnom brehu Dnepra blízko ústia do Čierneho mora, bol prvým väčším mestom, ktorého sa Rusi zmocnili po svojom jarnom vpáde na Ukrajinu. Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že dokončilo stiahnutie ruských síl z pravého brehu rieky Dnepr, na ktorom leží práve aj Cherson.