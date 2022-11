MIMORIADNY ONLINE Rusko úplne zničilo energetický systém v Chersone

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 260

6:20 Polícia odhaľuje ruské zverstvá na nedávno oslobodených územiach Chersonskej oblasti. Koncom októbra bol podľa miestnej polície zabitý 70-ročný obyvateľ obce Kachkarivka v Chersonskej oblasti po tom, čo ruské jednotky hodili mínu do mužovho dvora.

6:15 Rusko úplne zničilo energetický systém v Chersone. Výkonný riaditeľ najväčšieho ukrajinského súkromného výrobcu elektriny DTEK Dmytro Sakharuk v televízii 11. novembra povedal, že v meste Cherson nie je vôbec žiadna elektrina.

Na veľkej priehrade pri Chersone sú po ruskom ústupe vidieť nové škody

Spoločnosť uviedla, že na záberoch vytvorených v piatok je vidno aj niekoľko poškodených mostov, ktoré vedú cez rieku Dneper. Ukrajinské jednotky v centre Chersonu vítali tamojší obyvatelia po tom, ako ruské vojenské sily opustili toto mesto. "Satelitné snímky z dnešného rána odhaľujú nové významné škody na niekoľkých mostoch a priehrade Nova Kachovka v dôsledku ruského ústupu z Chersonu cez rieku Dneper," uviedol Maxar. Spoločnosť dodala, že časti severnej časti priehrady a stavidlá boli "úmyselne zničené". Začiatkom tohto týždňa Rusko obvinilo Ukrajinu z ostreľovania tejto priehrady. Obe strany sa opakovane obviňujú, že plánujú pretrhnúť hrádzu pomocou výbušnín, čo by zaplavilo veľkú časť územia po prúde rieky a pravdepodobne by to spôsobilo veľké škody v okolí Chersonu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/Maxar Technologies via AP

Cherson bolo jediné hlavné mesto regiónu, ktoré Rusko dobylo od invázie koncom februára. Kachovská priehrada sa nachádza neďaleko mesta Nova Kachovka. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že Kremeľ nepovažuje ústup z Chersonu za ponižujúci. Stiahnutie sa ruských jednotiek na ľavý breh rieky Dneper podľa neho nijako nemení štatút Chersonskej oblasti, ktorá zostáva subjektom Ruskej federácie. Bývalý poradca ruského prezidenta Sergej Markov vo štvrtok uviedol, že stiahnutie sa ruskej armády z Chersonu je najväčšou geopolitickou porážkou Ruska od rozpadu Sovietskeho zväzu.