MIMORIADNY ONLINE Ukrajinské sily oslobodili vyše 40 obcí na juhu krajiny, tvrdí Zelenskyj

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer vo videopríhovore uviedol, že v súvislosti so sťahovaním ruských síl z Chersonskej oblasti oslobodili ukrajinské sily už 41 obcí na juhu krajiny. Informujú o tom agentúry AFP, DPA a denník The Guardian.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 259

6:05 Ukrajinský konzul v talianskom Miláne Andrij Kartyš v liste adresovanom riaditeľovi svetoznámeho operného domu La Scala, ako aj lokálnym politikom vyjadril námietky voči plánom na uvedenie ruskej opery Boris Godunov, ktorej premiéra je naplánovaná na december. Vyjadril sa tak v súvislosti s pretrvávajúcou vojenskou ofenzívou Moskvy. TASR správu prevzala vo štvrtok z denníka The Guardian.

6:01 Spojené štáty poskytnú Ukrajine v rámci nového balíka bezpečnostnej pomoci v hodnote 400 miliónov dolárov (391 miliónov eur) systémy protivzdušnej obrany a rakety zem-vzduch. Vo štvrtok to oznámil Pentagón, informuje agentúra AFP.

Ukrajinské sily oslobodili vyše 40 obcí na juhu krajiny, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinskí predstavitelia predtým vo štvrtok uviedli, že v priebehu dňa bolo oslobodených 12 obcí. "Počet ukrajinských vlajok, ktoré sa v rámci prebiehajúcej obrannej operácie vrátili na svoje zákonné miesto, dosahuje už desiatky," poznamenal Zelenskyj. "Nie je to nepriateľ, ktorý odchádza - sú to Ukrajinci, ktorí okupantov vyháňajú," zdôraznil. "A my musíme prejsť celú cestu – na bojisku aj na poli diplomacie – aby všade v našej krajine, pozdĺž celej medzinárodne uznávanej hranice, bolo vidieť naše vlajky – ukrajinské vlajky," dodal Zelenskyj. Upozornil však na to, že úspechy na bojisku tiež znamenajú, že vojaci platia za slobodu Ukrajiny svojimi životmi.

Galéria fotiek (2) Volodymyr Zelenskyj s ukrajinskými vojakmi

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Okrem toho varoval pred nástrahami v oblastiach, ktoré ruské okupačné sily opúšťajú. "Prvou a hlavnou úlohou je odmínovávanie," povedal Zelenskyj s tým, že okupanti zanechali za sebou tisíce kusov nevybuchnutých striel a munície. Dodal, že podľa jeho poznatkov je mínami zamorených 170.000 kilometrov štvorcových ukrajinského územia. Chersonská oblasť je jednou zo štyroch čiastočne okupovaných oblastí na Ukrajine, ktoré Moskva v rozpore s medzinárodným právom anektovala. Cherson bol prvým veľkým ukrajinským mestom, ktoré ruské sily ovládli po začiatku invázie 24. februára. Moskva v stredu oznámila, že stiahne svoje jednotky spoza rieky Dneper. Týka sa to aj Chersonu, odkiaľ sa ruské jednotky začali sťahovať vo štvrtok.