MIMORIADNY ONLINE Putin vyznamenal kňaza, ktorý zomrel pri raketovom útoku na Ukrajine

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 258

6:16 Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) bude na budúci týždeň v pondelok hlasovať o rezolúcii, ktorá vyzýva Rusko, aby sa zodpovedalo za porušenie medzinárodného práva v súvislosti s inváziou na Ukrajinu vrátane zaplatenia reparácií. TASR správu prevzala z agentúry AP, ktorá z návrhu tejto rezolúcie v stredu citovala.

6:10 Ukrajinská armáda zničila dva ruské muničné sklady na juhu Ukrajiny. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

USA a Rusko budú zrejme rokovať o obnovení inšpekcií v rámci zmluvy New START

Spojené štáty a Rusko sa podľa očakávania čoskoro stretnú, aby prediskutovali možné obnovenie inšpekcií v rámci kľúčovej zmluvy o jadrovom odzbrojení medzi oboma krajinami, uviedlo v utorok americké ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

"Dohodli sme sa, že bilaterálny koordinačný výbor (BCC) sa stretne v blízkej budúcnosti podľa podmienok novej zmluvy New START," povedal novinárom hovorca ministerstva Ned Price. Odmietol však spresniť dátum či miesto schôdzky, ktorá bude pre výbor prvou od októbra 2021. Rozhovory tohto druhu sú medzi Washingtonom a Moskvou zmrazené od 24. februára, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, a to aj napriek skutočnosti, že zmluva New START obmedzujúca počet jadrových zbraní v arzenáli oboch krajín je naďalej v platnosti.

Moskva začiatkom augusta oznámila, že pozastavuje americké inšpekcie svojich vojenských miest v rámci zmluvy New START s tým, že tak reaguje na americké obštrukcie v súvislosti s ruskými inšpekciami.nRuský prezident Vladimir Putin v januári 2021 súhlasil s predĺžením zmluvy New Start o ďalších päť rokov, teda do roku 2026, pripomína AFP. Podľa doterajších podmienok zmluvy mali Moskva a Washington každý rok dovolené vykonať len necelých 20 vzájomných inšpekcií.

Price trval na ochote Spojených štátov ponechať "komunikačné kanály" s Ruskom otvorené najmä pri riešení dôležitých bilaterálnych otázok napriek februárovej ruskej invázii na Ukrajinu, ktorú Washington rozhodne odmieta.

Putin vyznamenal kňaza, ktorý zomrel pri raketovom útoku na Ukrajine

Putin udelil Vasilievovi medailu Hrdina Ruskej federácie za jeho "odvahu a hrdinstvo, ktoré preukázal počas výkonu svojej občianskej povinnosti", uvádza sa v oficiálnom dekréte zverejnenom na webovej stránke Kremľa.

Vasiliev bol zabitý v nedeľu v "zóne špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine" pri výkone kňazských povinností, uviedla ruská pravoslávna cirkev v tlačovom vyhlásení. Reportér ruskej štátnej televízie uviedol, že zomrel počas raketového útoku "ako kňaz bojovník medzi výsadkármi". Vasiliev sa narodil v roku 1971 a podľa vyhlásenia cirkvi sa zúčastnil na viacerých "mierových operáciách" napríklad v Kosove, Bosne a Sýrii. Počas svojho pôsobenie na Ukrajine uviedol, že ženy by mali mať viac detí, aby zmiernili svoju bolesť, ktorú cítia, keď posielajú svojich synov do vojny na Ukrajine, pripomína AFP.

Jeho rakvu prevezú v noci na stredu do Moskvy a na jeho počesť sa v stredu uskutoční ceremónia v Chráme Krista Spasiteľa v Moskve. Jeho pohreb bude viesť ruský patriarcha Kirill, ktorý verejne podporil inváziu na Ukrajinu.