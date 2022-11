Hotová apokalypsa! Mesto v Česku je bez tepla: Mrznú celé sídliská, seniori aj žiaci v škole

Firma EkoEnergy Moravia a mesto vedú spor o cenu tepla. Od soboty je v dvojtisícovom meste bez tepla asi 350 domácností na dvoch sídliskách, škola a ústav sociálnej starostlivosti. Výpadok sa týka asi tisíc ľudí. Mesto podľa starostu očakáva, že si ERÚ zrejme vyžiada ďalšie podklady. Nepredpokladá, že rozhodnutie úradu bude okamžité. "Rokujeme preto aj s dodávateľom tepla. Dúfam, že sa to niekam posunie. Už sme rokovali aj s hejtmanom (Martinom Červíčkom)," povedal starosta. Prioritou je podľa neho obnovenie dodávok. "Teplota klesá, je otázka týždňa, kedy to bude kritické."

Část Rokytnice v Orl. horách je dál bez tepla a teplé vody -🏠 s pečovatelskou službou narychlo sháněl přímotopy a teplé peřiny. Netopí se ani v základní škole - 200 🧒se zítra učit bude, škola zajistí teplý čaj a budou se víc hýbat. Vyjádření ředitele školy pro @Radiozurnal1 ⤵️ pic.twitter.com/IzTGszxNWV — Anna Horáčková (@anna_horackova) November 6, 2022

Hovorca ERÚ Michal Kebort uviedol, že v rámci vedeného sporu možno vydať predbežné opatrenie smerujúce k začatiu dodávky. "Avšak ani takéto nariadenie nemôže zabezpečiť dodávky za nižšiu ako nákladovú cenu," spresnil s tým, že je zásadné to, či existuje platná zmluva medzi odberateľom a dodávateľom.

Mesto firme v októbri vypovedalo zmluvu. Firma tvrdí, že do soboty kúrila z dobrej vôle. Pre prípadné obnovenie a pokračovanie dodávok firma žiada zaplatiť navyše to, o čo jej zdraželi pelety používané ako palivo. Podľa Michalca mesto zmluvu vypovedalo preto, aby oba subjekty odstúpili od päť rokov starej zmluvy, ktorá nedokázala riešiť súčasné razantné zdraženie paliva, keď počítala len s inflačnými nárastmi. Situáciu údajne zmenilo aj to, že mesto začalo firme palivo na konci septembra dodávať.

Pátý den od zvolení nového vedení města Rokytnice v Orlických horách nastala první konfliktní událost. Výrobce tepla Ekoenergy Moravia, která zásobuje teplem Dolní sídliště, oznámila, že od soboty 5. listopadu 2022 od 8:00 hodin přerušuje dodávky tepla do bytových domů. pic.twitter.com/AYblO29zmH — Orlický.net (@orlickynet) November 4, 2022

Riešením by bolo uzavretie novej zmluvy

Opoziční rokytnickí zástupcovia a bývalý hradecký hejtman Jiří Štěpán s ďalšími štyrmi zástupcami požiadal o zvolanie mimoriadneho rokovania zastupiteľstva. Možným riešením by podľa Štefana bolo uzavretie novej zmluvy medzi mestskou spoločnosťou Centep a firmou Ekoenergy Moravia, ktorá by pokryla obdobie od vypovedania zmluvy do 31. mája 2023 a riešila aj predchádzajúce požiadavky firmy. Firma by podľa Štefana dostávala úhradu za prevádzku kotolní, pelety by jej dodávala firma Centep. Ľuďom, ktorí by sa pre výpadok tepla dostali do ťažkostí, je mesto podľa starostu pripravené pomôcť, napríklad prostredníctvom opatrovateľskej služby.