MIMORIADNY ONLINE: Ruskí vojaci sa pripravujú na mestský boj: Ukrajinská armáda zostrelila ďalšie iránske drony

06:22 Sullivan uviedol, že Spojené štáty odmietajú rokovať s Ruskou federáciou o podmienkach, za ktorých si ponechajú okupované časti Ukrajiny. Zelenskyj mu počas stretnutia s americkým poradcom pre národnú bezpečnosť Sullivanom odovzdal Rád Jaroslava Múdreho.

06:00 Varšava obvinila v piatok ruského prezidenta Vladimira Putina zo šírenia dezinformácií. Reagovala na jeho tvrdenia, že Poľsko sa nevzdalo svojich snov o ovládnutí časti Ukrajiny, informuje poľská agentúra PAP. Putin sa takto vyjadril v prejave na piatkových oslavách ruského sviatku, Dňa národnej jednoty, v Moskve. Šéf Kremľa uviedol, že "Poľsko od mora k moru" bolo ešte pred druhou svetovou vojnou populárnym sloganom, ktorý však zostal len "nápadom". Myšlienka na ovládnutie časti Ukrajiny sa však podľa Putina z Poľska nevytratila.

Galéria fotiek (3) Ruský prezident Vladimir Putin

Zdroj: SITA/AP/Gavriil Grigorov

Ruskí vojaci sa sťahujú do prázdnych bytov a pripravujú na mestský boj

Ruskí vojaci nútia ukrajinských civilistov odísť zo svojich bytov v okupovanom hlavnom meste Chersonskej oblasti a sami sa tam sťahujú, povedal v piatok obyvateľ. Na juhoukrajinské mesto sa teraz čoraz viac zameriava vojna, pripomína tlačová agentúra AP. Tieto informácie o ruských vojakoch rozmiestňujúcich sa po celom Chersone naznačujú, že Rusko sa zrejme pripravuje na intenzívne boje v mestskom prostredí, pričom očakáva úspešný ukrajinský postup.

Ruskom dosadené úrady v Chersone stále naliehajú na civilistov, aby opustili mesto, ktoré sa nachádza na západnom brehu rieky Dnipro (Dneper) a ktoré ukrajinské ostreľovanie už z taktických dôvodov odrezalo od zásobovania a potravín. Námestník šéfa proruskej okupačnej správy v Chersonskej oblasti Kirill Stremousov zopakoval výzvy civilistom, aby odišli na druhý breh rieky. Stremousov vo štvrtok vyhlásil, že ruské sily sa možno čoskoro z mesta Cherson stiahnu. V piatok povedal, že jeho vyhlásenie bolo len pokusom povzbudiť ľudí k evakuácii.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že Rusi stiahnutie z Chersonu len fingujú, aby vlákali ukrajinskú armádu do mesta a viedli proti nej "zákopovú vojnu". Zelenskyj označil ruské pokusy presvedčiť civilistov, aby sa presunuli hlbšie na územie kontrolované Rusmi, za "divadlo". Obyvateľ Chersonu vystupujúci len pod menom Konstantin povedal pre agentúru AP (the Associated Press), že ruskí vojaci sa sťahujú do vyprázdnených bytov. Ruskí vojaci tiež chodia od dverí k dverám, kontrolujú vlastnícke zmluvy a nútia obyvateľov okamžite odísť, ak nevedia dokázať vlastníctvo bytu, dodal obyvateľ. "Je jasné, že sa pripravujú na boje proti ukrajinskej armáde vo vnútri mesta," doplnil Konstantin.

Ukrajinská armáda zostrelila v piatok osem ďalších iránskych dronov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok večer v pravidelnom príhovore oznámil, že jednotky protiraketovej obrany na juhu Ukrajiny zostrelili v ten deň osem dronov iránskej výroby. Správu priniesol portál americkej spravodajskej televízie CNN. Jednotky patriace pod južné a stredoukrajinské velenia vzdušných síl zneškodnili aj dve strely s plochou dráhou letu Kalibr, dodal Zelenskyj v príhovore.

Galéria fotiek (3) Volodymyr Zelenskyj s ukrajinskými vojakmi

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

"Najkrutejšie bojové akcie sa tento týždeň sústreďujú v Donbase: okolo miest Bachmut a Soledar," uviedol prezident a spomenul východné územia na frontových líniách konfliktu. "Svoje pozície držíme: a na týchto a niektorých ďalších územiach v Doneckej oblasti už premrhala ruská armáda viac životov svojich mužov a stratila viac streliva, že zrejme stratila v dvoch čečenských vojnách dokopy," vyhlásil Zelenskyj.

Rusko posiela do bojov desaťtisíce až státisíce ľudí, ale tí, čo chcú rokovať o mieri, nenechávajú ľudí zomierať "v mlynčeku na mäso", vysvetlil Zelenskyj vo videu z Kyjeva. "My sme pripravení na mier, na férový a spravodlivý mier. Túto vetu sme povedali už mnohokrát," zdôraznil Zelenskyj. Podľa neho musí Rusko predovšetkým rešpektovať hranice Ukrajiny a jej územnú celistvosť v súlade s právom OSN.

Zelenskyj znova požiadal o úplné stiahnutie ruských vojakov

Prezident obvinil Rusko zo zavádzania každého, že chce rokovať o skončení konfliktu, čo nedávno navrhlo aj zahraničným účastníkom vyjednávania. Ako Zelenskyj dodal, je pravda, že Moskva vyhlásila koniec čiastočnej mobilizácie záložníkov. "Ale v skutočnosti Rusko pokračuje v nábore ľudí vo svojich regiónoch a aj na našich územiach, ktoré sú okupované, len aby ich poslal zomrieť," uviedol ukrajinský líder.

Zelenskyj znova požiadal o úplné stiahnutie ruských vojakov z ukrajinského územia, čo je podmienka Kyjeva pre mierové rozhovory. Okrem toho sa podľa Zelenského teraz Rusko musí zodpovedať za teror proti Ukrajine. Moskva musí potrestať vojnových zločincov a zaplatiť za spôsobené škody, zdôraznil ukrajinský líder.