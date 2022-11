Slovinský Maribor - turistické lákadlo v každom ročnom období

Galéria fotiek (1) Františkánsky kostol

Zdroj: Slovenian Tourist Board

Po Ľubľane je Maribor medzi turistami druhým najobľúbenejším mestom v Slovinsku. Ideálny čas na jeho návštevu je pritom počas celého roka. Jar a jeseň sa nesú v znamení spoznávania pamiatok a jeho živej atmosféry, za čo vďačí aj univerzitným študentom. V lete si tam môžete urobiť zastávku počas cesty do Chorvátska. No a v zime zas môžete prísť na lyžovačku do blízkeho lyžiarskeho strediska.