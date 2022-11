MIMORIADNY ONLINE Muž, ktorý má vplyv ako ministri: Nové šokujúce detaily o Putinovi a Vagnerovej skupine

Naživo z Ukrajiny

251. deň vojny na Ukrajine

10:30 Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v stredu oznámil, že nariadil výstavbu dočasnej bariéry popri hranici s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Tento krok súvisí s hustejším leteckým spojením z Blízkeho východu a severnej Afriky do Kaliningradu. Varšava podozrieva Rusko, že plánuje podporovať ilegálnu emigráciu ázijských a afrických utečencov do Poľska.

Minister Błaszczak zapisze się w historii jako jeden z najlepszych i stanowczych ministrów Obrony Narodowej.

Szef MON Mariusz Błaszczak: "Podjąłem decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim". pic.twitter.com/yyVEYgbAQC — MARCIN EDO (@EdoMarcin) November 2, 2022

10:00 Vodcovia ruských žoldnierov známych ako Vagnerova skupina majú v Kremli taký politický vplyv ako minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a minister obrany Sergej Šojgu. Počas vypočutia v zahraničnom výbore britského parlamentu to povedal bývalý ruský ropný magnát a politický väzeň Michail Chodorkovskij.

Podnikateľ Jevgenij Prigožin mal podľa Chodorkovského rovnaký prístup k prezidentovi Putinovi ako formálni vládni predstavitelia. Prigožin v septembri 2022 potvrdil, že Vagnerovu skupinu založil a financuje ju. Takisto stál za nedávnym vymenovaním generála Sergeja Surovikina do čela vojenskej operácie na Ukrajine.

Popularita vagnerovcov v Rusku rastie, pretože dokážu fungovať ako alternatíva k širšej mobilizácii, povedal Chodorkovskij. V súčasnosti majú približne 7000 ozbrojencov a často verbujú ľudí z väzníc. Ak vojenské operácie na Ukrajine zlyhajú, nenesú za to priamu zodpovednosť.

"Podieľajú sa na terorizme a zabíjaní," povedal Chodorkovskij s tým, že Putinovi to umožnilo popierať zodpovednosť a robiť nezákonnú zahraničnú politiku. Dodal, že Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny pomaly reagovali a nezakázali skupinu napriek jej jasnej "teroristickej" aktivite v Afrike.

En Grande-Bretagne, une action en justice est lancée contre Wagner et Prigozhin par le cabinet d'avocats McCue Jury & Partners devant la Haute Cour de Londres en raison de leur participation à terroriser le peuple ukrainien par des moyens illégaux.

Une première mondiale. pic.twitter.com/7qJLCHleiX — Mike Bresson 🇪🇺🇫🇷 #Macron2022 (@Mike_Bresson) November 1, 2022

Po vyhlásení mobilizácie odišlo z Ruska asi 700.000 ľudí, čo predstavuje "vážnu ranu pre Putinov obranný priemysel a pre ekonomiku Ruska" uviedol Chodorkovskij. Považuje to za potenciálne významnejšiu ranu pre ruskú ekonomiku ako bežné sankcie uvalené Západom. "Títo ľudia sú najaktívnejší a najvzdelanejší ľudia s určitými finančnými prostriedkami vrátane 30.000 ruských programátorov so sídlom najmä na Cypre. Výrazne to zasiahlo schopnosť Ruska viesť kybernetickú vojnu," dodal Chodorkovskij.

9:30 Ukrajinská vojenská tajná služba v utorok informovala, že Irán plánuje poslať do Ruska vyše 200 bojových dronov, vrátane typu Araš-2, ktorý podľa iránskej armády patrí k útočným dronom s najdlhším doletom na svete.