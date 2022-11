Izraelské voľby zrejme vyhral Netanjahu, mohol by získať väčšinu

Galéria fotiek (1) Benjamin Netanjahu

JERUZALEM - Blok izraelského expremiéra Benjamina Netanjahua zrejme získal najviac hlasov v utorkových predčasných voľbách a mohol by získať aj tesnú parlamentnú väčšinu. Vyplýva to z exit pollov zverejnených po uzavretí volebných miestností, informujú agentúry AFP a AP s tým, že oficiálne výsledky by mohli ešte pomer síl zmeniť.