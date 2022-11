Tragédia na pláži v Portugalsku: Muž (†55) vyšiel z mora, krátko na to skolaboval

ALBUFEIRA – Dovolenka na pobreží Atlantického oceánu sa pre 55-ročného muža skončila tragicky. Údajne malo ísť o turistu, ktorý si išiel zaplávať. Po vystúpení z vody sa však začal cítiť zle. Zalarmovaná bola celá pláž, no muž sa už domov nevrátil.

Britský turista (55) bol práve na dovolenke v južnej časti Portugalska. Pláž Praia dos Alemães patrí medzi známe turistické destinácie a keďže bolo toho dňa teplo a jasno, schladenie v oceáne využilo množstvo ľudí, informuje Mirror. Bol medzi nimi aj nemenovaný britský turista, ktorý však zrejme precenil svoje schopnosti a výdrž.

Muž v stredných rokoch si počas plávania ponoril do vody aj celú hlavu. To sa mu zrejme stalo osudným. Keď vystúpil z vody, začal sa cítiť zle. Na tiesňovú linku zavolali z pláže vo štvrtok 27. októbra. Telefonát mal prísť o 13:34, teda v čase najvyššej dennej teploty. Na miesto bola povolaná polícia aj záchranná služba. Dokonca prišli aj dobrovoľní hasiči.

Začal sa cítiť zle

Záchranári poskytli mužovi na mieste prvú pomoc, snažili sa ho niekoľkokrát resuscitovať. Ešte toho dňa však prišiel najhorší možný scenár. Britského turistu vyhlásili za mŕtveho. Zomrel po kúpaní sa na obľúbenej pláži. Z prvotných informácii sa verejnosť dozvedela, že britský turista sa začal cítiť zle, keď vystúpil z vody. Neskôr sa to zhoršilo a napokon z pláže už neodišiel, pretože došlo k zástave srdca.

Telo neskôr dobrovoľní hasiči previezli na pitvu do mesta Portimão. Vo vyhlásení vyšetrovateľov sa uvádza, že po upozornení prijatom od dobrovoľných hasičov z Albufeiry, sa polícia rútila na pláž Alemães. "Nachádzala sa tam osoba so zástavou srdca. Prestala dýchať priamo na pláži. Po príchode sa zistilo, že obeti, 55-ročnému mužovi britskej národnosti, pomáhali na pláži plavčíci za podpory ľudí, ktorí tam boli až do príchodu záchrannej služby. Mužov stav sa aj po niekoľkých pokusoch o oživenie bohužiaľ nepodarilo zvrátiť. Lekári na mieste skonštatovali smrť," uvádza sa vo vyhlásení.