Grossi je znepokojený možnosťou, že by KĽDR mohla vykonať ďalšiu jadrovú skúšku

Galéria fotiek (2) Rafael Grossi

Zdroj: SITA/AP Photo/Theresa Wey

NEW YORK - Generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho znepokojuje, že by Severná Kórea mohla podniknúť ďalšiu jadrovú skúšku. Vyplýva to z jeho štvrtkového vyjadrenia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.