MIMORIADNY ONLINE Rusko obvinilo Ukrajinu z prípravy použitia tzv. špinavej bomby: Rusi plánujú cvičenie jadrových síl

7:51 Viac než sto ozbrojencov z Čečenska zasiahla v Ruskom okupovanej Chersonskej oblasti ukrajinská delostrelecká paľba, uviedla v utorok večer ukrajinská armáda. TASR správu prevzala v stredu z agentúry DPA.

"Presné delostrelecké údery (ukrajinských) ozbrojených síl zničili 30 okupantov v lokalite Kajiry v Chersonskej oblasti a ďalších viac než 100 nepriateľských vojakov zostalo zavalených pod troskami (budovy)," spresnil generálny štáb ukrajinskej armády v správe o situácii na bojiskách z utorka večera.

7:30 Pentagón v utorok zopakoval, že Moskva by za použitie tzv. špinavej bomby alebo jadrových zbraní niesla následky. Na tlačovom brífingu to uviedol hovorca ministerstva obrany Pat Ryder. TASR prevzala správu z agentúry DPA.

Hovorca povedal, že nebude zachádzať do podrobností o tom, aké by to malo následky, ale boli by Rusku "komunikované na rôznych úrovniach". Ryder taktiež odmietol falošné tvrdenia Ruska, že Kyjev použije "špinavú bombu". Dodal, že USA situáciu "neustále sledujú". Bližšie podrobnosti odmietol poskytnúť.

6:10 Ruskí predstavitelia sa pokúšajú zosúladiť vojnu na Ukrajine s náboženskými ideálmi dostupnými pre kresťanov a moslimov. Experti uviedli, že ruskí úradníci sa pokúšajú rétoricky zosúladiť vojnu na Ukrajine s náboženskými konceptmi, ktoré sú zdanlivo dostupné pre kresťanov aj moslimov.

6:00 Nemecko poskytne Ukrajine dva „MARS“ MLRS, štyri húfnice a bude pokračovať aj v dodávkach systémov protivzdušnej obrany. Po stretnutí so Zelenským to uviedol nemecký prezident Steinmeier.

Rusko aj v BR OSN obvinilo Ukrajinu z plánov použiť špinavú bombu

Podľa Ruska Kyjev nariadil dvom organizáciám vytvoriť špinavú bombu, dôkazy však neposkytlo. Špinavá bomba je zbraň určená na kontamináciu veľkej oblasti rádioaktívnym materiálom. Pri jej použití nedochádza k jadrovému výbuchu, vysvetlila agentúra AFP.

"Sme celkom spokojní, pretože sme zvýšili povedomie," povedal novinárom zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij. "Nevadí mi, že ľudia hovoria, že Rusko plače, ak sa to nestane, pretože je to strašná, hrozná katastrofa, ktorá potenciálne ohrozuje celú Zem," vyhlásil. "Nevideli a nepočuli sme žiadne nové dôkazy," povedal zástupca britského veľvyslanca James Kariuki. "Je to čistá ruská dezinformácia, aké sme videli už mnohokrát. Mali by s tým prestať." Po otázke, aké má Rusko dôkazy na podporu svojich tvrdení, Poľanskij povedal, že ide o spravodajské informácie posunuté západným kolegom s "potrebnou úrovňou previerky".

Ruskí predstavitelia v posledných dňoch telefonovali rezortným kolegom zo Západu, aby im povedali o podozrení týkajúcom sa Ukrajiny a špinavej bomby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii Rusko obvinil, že samo takýto útok plánuje, aby z neho mohlo viniť Ukrajinu. Západné krajiny tvrdenie Moskvy odmietli ako zámienku na vystupňovanie už osem mesiacov trvajúceho konfliktu.

Steinmeier sa stretol so Zelenským, prisľúbil včasné dodanie zbraní

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sa v utorok počas návštevy Kyjeva stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Po schôdzke odsúdil nedávne eskalačné kroky Ruska a prisľúbil včasné dodanie zbraní na Ukrajinu. TASR správu prevzala zo spravodajskej stanice CNN. Steinmeier na tlačovej konferencii po boku Zelenského kritizoval "nezodpovednú jadrovú rétoriku ruského vodcu Vladimira Putina" i čiastočnú mobilizáciu vojsk.

Obaja lídri diskutovali o ekonomických, finančných a obranných potrebách Ukrajiny, najmä o delostreleckých systémoch, obrnených vozidlách a iných zbraniach, vyplýva zo záznamu stretnutia zverejneného na účte Zelenského na sociálnej sieti Telegram. Steinmeier prisľúbil, že Ukrajina v najbližších dňoch dostane salvové raketomety typu Mars II, ako aj ďalšie dve samohybné húfnice, uvádza CNN.

Nemecký prezident sa počas návštevy na severe Ukrajiny počas leteckého poplachu musel ukryť v bunkri. Niekoľko hodín po Steinmeierovom príchode na Ukrajinu sa v Kyjeve a v ďalších častiach krajiny rozozvučal poplach upozorňujúci na hrozbu raketových útokov.

Steinmeier do Kyjeva pricestoval v utorok vlakom. Pôvodne plánoval navštíviť Ukrajinu už v apríli, ale Kyjev ho odmietol prijať, pretože ho znepokojovalo prezidentovo dovtedajšie zbližovanie sa s Ruskom. Kyjev a Berlín neskôr tieto nezhody vyriešil.

Rusko upovedomilo USA o plánovanom cvičení jadrových síl

Rusko informovalo Spojené štáty o svojom pláne usporiadať cvičenie svojich jadrových síl. V utorok to oznámil hovorca amerického letectva Patrick Ryder. TASR správu prevzala z agentúry Reuters. Spojené štáty uviedli, že očakávajú, že súčasťou cvičenia ruských jadrových síl bude aj odpaľovanie striel, pričom poznamenali, že Rusko už v minulosti v rámci cvičných odpalov testovalo medzikontinentálne balistické rakety.

"Spojené štáty boli upovedomené a ako sme už predtým zdôraznili, ide o rutinné každoročné cvičenie Ruska," uviedol Ryder. Ďalšie podrobnosti odmietol poskytnúť. Podľa zmluvy New START je Rusko povinné vopred informovať o takýchto cvičeniach, tvrdia predstavitelia USA. Zmluva New Start zaväzuje Rusko a Spojené štáty, aby obmedzili svoje arzenály jadrových hlavíc.