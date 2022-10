MIMORIADNY ONLINE Ukrajina oznámila, že vytlačila ruské sily z niekoľkých dedín na severovýchode

Naživo z Ukrajiny

242. deň vojny na Ukrajine

ONLINE

20:48 Irán nezostane nestranný, ak sa dokáže, že jeho drony využíva Rusko vo vojne na Ukrajine, vyhlásil v pondelok iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján. Islamská republika je v súčasnosti obviňovaná, že dodáva Moskve drony na útoky na Ukrajine. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry Reuters.

20:47 Ukrajinská armáda v pondelok uviedla, že vytlačila ruské sily z niekoľkých dedín na severovýchode Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúra AFP. Ukrajinskí vojaci Rusov vytlačili z troch dedín v Luhanskej oblasti a jednej dediny v Doneckej oblasti. Predstavitelia ukrajinskej armády uviedli, že od začiatku ruskej invázie opätovne ovládli 90 miest a dedín v Chersonskej oblasti, napísala v pondelok spravodajská stanica France 24.

20:33 Rusko nesmie použiť falošné tvrdenia o "špinavej bombe" na eskaláciu konfliktu na Ukrajine. V pondelok to uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR informuje podľa správy agentúry AFP. "Spojenci NATO odmietajú toto obvinenie. Rusko to nesmie použiť ako zámienku na eskaláciu. Naďalej pevne podporujeme Ukrajinu," napísal Stoltenberg na sociálnej sieti Twitter po rozhovore s ministrami obrany USA Lloydom Austinom a Británie Benom Wallaceom.

19:29 Kyjev v pondelok obvinil Rusko zo zámerného zdržiavania vyše 165 nákladných lodí v Turecku, ktoré smerujú do ukrajinských prístavov po náklad obilnín. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP. Ruskí inšpektori "výrazne predlžujú kontrolu plavidiel..., čoho výsledkom je vyše 165 lodí uviaznutých v rade neďaleko Bosporského prielivu a tento počet každý deň rastie", uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. "Máme dôvod myslieť si, že toto predlžovanie ruských kontrol plavidiel určených na prevoz obilnín je politicky motivované," dodalo ministerstvo.

19:12 Bývalý ruský prezident a podpredseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedev v pondelok oznámil, že podnikol kroky na zvýšenie výroby ruského zbrojárskeho priemyslu pre vojnu na Ukrajine. TASR prevzala správu z agentúry AP.

18:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Rusko si od Iránu objednalo približne 2000 bezpilotných lietadiel. Ide o rovnaký druh dronov, aký Moskva podľa Kyjeva použila pri nedávnych útokoch proti energetickej infraštruktúre na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

15:32 Izraelský minister obrany Benny Ganc v pondelkovom telefonickom rozhovore so svojím ukrajinským partnerom Olexijom Reznikovom prisľúbil Kyjevu podporu v súvislosti s ruskou inváziou, vylúčil však dodávky zbraní. Odvolal sa pri tom na "operačné obmedzenia", informuje TASR na základe správy na izraelskom spravodajskom webe The Times of Israel.

13:43 Nemecko ani Francúzsko neprejavili "túžbu" zúčastniť sa na sprostredkúvaní rokovaní týkajúcich sa ukrajinského konfliktu, vyhlásil v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň vyzdvihol ponuku tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana takéto rokovania organizovať.

"Ankara zaujala iný postoj než Paríž a Berlín... a deklarovala svoju pripravenosť zúčastňovať sa na sprostredkúvaní," uviedol Peskov pre novinárov. "(Francúzsky prezident) Macron a (nemecký kancelár) Scholz neprejavili túžbu vypočuť si pozíciu ruskej strany alebo ponúknuť sprostredkovávanie," dodal hovorca Kremľa.

13:31 Iránska vláda odmietla v pondelok obvinenia USA, že na anektovanom Krymskom polostrove pôsobia iránski vojenskí inštruktori, ktorí školia Rusov, ako útočiť dronmi na ukrajinskú infraštruktúru a civilné obyvateľstvo. Informuje o tom agentúra AFP. "Túto správu dôrazne odmietame," odpovedal v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Násir Kanaání v reakcii na novinársku otázku týkajúcu sa tvrdení Bieleho domu ohľadne iránskych inštruktorov.

13:01 Moderátor ruskej štátnej televíznej stanice RT Anton Krasovskij sa ospravedlnil v pondelok za to, že vo vysielaní vyzýval na utopenie ukrajinských detí. Ruské úrady medzičasom oznámili, že moderátorove výroky vyšetrujú. Krasovskij minulý týždeň vo vysielaní uviedol, že deti, ktoré vnímali počas Sovietskeho zväzu Rusov ako okupantov, mali byť utopené v rieke. Ukrajina za tieto jeho slová označila v nedeľu stanicu RT za podnecovateľa genocídy a vyzvala na jej zákaz na celom svete.

11:45 Ukrajina údajne zostreľuje samovražedné drony iránskej výroby, ktorými na ňu útočí Rusko, aj vďaka pomoci zo strany izraelských tajných služieb. Uviedol to denník The New York Times (NYT), z ktorého správy v pondelok citovali izraelský portál i24NEWS aj spravodajská stanica Sky News. Denníku NYT uvedenú informáciu v nedeľu povedal poradca ukrajinského ministerstva obrany Jurij Sak. Podľa jeho slov ukrajinská armáda v súčasnosti bežne zostreľuje vyše 70 percent dronov Šáhid-136, ktoré Rusko v auguste nakúpilo od Iránu.

Sak pre NYT povedal, že informácie izraelských tajných služieb boli pri zostreľovaní iránskych dronov "užitočné". Denník nespresnil, o aké konkrétne informácie išlo. Poradca ukrajinského ministerstva obrany tiež povedal, že Izrael odmietnutím poskytnúť Ukrajine systémy protivzdušnej obrany premeškal príležitosť získať skúsenosti v boji proti hrozbe, ktorá potenciálne ohrozuje aj židovský štát.

10:54 Španielske úrady presunuli luxusnú jachtu spájanú so sankcionovaným generálnym riaditeľom ruskej štátnej korporácie Rostech (angl. Rostec). Urobili tak po tom, čo lodenica, kde jachta kotvila, prestala dostávať platby za jej opravy, uviedol zdroj z ministerstva dopravy. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.

Španielsko nariadilo plavidlo "zmraziť" – čo znamená, že ho nemožno použiť ani predať – ešte v marci. Vysvetlilo vtedy, že koná v rámci sankcií Európskej únie. Jachta Valerie je spájaná s ruským oligarchom Sergejom Čemezovom, spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, uviedol pre agentúru Reuters policajný zdroj a ďalší zdroj so znalosťou veci.

10:04 Hraničnými priechodmi prešlo v uplynulom týždni (17. - 23. 10.) na Slovensko 16.960 ľudí z Ukrajiny. O dočasné útočisko požiadalo 794 žiadateľov. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo 17.918 osôb. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová. "Ministerstvo vnútra na dennej báze sleduje a vyhodnocuje udalosti týkajúce sa vojny na Ukrajine a jej dosahu na Slovensko. Z hľadiska príchodu a odchodu odídencov z Ukrajiny je situácia dlhodobejšie stabilná bez výrazných zmien," skonštatovala.

09:57 Ruské okupačné sily v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny tvrdia, že z tohto regiónu evakuovali od minulého utorka už približne 25.000 ľudí. Povedal to námestník tamojšieho proruského gubernátora Kirill Stremousov. Informoval o tom v pondelok britský denník The Guardian s tým, že ruské ozbrojené sily obyvateľov tohto administratívneho územia vyzývajú, aby odišli pre obavy z očakávanej ukrajinskej protiofenzívy. "Opäť vám odporúčame, aby ste opustili mesto (Cherson) a západný breh (rieky) Dneper," povedal Stremousov vo videu, ktoré zverejnil na platforme Telegram. "Chersonu sa nevzdáme," dodal.

09:48 Ukrajina označila ruskú štátom kontrolovanú televíznu stanicu RT za podnecovateľa genocídy a vyzvala na jej zákaz na celom svete. Stalo sa tak po tom, ako jeden z moderátorov RT povedal, že ukrajinské deti, ktoré vnímajú Rusov ako okupantov, by mali byť utopené v rieke Tysyn. Informuje o tom agentúra Reuters.

Britská stanica BBC vysvetlila, ide o rieku spomínanú v smútočnej ľudovej piesni zo Zakarpatskej oblasti. Do širokého povedomia sa dostala počas rekviem za mŕtvych účastníkov tzv. euromajdanu v roku 2014. Šéfredaktorka RT Margarita Simoňjanová uviedla, že autora výroku - moderátora Antona Krasovského pre jeho "nechutné" komentáre suspendovala. Dodala, že nikto v RT nezdieľa jeho názory.

08:42 Rusko naďalej používa v útokoch na ciele na ukrajinskom území iránske bezpilotné lietadlá. Uviedlo to v pondelok na sociálnej sieti Twitter britské ministerstvo obrany s tým, že Kyjev je čoraz úspešnejší v úsilí ničiť drony Šáhid-136. Oficiálne zdroje vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tvrdia, že až 85 percent útokov sa podarilo zachytiť.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jVDRARAQjJ



— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 24, 2022

06:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol v nedeľu tvrdenia ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, že Kyjev pripravuje použitie tzv. špinavej bomby. Za "priehľadne falošné" ich medzitým označil Washington. Informuje o tom agentúra AFP. "Ak Rusko zavolá a povie, že Ukrajina údajne niečo pripravuje, znamená to jedno: Rusko to všetko už pripravilo," vyhlásil Zelenskyj vo videopríhovore na sociálnych sieťach. Svet by podľa neho mal reagovať "čo najtvrdšie".

Šojgu v nedeľu hovoril o Ukrajine s rezortnými kolegami z viacerých krajín NATO, uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí. V telefonátoch s rezortnými partnermi z Británie, Francúzska a Turecka podľa neho vyjadril "znepokojenie nad možnými provokáciami Ukrajiny s použitím 'špinavej bomby'". Tzv. špinavá bomba je zbraňou zameranou na kontamináciu veľkej oblasti rádioaktívnym materiálom. Pri jej použití nedochádza k jadrovému výbuchu, dopĺňa AFP.

Ukrajina obviňuje Rusko z blokovania úplnej realizácie dohody o vývoze obilnín

Ukrajina oznámila, že z jej prístavov vyplávalo v nedeľu sedem lodí s obilninami smerujúcimi do ázijských a európskych krajín. Obvinila však Rusko, že blokuje úplnú realizáciu dohody o exporte ukrajinských obilnín cez Čierne more. Informovala o tom agentúra Reuters, z ktorej správy TASR čerpala. "Rusko zámerne blokuje plnú realizáciu obilninovej iniciatívy. V dôsledku toho (ukrajinské) prístavy v posledných dňoch pracujú len na 25-30 percent svojej kapacity," uviedlo ukrajinské ministerstvo infraštruktúry.

Dohodu v júli sprostredkovali OSN a Turecko s cieľom zmierniť potravinovú krízu vo svete. Ukrajine umožnila obnoviť export obilnín z čiernomorských prístavov uzavretých od februárového začiatku ruskej invázie. Moskva získala záruky pre vlastný vývoz obilnín a hnojív. Ukrajina vyzvala na predĺženie dohody po konečnom termíne stanovenom na 19. novembra. Obavy, či Rusko bude súhlasiť, sa však zintenzívnili po opakovaných sťažnostiach Moskvy týkajúcich sa vykonávania tejto dohody.

Medzi loďami, ktoré vyplávali v nedeľu, bolo plavidlo prenajaté Svetovým potravinovým programom (WFP) so 40.000 tonami pšenice pre Jemen. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to v pravidelnom večernom príhovore privítal s tým, že ide od začiatku vojny o šiestu loď prevážajúcu ukrajinské potraviny pre túto organizáciu OSN. V rámci zmienenej dohody prepravilo od 1. augusta celkovo 380 lodí 8,5 milióna ton potravín z ukrajinských námorných prístavov do krajín Afriky, Ázie a Európy, uviedlo ukrajinské ministerstvo. Reuters dodáva, že špecialisti z odvetvia vyjadrili znepokojenie nad tým, koľko musia lode čakať na kontroly. Počet inšpekcií je totiž výrazne nižší než dohodnutých 12 za deň.