MIMORIADNY ONLINE Počet mŕtvych po páde lietadla v Rusku stúpol na 13, pátranie v troskách ukončili

JEJSK - Najmenej šesť ľudí zahynulo v pondelok po zrútení ruského bojového lietadla Su-34 do obytnej oblasti v ruskom prístavnom meste Jejsk na pobreží Azovského mora. Havária spôsobila rozsiahly požiar, ktorý pohltil deväťpodlažný bytový dom. Šesť ľudí je stále nezvestných. V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA.

6:28 Najmenej 13 ľudí, vrátane troch detí, zahynulo v pondelok po zrútení ruského bojového lietadla Su-34 do obytnej oblasti v prístavnom meste Jejsk na pobreží Azovského mora na juhozápade Ruska. V utorok o tom informovali ruské tlačové agentúry, keď sa skončilo pátranie po preživších. TASR prevzala správu od agentúry AFP.

6:05 Kanada oznámila v pondelok nové sankcie proti 34 ruským novinárom, hercom a televíznym moderátorom a tiež proti štátnej televízii Zvezda. Označila ich za "šíriteľov propagandy" svojej vlády. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry AFP.

Ukrajinský prezident Zelenskyj vydá knihu svojich vojnových prejavov

Zbierku prejavov Volodymyra Zelenského z obdobia vojny, ktorá bude obsahovať úvod napísaný ukrajinským prezidentom, vydajú pred Vianocami. V pondelok o tom informoval portál britskej televízie Sky News.

Kniha s názvom Odkaz z Ukrajiny (angl. A Message From Ukraine) bude mať aj predslov od Arkadija Ostrovského, editora týždenníka The Economist pre Rusko a východnú Európu. "Podporovanie Ukrajiny nie je trend, meme ani výzva na internete," uviedol vo vyhlásení ukrajinský prezident. "Nie je to jav, ktorý sa rýchlo rozšíri po celej planéte a potom rovnako rýchlo zanikne. Ak chcete pochopiť, kto sme, odkiaľ pochádzame, čo chceme a kam kráčame, musíte sa dozvedieť viac o tom, kto sme. A táto kniha vám v tom pomôže," dodal Zelenskyj.

Zbierka prejavov má vyjsť 6. decembra a všetky zisky z predaja knihy pôjdu charitatívnej iniciatíve na podporu Ukrajiny s názvom United24, ktorú spustil Zelenskyj. Ukrajinský prezident spresnil, že do zbierky vybral 16 prejavov, ktoré, ako dúfa, pomôžu čitateľom "pochopiť Ukrajincov: naše túžby, naše zásady a naše hodnoty". Bývalý herec a komik bol za ukrajinského prezidenta zvolený v roku 2019.

Keď Rusko 24. februára napadlo Ukrajinu, Zelenksyj sa náhle ocitol v úlohe vojnového vodcu a vďaka jeho zápalu a vzdoru ho prirovnávajú aj k niekdajšiemu britskému premiérovi Winstonovi Churchillovi, píše Sky News.

Zelenská: Bolo mi jasné, že môj manžel z Kyjeva neodíde

Pre ukrajinskú prvú dámu Olenu Zelenskú bolo vždy jasné, že jej manžel prezident Volodymyr Zelenskyj neopustí Kyjev ani počas ruskej vojenskej invázie. "Od začiatku som vedela, že Kyjev neopustí," povedala Zelenská v pondelok pre nemecký denník Bild. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Galéria fotiek (4) Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská.

Zdroj: Facebook/Олена Зеленська

"Ak by krajina zostala cez vojnu bez vodcu, otriaslo by to ňou," dodala. Zelenskyj napriek dobre mieneným radám neopustil ukrajinské hlavné mesto ani po tom, čo Rusko 24. februára vojensky napadlo Ukrajinu. Táto skutočnosť sa podľa DPA považuje za významné nastavenie kurzu odporu proti ruskej invázii.

Od začiatku sa Zelenského pokúšajú zlikvidovať ruské špeciálne jednotky, podotkla jeho manželka Olena. "Pokúšam sa však nemyslieť na to," dodala. Ona sama občas vidí svojho manžela pracovať v kancelárii, avšak rodina je počas bežných dní rozdelená. Dcéra Olexandra (18) a syn Kyrylo (9) otca vídajú iba zriedka, poznamenala prvá dáma Ukrajiny.