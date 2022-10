MIMORIADNY ONLINE Pri mestách Soledar a Bachmut prebiehajú ťažké boje: V Kyjeve znova zneli sirény, bolo počuť výbuchy

Naživo z Ukrajiny

06:49 Najmenej tri výbuchy bolo počuť v pondelok ráno v ukrajinskej metropole Kyjev. Došlo k nim po tom, ako sa spustili sirény leteckého poplachu. Informácie sú prevzaté od staníc BBC a Sky News, ako aj agentúr AFP a Reuters. Explózie nastali okolo 7.00 h miestneho času (6.00 h SELČ), uviedli spravodajcovia BBC a Reuters. Jeden z výbuchov zaznel blízko centra mesta. Novinári AFP predtým informovali o dvoch explóziách, ktoré sa odohrali týždeň po tom, ako ukrajinské hlavné mesto zasiahli viaceré ruské raketové útoky.

Riaditeľ štátnych ukrajinských železníc Oleksandr Kamyšin uviedol, že k novému ostreľovaniu došlo neďaleko kyjevskej hlavnej železničnej stanice. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálnej sieti písal o výbuchoch v Ševčenkovom obvode v centre metropoly, kde sa nachádza historické centrum a vládne úrady. Predstaviteľ kancelárie ukrajinského prezidenta krátko na to uviedol, že Kyjev zasiahli tzv. kamikadze drony.

06:25 Zelenskyj opätovne vyzval obyvateľov Ukrajiny, aby obmedzili spotrebu elektriny v čase špičky od 17.00 h do 23.00 h. Umožní to podľa neho zabrániť "stabilizačným výpadkom prúdu", ku ktorým musia energetickí pracovníci pristupovať v niektorých mestách a oblastiach v dôsledku "ruského raketového teroru".

"Pre život každého človeka je to maličkosť, no pre celý energetický systém mimoriadne citeľné," povedal Zelenskyj. Doplnil, že v sobotu znížili obyvatelia Černihivskej oblasti spotrebu elektriny o 20 percent. Priemer za celú krajinu bol desať percent, no v Kyjeve a okolitej oblasti to bolo len sedem percent.

06:23 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu večer uviedol, že veľmi ťažké boje prebiehajú v oblasti miest Soledar a Bachmut na východe krajiny. Informácie sú prevzaté od agentúry Reuters a denníka The Guardian.

"Kľúčovými miestami bojov v Donbase sú Soledar a Bachmut," uviedol Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore. Bachmut je ďalším cieľom ruských síl pri ich pomalom postupe cez Doneckú oblasť, pri ktorom v júni a júli obsadili dôležité priemyselné mestá Lysyčansk a Severodoneck. Soledar sa nachádza severne od Bachmutu.

Vojna na Ukrajine priviedla do chudoby štyri milióny detí

Invázia Ruska na Ukrajinu a jej ekonomické následky uvrhli do chudoby štyri milióny detí vo východnej Európe a Strednej Ázii. Uviedol to v pondelok Detský fond OSN (UNICEF), informuje agentúra AFP. "Deti nesú najťažšie bremeno hospodárskej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine," uviedol UNICEF. Ďalšie štyri milióny detí, ktoré sa v zmienených regiónoch ocitli v chudobe v dôsledku tohto konfliktu a rastúcej inflácie, predstavujú podľa organizácie nárast o 19 percent od roku 2021.

UNICEF vychádzal zo štúdie údajov z 22 krajín. Najviac zasiahnuté od februárového útoku Moskvy na susednú krajinu boli ruské a ukrajinské deti. "Na Rusko pripadajú takmer tri štvrtiny celkového nárastu počtu detí žijúcich v chudobe v dôsledku vojny na Ukrajine a krízy životných nákladov v celom regióne, keď tam teraz žije pod hranicou chudoby ďalších 2,8 milióna detí," vyplýva zo zistení fondu. Ide podľa neho o výsledok účinku západných sankcií na ruskú ekonomiku v spojení s veľkou populáciou krajiny.

Na Ukrajine sa počet detí žijúcich v chudobe zvýšil o pol milióna. Nasledovalo Rumunsko s ďalšími 110.000 deťmi v chudobe. "Ak tieto deti a rodiny nepodporíme teraz, prudký nárast detskej chudoby bude mať takmer určite za následok stratu životov, vzdelania a budúcnosti," uviedla regionálna riaditeľka UNICEF pre Európu a Strednú Áziu Afshan Khanová.

Čím je rodina chudobnejšia, tým väčšiu časť príjmov musí vynakladať na potraviny a palivo. Zostane jej tak menej na zdravotnú starostlivosť o deti a ich vzdelávanie, vysvetlila organizácia. Týmto deťom tiež viac hrozí násilie, vykorisťovanie a zneužívanie. Uvedené zvýšenie počtu detí žijúcich v chudobe môže podľa UNICEF znamenať, že len tento rok zomrie ešte pred svojimi prvými narodeninami ďalších 4500 detí a do škôl prestane chodiť ďalších 117.000 detí.