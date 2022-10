MIMORIADNY ONLINE Pri mestách Soledar a Bachmut prebiehajú ťažké boje: V Kyjeve znova zneli sirény, bolo počuť výbuchy

Naživo z Ukrajiny

235. deň vojny na Ukrajine

ONLINE

18:31 Známy ruský právnik Pavel Čikov v pondelok v statuse na sociálnej sieti Telegram upozornil, že mobilizácia vyhlásená v Rusku sa neskončí bez výnosu prezidenta Vladimira Putina. Reagoval tým na medializované správy o ukončení tzv. čiastočnej mobilizácie v Moskve, ktoré na svojom súkromnom blogu avizoval moskovský primátor Sergej Sobianin.

18:04 Na obytnú budovu v juhoruskom meste Jejsk dnes spadlo vojenské lietadlo Su-34, uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na miestne úrady. Obete zatiaľ nie sú hlásené, agentúra TASS však s odvolaním sa na svedkov informuje o požiari, ktorý zachvátil budovu od prvého do deviateho poschodia. Prístavné mesto sa nachádza v Krasnodarskom kraji neďaleko hraníc s Ukrajinou.

17:31 Nenásilnou, kreatívnou a hravou formou budú filmové premietania v Prešove prepájať rodičov a ich deti, ktorí sa pre vojnu na Ukrajine ocitli v nepriaznivej situácii a aktuálne žijú v Prešove. V prešovskom Kine Scala občianske združenie Nový film v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu Prešov, občianskym združením PO.CITY a s podporou Karpatskej nadácie uvedie počas jesene 2022 koncept inkluzívneho kina s názvom Spolu v kine.

16:05 Najmenej šesť ľudí vrátane tehotnej ženy prišlo o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri pondelňajších ruských útokoch na ukrajinské mestá vrátane metropoly Kyjev. TASR správu prevzala z agentúry DPA. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram informoval, že spod trosiek obytnej budovy, ktorá sa zrútila v štvrti Ševčenkivskyj v dôsledku útoku ruských bezpilotných lietadiel, vytiahli zatiaľ telá štyroch ľudí. Devätnásť osôb sa podarilo zachrániť. V prípade dvoch obetí ide o manželov, pričom žena bola v šiestom mesiaci tehotenstva.

15:55 Ukrajinský export obilia sa v októbri takmer vrátil na úrovne spred vojny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

15:52 Rada EÚ pre zahraničné veci, ktorá v pondelok zasadala v Luxemburgu, schválila výcvikovú misiu pre ukrajinských vojakov, ktorá sa môže týkať až 15.000 členov ozbrojených síl Ukrajiny. Informuje o tom spravodajca TASR.

15:37 Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v pondelok vyzval na uvalenie sankcií EÚ na Irán. Vyhlásil to len niekoľko hodín po tom, ako Kyjev zasiahli roje tzv. samovražedných dronov. Pri ich útokoch zahynuli len v Kyjeve najmenej štyria ľudia.

15:14 Bývalá novinárka ruskej štátnej televízie Marina Ovsiannikovová, ktorá pred niekoľkými mesiacmi v živom vysielaní protestovala proti vojne na Ukrajine, utiekla z Ruska. V pondelok to pre agentúru AFP povedal jej právnik Dmitrij Zachvatov, informuje TASR.

14:00 Rusko opäť útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, informuje stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe. Ostreľovanie, výbuchy a hromadné výpadky elektriny sú podľa nej hlásené z Ľvovskej, Chmelnyckej, Vinnyckej a Rivnenskej oblasti, teda zo západu Ukrajiny. Dnešný vzdušný útok je čo do rozsahu porovnateľný s úderom z 10. októbra, ktorý bol reakciou na explózie na Kerčskom moste, píše stanica.

13:36 Ruská invázia na Ukrajinu je vyhlásením vojny celému západnému demokratickému svetu. Povedal to v pondelok šéf nemeckej Spolkovej spravodajskej služby Bruno Kahl. Správa bola prevzatá z agentúry DPA a webovej stránky nemeckej televízie RTL. Kahl to uviedol na verejnom zasadnutí Parlamentného kontrolného grémia Spolkového snemu, ktoré má na starosti nemecké tajné služby.

13:34 Ruské ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že podniklo "rozsiahly" útok na vojenské ciele a energetickú infraštruktúry na Ukrajine, pri ktorom použilo vysokopresné zbrane. Informuje o tom agentúra Reuters. Počas pravidelnej tlačovej konferencie oznámil hovorca ruského rezortu obrany Igor Konašenkov, že ruskej armáde sa pri pondelkovom bombardovaní ukrajinských miest podarilo zasiahnuť "všetky vytýčené ciele" a zmariť snahu ukrajinských síl o prelomenie ruskej obrany v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.

13:02 Nový vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v pondelok - vo svoj prvý deň v úrade - vyjadril znepokojenie nad eskaláciou vojny na Ukrajine, pričom trval na tom, že civilistov je potrebné chrániť. Informuje o tom agentúra AFP. "Akákoľvek eskalácia vojny nás hlboko znepokojuje a deje sa to na Ukrajine," povedal Türk prítomným novinárom v Ženeve.

12:42 Séria útokov na ukrajinské hlavné mesto Kyjev si vyžiadala v pondelok najmenej tri obete, oznámil zástupca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko. Podľa Tymošenka si tri obete na životoch vyžiadal útok na obytnú budovu v kyjevskej štvrti Ševčenkivskyj, kde stále zasahujú záchranné zložky.

Z jej trosiek sa podarilo zatiaľ zachrániť 19 ľudí. Podľa starostu Kyjeva Vitalija Klička bola jednou z obetí žena. "Ráno letelo smerom na Kyjev 28 dronov. Vďaka naším ozbrojeným silám a vzdušnej obrane bola väčšina letiacich teroristov zostrelená," uviedol Kličko na Telegrame s tým, že v Kyjeve prišlo celkovo k piatim výbuchom.

12:34 V ruskej metropole bola dokončená čiastočná mobilizácia ruských záložníkov. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin to v pondelok uviedol na svojom súkromnom blogu, informuje agentúra Reuters. Sobjanin napísal, že náborové centrá ruskej armády v Moskve sa uzavrú v pondelok 17. októbra o 14.00 h miestneho času (13.00 h SELČ). Dodal, že úlohy čiastočnej mobilizácie v Moskve boli "splnené v plnom rozsahu".

12:15 Hraničnými priechodmi prešlo v uplynulom týždni od 10. do 16. októbra na Slovensko 16.371 ľudí z Ukrajiny. O dočasné útočisko požiadalo 756 žiadateľov. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo 15.871 osôb. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová.

"Ministerstvo vnútra na dennej báze sleduje a vyhodnocuje udalosti týkajúce sa vojny na Ukrajine a jej dosahu na Slovensko. Z hľadiska príchodu a odchodu odídencov z Ukrajiny je situácia dlhodobejšie stabilná bez výrazných zmien," poznamenala Eliášová. Poukázala na to, že prechádzajúci týždeň od 3. do 9. októbra prešlo z Ukrajiny na Slovensko 16.482 osôb. O dočasné útočisko požiadalo 901 žiadateľov. Naopak, na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi 18.391 ľudí.

12:04 Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v pondelok vyzval na vylúčenie Rusku zo skupiny G20. Uviedol to krátko po pondelkových útokoch samovražedných dronov na Kyjev. Informuje o tom agentúra AFP. "Tí, ktorí dávajú rozkazy útočiť na kritickú infraštruktúru, zmraziť civilistov a organizovať totálnu mobilizáciu, aby pokryli frontovú líniu mŕtvolami, určite nemôžu sedieť za jedným stolom s lídrami G20. (Rusko) musí byť vylúčené zo všetkých platforiem," napísal Podoľak na sociálnej sieti Twitter.

11:15 Európska únia sa snaží získať konkrétny dôkaz akéhokoľvek zapojenia Iránu do vojny na Ukrajine. Vyhlásil to v pondelok šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell pri príchode na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu. Informuje o tom agentúra Reuters. "Budeme hľadať konkrétny dôkaz o účasti (Iránu v vojne na Ukrajine)," uviedol Borrell s tým, že na pondelkovom zasadnutí sa zúčastní i ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.

11:12 Ruské vyhrážky jadrovými útokmi treba brať vážne, povedala v pondelok nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. Takisto zdôraznila význam cvičení NATO a dodávok systémov protivzdušnej obrany na Ukrajinu. Informuje o tom na základe správy agentúry DPA a vysielania verejnoprávnej televízie ZDF.

Ruské hrozby netreba pokladať za zavádzanie, ale treba ich "brať vážne". "Vážny prístup však neznamená nechať sa týmito hrozbami paralyzovať, ale ich pozorne sledovať," povedala Lambrechtová vo vysielaní ZDF. Na to podľa jej slov slúžia aj vojenské cvičenia. V pondelok sa začína cvičenie NATO Steadfast Noon zamerané na otestovanie nukleárnych síl. Vzdušné sily počas Steadfast Noon precvičujú použitie amerických jadrových bômb umiestnených v Európe počas skúšobných letov bez skutočných zbraní. Na manévroch sa zúčastňuje aj Nemecko.

10:52 Ukrajinská Odeská oblasť čelila v noci na pondelok útokom samovražedných dronov, ktoré však zneškodnila protivzdušná obrana. Uviedol to gubernátor Odeskej oblasti Maxym Marčenko, informuje TASR podľa správy britského denníka The Guardian.

"V noci zničili jednotky protilietadlovej obrany na oblohe nad Odesou šesť nepriateľských kamikadze dronov. Ráno podnikli okupanti raketový útok na región," napísal Marčenko na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že neboli hlásené žiadne obete. Ukrajinský štátny podnik Enerhoatom uviedol, že Záporožská atómová elektráreň (ZAES) bola pre ruské ostreľovanie v noci na pondelok opäť odpojená od vonkajšieho zdroja energie. Enerhoatom zároveň znova vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene prijalo opatrenia na demilitarizáciu ZAES.

10:44 Irán plánuje Rusku dodať ďalšie zbrane vrátane balistických rakiet. V nedeľu to uviedol americký denník The Washington Post, ktorý sa odvoláva na nemenovaných západných bezpečnostných predstaviteľov.

Iránska vláda vyslala v septembri do Ruska delegáciu, aby sa dohodla na konečných podmienkach zvýšených dodávok zbraní, tvrdia nemenovaní západní predstavitelia. Dohoda údajne zahŕňa aj dva typy balistických rakiet krátkeho doletu – Fátih-110 a Zólfaghár. Teherán plánuje Moskve dodať aj vysoký počet samovražedných dronov Šáhid-136, dodali predstavitelia.

10:40 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok povedal, že Rusko na území Ukrajiny spustilo útoky dronmi a raketami; Ukrajincov však tieto útoky "nezlomia". "Celú noc a počas celého rána nepriateľ terorizuje civilné obyvateľstvo," povedal Zelenskyj. Dodal, že ruské sily útočia samovražednými dronmi a raketovými strelami na celom území. "Nepriateľ môže útočiť na naše mestá; nás však nedokáže zlomiť," povedal prezident. Zelenskyj tiež potvrdil, že útoky na Kyjev v pondelok ráno poškodili aj obytnú budovu.

10:33 Najmenej dvaja ľudia uviazli pod troskami budovy, ktorú poškodili pondelkové útoky dronov na Kyjev. Zachrániť sa podarilo 18 ľudí, oznámil starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Informuje o tom denník The Guardian.

"V dôsledku útokov kamikadze dronov prišlo k výbuchu v rezidenčnej budove vo štvrti Ševčenkivskyj v hlavnom meste. V súčasnosti z nej bolo zachránených 18 ľudí. Podľa predbežných informácii ostávajú pod sutinami dvaja obyvatelia. Prebieha záchranná operácia. Prebieha hasenie poškodených štruktúr budovy a odstraňovanie sutín," uviedol Kličko na sociálnej sieti Telegram.

09:53 Maďarské veľvyslanectvo v Kyjeve po raňajších bombových a raketových útokoch zatiaľ nebude zatvorené. Oznámil to v pondelok v Budapešti šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca. "Zatiaľ zostane funkčné, no ak dôjde k dramatickým zmenám, samozrejme, budú prijaté potrebné rozhodnutia pre bezpečnosť ambasády a jej zamestnancov," napísal Szijjártó.

Podľa ministra sú maďarský veľvyslanec v Kyjeve István Íjgyártó a všetci jeho kolegovia v poriadku a v bezpečí."Budova veľvyslanectva nebola zasiahnutá, je vhodná na prácu. Občas sú niekoľkohodinové výpadky mobilnej siete a dodávky elektriny, ale prevádzkové podmienky sú v podstate stále zachované," dodal šéf maďarskej diplomacie.

09:21 Pri útokoch na Kyjev v pondelok ráno bolo poškodených "niekoľko obytných budov", oznámil starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Informuje o tom denník The Guardian. "V dôsledku útoku dronov vypukol požiar v nerezidenčnej budove vo štvrti Ševčenkivskyj. Zasahuje tam hasičský oddiel. Bolo poškodených niekoľko obytných budov. Na mieste sú zdravotníci. Informácie o obetiach upresňujeme," napísal Kličko na sociálnej sieti Telegram. V ďalšom príspevku zverejnil Kličko fotografiu dronu, ktorý mal Kyjev zasiahnuť.

06:49 Najmenej tri výbuchy bolo počuť v pondelok ráno v ukrajinskej metropole Kyjev. Došlo k nim po tom, ako sa spustili sirény leteckého poplachu. Informácie sú prevzaté od staníc BBC a Sky News, ako aj agentúr AFP a Reuters. Explózie nastali okolo 7.00 h miestneho času (6.00 h SELČ), uviedli spravodajcovia BBC a Reuters. Jeden z výbuchov zaznel blízko centra mesta. Novinári AFP predtým informovali o dvoch explóziách, ktoré sa odohrali týždeň po tom, ako ukrajinské hlavné mesto zasiahli viaceré ruské raketové útoky.

Riaditeľ štátnych ukrajinských železníc Oleksandr Kamyšin uviedol, že k novému ostreľovaniu došlo neďaleko kyjevskej hlavnej železničnej stanice. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálnej sieti písal o výbuchoch v Ševčenkovom obvode v centre metropoly, kde sa nachádza historické centrum a vládne úrady. Predstaviteľ kancelárie ukrajinského prezidenta krátko na to uviedol, že Kyjev zasiahli tzv. kamikadze drony.

06:25 Zelenskyj opätovne vyzval obyvateľov Ukrajiny, aby obmedzili spotrebu elektriny v čase špičky od 17.00 h do 23.00 h. Umožní to podľa neho zabrániť "stabilizačným výpadkom prúdu", ku ktorým musia energetickí pracovníci pristupovať v niektorých mestách a oblastiach v dôsledku "ruského raketového teroru".

"Pre život každého človeka je to maličkosť, no pre celý energetický systém mimoriadne citeľné," povedal Zelenskyj. Doplnil, že v sobotu znížili obyvatelia Černihivskej oblasti spotrebu elektriny o 20 percent. Priemer za celú krajinu bol desať percent, no v Kyjeve a okolitej oblasti to bolo len sedem percent.

06:23 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu večer uviedol, že veľmi ťažké boje prebiehajú v oblasti miest Soledar a Bachmut na východe krajiny. Informácie sú prevzaté od agentúry Reuters a denníka The Guardian.

"Kľúčovými miestami bojov v Donbase sú Soledar a Bachmut," uviedol Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore. Bachmut je ďalším cieľom ruských síl pri ich pomalom postupe cez Doneckú oblasť, pri ktorom v júni a júli obsadili dôležité priemyselné mestá Lysyčansk a Severodoneck. Soledar sa nachádza severne od Bachmutu.

Vojna na Ukrajine priviedla do chudoby štyri milióny detí

Invázia Ruska na Ukrajinu a jej ekonomické následky uvrhli do chudoby štyri milióny detí vo východnej Európe a Strednej Ázii. Uviedol to v pondelok Detský fond OSN (UNICEF), informuje agentúra AFP. "Deti nesú najťažšie bremeno hospodárskej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine," uviedol UNICEF. Ďalšie štyri milióny detí, ktoré sa v zmienených regiónoch ocitli v chudobe v dôsledku tohto konfliktu a rastúcej inflácie, predstavujú podľa organizácie nárast o 19 percent od roku 2021.

UNICEF vychádzal zo štúdie údajov z 22 krajín. Najviac zasiahnuté od februárového útoku Moskvy na susednú krajinu boli ruské a ukrajinské deti. "Na Rusko pripadajú takmer tri štvrtiny celkového nárastu počtu detí žijúcich v chudobe v dôsledku vojny na Ukrajine a krízy životných nákladov v celom regióne, keď tam teraz žije pod hranicou chudoby ďalších 2,8 milióna detí," vyplýva zo zistení fondu. Ide podľa neho o výsledok účinku západných sankcií na ruskú ekonomiku v spojení s veľkou populáciou krajiny.

Na Ukrajine sa počet detí žijúcich v chudobe zvýšil o pol milióna. Nasledovalo Rumunsko s ďalšími 110.000 deťmi v chudobe. "Ak tieto deti a rodiny nepodporíme teraz, prudký nárast detskej chudoby bude mať takmer určite za následok stratu životov, vzdelania a budúcnosti," uviedla regionálna riaditeľka UNICEF pre Európu a Strednú Áziu Afshan Khanová.

Čím je rodina chudobnejšia, tým väčšiu časť príjmov musí vynakladať na potraviny a palivo. Zostane jej tak menej na zdravotnú starostlivosť o deti a ich vzdelávanie, vysvetlila organizácia. Týmto deťom tiež viac hrozí násilie, vykorisťovanie a zneužívanie. Uvedené zvýšenie počtu detí žijúcich v chudobe môže podľa UNICEF znamenať, že len tento rok zomrie ešte pred svojimi prvými narodeninami ďalších 4500 detí a do škôl prestane chodiť ďalších 117.000 detí.