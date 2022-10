Rusi sú na smiech: Chceli vyrábať vlastné procesory Baikal, firma po pár mesiacoch zbankrotovala

Ruská federácia ešte na jar tohto roka plánovala veľké veci. V dobe, keď západné spoločnosti pracujú na 3 nm a aj menších čipoch chceli Rusi do roku 2030 vyvinúť 28 nm a 90 nm výrobný proces. Zodpovedná za to mala byť spoločnosť T-Platforms, ktorá vyvíjala procesory. Tie pochopiteľne nepatrili medzi výkonnostnú špičku, no základné zariadenia poháňať zvládali.