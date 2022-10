MIMORIADNY ONLINE Ruský jadrový útok by vyvolal fyzickú reakciu Západu, tvrdí predstaviteľ NATO

BRUSEL - Ruský jadrový útok by zmenil priebeh konfliktu na Ukrajine a takmer určite by vyvolal "fyzickú reakciu" spojencov Kyjeva a potenciálne aj Severoatlantickej aliancie. V stredu to povedal vysokopostavený predstaviteľ NATO, ktorý si želal ostať v anonymite. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - Deň č. 231

ONLINE

Načítať nové správy

6:11 Británia dodá Ukrajine protilietadlové rakety, aby sa mohla brániť proti ruským útokom. Oznámilo to vo štvrtok britské ministerstvo obrany. Bude to prvýkrát, čo tento ostrovný štát dodá Ukrajine strely, ktoré sú schopné zostreliť rakety s plochou dráhou doletu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

6:01 Americký prezident Joe Biden v stredu uviedol, že Organizácia Spojených národov vyslala Rusku jasnú správu, keď Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) hlasovalo za odsúdenie ruskej anexie štyroch čiastočne okupovaných ukrajinských regiónov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a Bidenovho vyhlásenia zverejneného na oficiálnej webovej stránke Bieleho domu.

6:00 Bruseli sa v stredu stretli predsedníčky parlamentov členských krajín Európskej únie. Schôdzku usporiadala Markéta Pekarová Adamová, predsedníčka českej Poslaneckej snemovne (PS). Hlavnou témou rokovania bola podpora vojnových utečencov z Ukrajiny. TASR o tom informoval tlačový odbor predsedníčky PS ČR.

Ukrajina má silu na to, aby pokračovala v boji, tvrdí Zelenskyj

Ukrajina má podľa prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského silu na to, aby pokračovala vo vojne proti Rusku. TASR správu prevzala v stredu z agentúry DPA."Máme odvážnych ľudí, máme udatných vojakov," povedal Zelenskyj v rozhovore pre stanicu ZDF, ktorý bol odvysielaný v stredu. Nikto podľa Zelenského nemá rád prehry a nikto nechce byť porazeným. "Nemôžeme si dovoliť prehrať, je to pre nás otázka prežitia," povedal.

"Naše emócie sú prepojené s touto krajinou. Myslím si, že to v nás musíme udržať a je to všetko, čo vlastníme. Z toho čerpáme aj našu silu pokračovať v boji," uviedol. Prípadné víťazstvo by podľa prezidenta bolo "víťazstvom pre celú krajinu" a Ukrajinci toto víťazstvo chcú dosiahnuť s čo najnižším počtom obetí.

Ruský jadrový útok by vyvolal fyzickú reakciu Západu, tvrdí predstaviteľ NATO

Akékoľvek použitie jadrových zbraní zo strany Moskvy by malo pre Rusko "bezprecedentné následky", povedal predstaviteľ v predvečer štvrtkového zasadnutia Skupiny NATO pre jadrové plánovanie. Podľa jeho slov sa zdá, že Moskva využíva svoje jadrové hrozby najmä na to, aby odradila Severoatlantickú alianciu a ďalšie krajiny od priameho vstupu do vojny s Ukrajinou.

Ruský prezident Vladimir Putin nedávno vyhlásil, že na ochranu ruského územia – vrátane štyroch anektovaných ukrajinských oblastí – je odhodlaný použiť "všetky dostupné prostriedky". Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev v nadväznosti na to otvorene hovoril o možnom použití strategických jadrových zbraní na ochranu krajiny.

Americký minister obrany Lloyd Austin v stredu v Bruseli povedal, že Spojené štáty monitorujú akékoľvek náznaky, že by sa Rusko mohlo pripravovať na jadrový útok. "Zatiaľ sme nevideli nijaké ukazovatele, ktoré by nás viedli k tomu, aby sme tomu uverili," uviedol Austin.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok avizoval, že členské krajiny Aliancie na budúci týždeň uskutočnia každoročné cvičenie Steadfast Noon zamerané na prostriedky jadrového odstrašenia. Prípadne zrušenie pre vojnu na Ukrajine by podľa šéfa NATO vyslalo "veľmi zlý signál", pretože vojenská sila Aliancie je najlepším spôsobom, ako zabrániť akejkoľvek eskalácii napätia.