MIMORIADNY ONLINE Vojnu s Ukrajinou podľa Lavrova riadia USA: Jadrové zbrane použije Rusko iba v tomto prípade

KYJEV - Šéf Kremľa Vladimir Putin vyhlásil, že masívne raketové útoky ruských síl na ukrajinské mestá sú odplatou za "teroristické" činy Kyjeva vrátane výbuchu, ktorý v sobotu poškodil Kerčský most spájajúci ruskú pevninu s anektovaným ukrajinským polostrovom Krym. Situáciu sledujeme ONLINE.

14:45 Po najnovších ruských raketových útokoch na Ukrajinu Moldavsko zvažuje uzatvorenie svojho vzdušného priestoru, uviedlo v utorok tamojšie ministerstvo vnútra.

"Nechceme byť odpaľovacou rampou na zničenie Ukrajiny," zdôraznila moldavská ministerka vnútra Ana Revencová v utorok pred novinármi vo Viedni. TASR správu prevzala z agentúry APA. "Mali by sme zvážiť, či zostane (vzdušný priestor) otvorený, alebo nie," povedala Revencová, podľa ktorej je Moldavsko dobre pripravené aj na prípadné nové vlny utečencov z Ukrajiny.

14:33 Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) označil v utorok za nepravdepodobné, že by Rusko zaútočilo na Ukrajinu zo severu, teda z Bieloruska, a to ani napriek informáciám, že Moskva a Minsk sa rozhodli vytvoriť v Bielorusku spoločnú bojovú operačnú skupinu.

ISW podľa spravodajskej stanice Sky News uviedol, že namiesto útoku z Bieloruska sa Kremeľ môže pokúsiť využiť týchto ďalších ruských vojakov v Bielorusku na to, aby ukrajinské sily zadržal v Kyjeve a jeho okolí a zabránil ich premiestňovaniu na iné miesta, kde by sa mohli zapojiť do protiofenzívy.

14:21 Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská vyzvala príslušníkov ruskej armády, aby bezpodmienečne opustili územie Bieloruska. Vo svojom vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach Cichanovská tiež zdôraznila, že Bielorusko sa musí oficiálne vzdať svojej účasti na vojne, ktorú rozpútal Kremeľ.

13:45 Ukrajina v utorok uviedla, že vyrokovala vrátenie pozostatkov desiatok ukrajinských vojakov z Ruska vrátane tých, ktorí podľa Kyjeva zahynuli počas ruského ostreľovania väznice v Olenivke.

"Došlo k ďalšiemu presunu: 62 padlých hrdinov sa vrátilo domov. Vyjednávania boli ťažké, ale... bolo možné vrátiť našich vojakov, najmä vojakov z Olenivky," uviedlo na sociálnych médiách ukrajinské ministerstvo zodpovedné pre separatistami obsadené územia.