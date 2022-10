Nové informácie o výbuchu na Kerčskom moste: Práca ukrajinských tajných služieb? Americkí analytici to povedali jasne!

KYJEV - Sobotňajšiu explóziu na Kerčskom moste spájajúcom anektovaný Krymský polostrov s Ruskom údajne zorganizovali ukrajinské tajné služby. S odvolaním sa na nemenovaného, vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa o tom informoval The New York Times. Škody na moste zaznamenala na satelitných snímkach aj americká spoločnosť Maxar Technologies.

Rusko oficiálne zodpovednosť Ukrajine neprisúdilo, Kyjev sa tiež k zodpovednosti neprihlásil. Incident podľa analytikov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) spôsobí len krátkodobý výpadok v zásobovaní, pravdepodobne však posilní logistické problémy Ruska.

Archívne VIDEO Kľúčová cesta na Krym v plameňoch

Ukrajinské tajné služby podľa nemenovaného zdroja The New York Times vyslali na most nákladné vozidlo s nastraženou bombou. To zodpovedá oficiálnej verzii udalostí, ktorú po explózii zverejnili ruské úrady.

"Pokiaľ nebude opravený, zrútený pruh cestného mosta obmedzí presuny ruskej armády, a niektoré ruské jednotky sa budú musieť istý čas spoliehať na trajekty. Ruské sily budú mať pravdepodobne stále možnosť prepravovať ťažkú vojenskú techniku po železnici. Ruskí predstavitelia však podľa všetkého posilnia bezpečnostné kontroly všetkých vozidiel cestujúcich cez most, čo spôsobí ďalšie meškania pri presune ruského vojenského vybavenia, personálu a zásob na Krym," píše sa v analýze ISW.

Analytici tiež poznamenali, že Kremeľ pravdepodobne vinu za nedostatočnú ochranu mosta aj iné neúspechy ruskej armády zvalí na ruské ministerstvo obrany, a odvráti tak rozhorčenie Rusov od ruského prezidenta Vladimira Putina. Ministerstvo obrany, ktoré v sobotu vymenovalo nového veliteľa zodpovedného za ruské sily nasadené na Ukrajine, sa k incidentu na Kerčskom moste doteraz nevyjadrilo a je možné, že sa tak rozhodlo z nariadenia Kremľa.

Spravodajský portál Meduza uviedol, že Putinova administratíva do ruských médií vrátane štátnych agentúr vyslala odporúčanie, ako o incidente správne informovať. Návod podľa serveru zahŕňa dôraz na to, že most explózia nezničila, ale len poničila cestu a časť železničnej trate, alebo že už začali práce na oprave a že spojenie Ruska s Krymom zabezpečuje trajekt.