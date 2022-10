MIMORIADNY ONLINE Most spájajúci Krym s Ruskom je v plameňoch: Rusi za sebou zanechali ďalší masový hrob

Naživo z Ukrajiny

225. deň vojny na Ukrajine

ONLINE

9:42 Výbuch na Kerčskom moste spájajúcom Rusko s anektovaným Krymom a zrútenie časti tohto mosta spôsobila bomba v nákladnom vozidle. Oznámili to v sobotu ruské úrady. Ruský Národný protiteroristický výbor (NAK) uviedol, že výbuch nákladného vozidla na cestnej časti mosta viedol k požiaru siedmich cisternových vozňov vlaku na súbežnej železničnej časti.

Dva úseky cestného mosta sa podľa výboru "čiastočne zrútili". Dopravu cez most zastavili. Správy o obetiach alebo zraneniach sa zatiaľ neobjavili.Krymskí predstavitelia podľa ruských médií pripísali útok Ukrajine. Tá sa k zodpovednosti priamo neprihlásila, poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak však vyhlásil, že ide o "začiatok", uviedla stanica BBC.

9:09 V meste Lyman na východe Ukrajiny našli po odchode ruských vojakov ďalších 200 hrobov, ako aj hromadné pohrebisko s dosiaľ neznámym počtom tiel. Oznámil to ukrajinský gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko, informovala agentúra DPA. Kyrylenko v piatok večer napísal, že exhumácia sa už začala. Na sociálnej sieti zverejnil fotografie zachytávajúce pracovníkov v bielych ochranných odevoch v ohradenej oblasti.

8:18 Na Kerčskom moste, ktorý spája Rusko s anektovaným Krymom, nastal v sobotu ráno mohutný výbuch. Došlo k nemu na železničnej časti mosta. Objavili sa aj zábery údajne zachytávajúce zrútenie časti vedľajšieho cestného mosta. Premávku na dôležitej dopravnej spojnici zastavili. Zábery mosta zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú horiaci vlak, z ktorého stúpa čierny dym. Svedkovia hovorili o explózii okolo 6.00 h miestneho času (5.00 h SELČ), ktorú bolo počuť do vzdialenosti niekoľkých kilometrov.

Krymské železnice podľa AFP oznámili, že na konci vlaku, ktorý prechádzal cez most, sa vznietil cisternový vozeň. Kerčský most, známy aj ako Krymský most, je pre Rusko vysoko symbolický i dôležitý pri zásobovaní jeho síl na polostrove Kryme, anektovanom v roku 2014, a ďalších okupovaných častiach južnej Ukrajiny. Jeho cestnú časť otváral ruský prezident Vladimir Putin v roku 2018, železničný most otvorili o dva roky neskôr.Video priniesla Nexta.

6:42 Medzinárodný menový fond (MMF) v piatok oznámil, že prostredníctvom svojho nového programu na zmiernenie rastúcich cien potravín poskytne Ukrajine núdzovú pomoc vo výške 1,3 miliardy dolárov. Tieto peniaze by sa okrem iného mali použiť na kompenzáciu straty príjmov v dôsledku výpadkov vo vývoze obilnín spôsobenej inváziou Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. "Rozsah a intenzita vojny voči Ukrajine, ktorú Rusko rozpútalo pred viac ako siedmimi mesiacmi, spôsobili obrovské ľudské utrpenie a vážne zasiahli ukrajinskú ekonomiku... Predpokladá sa, že reálny HDP sa v roku 2022 zníži o 35 percent v porovnaní s rokom 2021 a potreba finančnej pomoci zostane vysoká," uvádza sa vo vyhlásení MMF.

6:00 Správy o zlom v Kremli podkopávajú zdanie stability ruského režimu. Informuje The Kyiv Independent.

Dôležité rozhodnutie

"Ukrajina potvrdzuje, že rešpektuje suverenitu a územnú celistvosť Japonska vrátane jeho Severných území, ktoré sú naďalej okupované Ruskou federáciou," píše sa v dekréte zverejnenom na oficiálnej stránke prezidenta Ukrajiny. Zelenskyj nariadil kabinetu, aby v súlade s dohodou medzi vládami Ukrajiny a Japonska o nadviazaní diplomatických stykov z 26. januára 1992 vo svojej práci postupoval z pozície, že "Severné územia sú integrálnou súčasťou suverénneho územia Japonska".

Prezidentov dekrét nadväzuje na zodpovedajúce uznesenie, ktoré 7. októbra 2022 prijal ukrajinský parlament. "Dnes padlo dôležité rozhodnutie. Je spravodlivé, právne čisté. Historické," povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom takisto v piatok. Zároveň vyzval ostatné krajiny sveta, aby urobili rovnaké rozhodnutie. S odkazom na nedávnu anexiu štyroch ukrajinských oblastí Ruskom Zelenskyj povedal, že ruskí okupanti musia byť odvšadiaľ vyhnaní a porazení ako agresori. Len tak sa dá predchádzať vojnám v budúcnosti, dodal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Kravchenko

Sovietsky zväz (ZSSR) obsadil Kurilské ostrovy v roku 1945, japonské obyvateľstvo bolo vysídlené. V roku 1956 bola podpísaná sovietsko-japonská deklarácia, podľa ktorej mal ZSSR po uzavretí mierovej zmluvy vrátiť ostrov Šikotan a súostrovie Habomaj.

Platnosť deklarácie Rusko potvrdilo v roku 2004, no japonská strana požadovala aj vrátanie ostrovov Kunašir a Iturup, takže medzi oboma štátmi nie je podpísaná mierová zmluva a štatút južnej časti Kurilských ostrovov, japonskom označované ako Severné územia, zostáva sporný.

Po ruskej invázii na Ukrajinu japonské ministerstvo zahraničných vecí v apríli prvýkrát od roku 2003 označilo Kurilské ostrovy za "nezákonne okupované" územie. V marci 2022 Rusko rokovania s Japonskom o mierovej zmluve zastavilo.