Vladimir Putin dostal na narodeniny bizardné darčeky: Pyramída z melónov či darčekový certifikát na TRAKTOR

MOSKVA - Západom neuznaný bieloruský vodca Alexandr Lukašenko venoval šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi k jeho piatkovým 70. narodeninám darčekový certifikát na traktor bieloruskej výroby. Ide o ručne zmontovaný traktor so sejačkou.

V Petrohrade - niekdajšom Leningrade, kde sa Putin narodil a kde sa v piatok konalo jeho stretnutie s lídrami bývalých sovietskych republík združených v Spoločenstve nezávislých štátov (SNŠ), - Lukašenko pred novinármi vyhlásil, že darovaný traktor by sa mohol použiť na zasiatie pšenice, aby "Európa nehladovala a nekradla obilie na Ukrajine, ale vozila ho do chudobných krajín". Osobitý darček daroval Putinovi aj jeho kolega z Tadžikistanu Emomali Rachmon - do Petrohradu dal priviezť desiatky melónov, z ktorých neďaleko Konstantinovského paláca postavili pyramídu.

Ako informovala agentúra AP, Putin dostal záľahu blahoželaní k narodeninám - napríklad od čečenského vodcu Ramzana Kadyrova, ktorý mu vo videoposolstve - zmesi archívnych záberov s emotívnou hudbou - zaželal "dobré zdravie, dlhý život a mnoho úspechov". Vyhlásil tiež, že "Putin zmenil postavenie Ruska vo svete a urobil z neho štát, s ktorým treba rátať!" Predseda dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin sa vo svojom statuse na platforme Telegram pod kreslený portrét Putina na pozadí ruskej trikolóry vyznal: "Kým je Putin, je aj Rusko."

Galéria fotiek (2) Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Alexei Danichev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Putinovi gratulovali aj "lídri" dosadení Moskvou do ukrajinských regiónov, ktoré Rusko čiastočne ovláda a o ktorých tvrdí, že ich anektovalo. Kremľom podporovaný líder Záporožskej oblasti Jevhen Balyckyj tak v statuse na Telegrame napísal, že "vďaka Vladimirovi Vladimirovičovi a ľudu Ruska sa Záporožská oblasť stala súčasťou veľkej krajiny a opäť sa spojila so svojou rodinou". Jeho kolega z Doneckej oblasti Denis Pušilin zasa uviedol, že "pre obyvateľov Donbasu je meno vodcu našej krajiny navždy spojené s najdôležitejšou udalosťou v nedávnej histórii - návratom domov". AP vo svojej správe konštatuje, že po siedmich mesiacoch ofenzívy ruskej armády na Ukrajine je Putin v medzinárodnej izolácii a Rusko a predstavitelia jeho režimu sú vystavení bezprecedentným sankciám Západu.

Agentúra AP dodala, že na rozdiel od uplynulých rokov tentoraz Kremeľ neinformoval o blahoželaniach z Washingtonu alebo Bruselu. Kremeľ tvrdí, že Putinovi k sedemdesiatke blahoželali "mnohí svetoví lídri", konkrétne mená však neuviedol. Na piatok pripadá aj výročie vraždy ruskej novinárky Anny Politkovskej, ktorú zastrelili 7. októbra 2006. Jej vražda, ktorá vyvolala šok po celom svete, stále nie je úplne objasnená.