MIMORIADNY ONLINE Ruské úrady priznali smrť dvoch mobilizovaných mužov

Naživo z Ukrajiny

221. deň vojny na Ukrajine

ONLINE

17:46 Duchovný vodca budhistov Kalmyckej republiky, ktorá je subjektom Ruskej federácie, odsúdil vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine a vyhlásil, že právo je na strane Ukrajiny.Informovala o tom v pondelok na svojom konte na platforme Telegram rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). Podľa nej je láma Telo Tulku Rinpoče prvým náboženským vodcom z niektorého z ruských regiónov, ktorý kritizoval vojnu na Ukrajine.

17:38 Generálneho riaditeľa ukrajinskej Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES) Ihora Murašova prepustili po tom, ako ho v piatok zadržala ruská vojenská hliadka. Uviedol to v pondelok šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú agentúru (MAAE) Rafael Grossi. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

17:24 Ukrajinské úrady požiadali v pondelok obyvateľov hlavného mesta Kyjev, aby sa opätovne vrátili k noseniu ochranných rúšok na tvár. Dôvodom je nárast prípadov nákazy novým koronavírusom a tiež skutočnosť, že zdravotníctvo v krajine je značne zdevastované ruskou inváziou, informuje agentúra AFP.

16:48 Ruské úrady priznali smrť dvoch mužov povolaných do služby v ruskej armáde v rámci tzv. čiastočnej mobilizácie, ktorú vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin 21. septembra. Ako novinárom povedala komisárka pre ľudské práva pre Sverdlovskú oblasť Tatiana Merzľakovová, jeden z mužov vo veku 46 rokov spáchal samovraždu, druhý zomrel na následky infarktu. K úmrtiam došlo vo Sverdlovskej oblasti na Urale, na pomedzí európskej a ázijskej časti Ruskej federácie, informovala v pondelok rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

16:44 Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková sa v pondelok stretla s predstaviteľom veľvyslanectva Ruskej federácie Kirillom Sapoženkovom. Ruský diplomat bol predvolaný na MZVEZ SR, aby mu bol tlmočený ostrý protest proti opakovaným porušovaniam medzinárodného práva a Charty OSN zo strany Ruskej federácie a jednoznačné odsúdenie nelegitímnej a právne neplatnej anexie ďalších častí ukrajinského územia zo strany Ruskej federácie.

16:35 Európska komisia dnes podpisom príslušného memoranda potvrdila zapožičanie ďalších päť miliárd eur (123 miliárd Sk) Ukrajine na financovanie bežného chodu štátu. Prvý diel pôžičky Európska únia pošle okolo polovice mesiaca, oznámil eurokomisár Valdis Dombrovskis. Ďalšie dve časti majú nasledovať do konca roka.

15:20 Český minister zahraničnýcg vecí Ján Lipavský (Piráti) predvolal na úrad ruského veľvyslanca v Česku Alexandra Zmejevského kvôli flagrantnému porušovaniu medzinárodného práva a ilegálnej anexii ukrajinských oblastí. Povedal to dnes na twitteri.

14:34 Dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma, ratifikovala v pondelok jednohlasne zmluvy o vstupe ukrajinskej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky a Chersonskej a Záporožskej oblasti do Ruskej federácie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.

13:50 Litva v pondelok vyhlásila za nežiaducu osobu ruského chargé d’affaires Sergeja Riabokoňa, ktorý bol dočasne poverený vedením ruského veľvyslanectva v pobaltskej krajine. TASR o tom informuje na základe oznámenia litovského ministerstva zahraničných vecí. V pondelok si na litovské ministerstvo zahraničných vecí predvolali zástupcu ruského veľvyslanectva. Odovzdali mu nótu, v ktorej bol chargé d’affaires Sergej Riabokoň vyhlásený za nežiaducu osobu, píše sa na stránke ministerstva. Riabokoň má podľa litovského rezortu diplomacie päť dní na to, aby opustil krajinu.

13:45 Kremeľ v pondelok odmietol výzvu čečenského lídra Ramzana Kadyrova, aby Rusko zvážilo použitie jadrových zbraní s nízkou účinnosťou na Ukrajine po tom, ako ukrajinské sily vytlačili ruské jednotky z kľúčového mesta Lyman v Doneckej oblasti. Informuje o tom agentúra AFP. "Je to veľmi emotívna chvíľa," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na dennom brífingu. "V našej krajine sa použitie jadrových zbraní deje len na základe toho, čo je uvedené v príslušnej doktríne," zdôraznil v reakcii na sobotňajšie vyhlásenie Kadyrova, spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina.

13:40 Ukrajinská armáda dobýva údajne späť mestá ležiace na západnom brehu rieky Dneper na juhu Ukrajiny a núti Rusko vzdať sa územia pozdĺž dôležitej frontovej línie. Len pred niekoľkými dňami pritom Moskva oznámila anexiu týchto území. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na ruských vojenských blogerov.

Úplný rozsah postupu ukrajinských jednotiek nie je známy, pretože Kyjev o situácii na juhu krajiny mlčí. Ruskí vojnoví blogeri však píšu, že ukrajinské tanky dokázali postúpiť cez desiatky kilometrov územia popri brehu Dnepra. Jeden zo zriedkavých komentárov Kyjeva, ktorý sa týka ukrajinskej protiofenzívy, poskytol poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko. Ten zverejnil video, ktoré zachytáva, ako ukrajinský vojak máva vlajkou v obci Zolota Balka, ktorá leží na západnom brehu Dnepra.

13:05 Prominentná ruská novinárka Xenija Sobčaková čelí policajnému vyšetrovaniu za článok, v ktorom podľa polície šíri nepravdivé informácie o štátnych orgánoch. Informuje o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na ruskú agentúru TASS.

Ruská polícia začala vyšetrovať Sobčakovú za jej článok, v ktorom sa zaoberala štátnym financovaním festivalov. Polícia pritom už predtým začala trestné konanie za ohovoránie v súvislosti s tvrdeniami ruského režiséra Vitalija Manského, ktorý v rozhovore pre Sobčakovej kanál na platforme YouTube uviedol, že na Moskovskom medzinárodnom filmovom festivale, "sa rozkráda prinajmenšom 85 percent rozpočtu". V tomto prípade pritom bola Sobčaková už vypovedať, píše TASS.

13:01 Čečenský vodca Ramzan Kadyrov v pondelok povedal, že do bojov na Ukrajine posiela svojich troch synov vo veku 14, 15 a 16 rokov. Uviedol to v príspevku na sociálnej sieti Telegram, informuje agentúra AFP. ,,Je čas ukázať sa v poriadnom boji, túto túžbu môžem len privítať," napísal Kadyrov a zverejnil video, ako mládenci odpaľujú rakety na strelnici. "Čoskoro pôjdu do prvej línie a budú na najťažších úsekoch kontaktnej línie," dodal.

12:46 Kremeľ v pondelok odmietol výzvu čečenského lídra Ramzana Kadyrova, aby Rusko zvážilo použitie jadrových zbraní s nízkou účinnosťou na Ukrajine po tom, ako ukrajinské sily vytlačili ruské jednotky z kľúčového mesta Lyman v Doneckej oblasti. "Je to veľmi emotívna chvíľa," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na dennom brífingu.

"V našej krajine sa použitie jadrových zbraní deje len na základe toho, čo je uvedené v príslušnej doktríne," zdôraznil v reakcii na sobotňajšie vyhlásenie Kadyrova, spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina. Hovorca Kremľa novinárom tiež povedal, že Rusko bude vytýčenie hraníc Chersonskej a Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny, ktorých anektovanie oficiálne oznámilo minulý týždeň, konzultovať s ich obyvateľmi. "Budeme pokračovať v konzultáciách s ľuďmi, ktorí žijú v týchto oblastiach," citovala Peskova agentúra Reuters.

12:09 Bez slobodnej Ukrajiny nebude v Európe mier a stabilita, povedal v pondelok slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer po stretnutí so svojím českým rezortným kolegom Janom Lipavským v Prahe, informuje spravodajkyňa. "Ich víťazstvo je pre nás kľúčové," zdôraznil Káčer. V tomto konflikte je podľa neho jasný agresor a obeť agresie. Ministri sa zhodli na nutnosti pokračujúcej podpory Ukrajiny. "Česko aj Slovensko patria k jedným z najvýraznejších podporovateľov nielen politicky, ale aj prakticky," povedal šéf slovenskej diplomacie.

"Žijeme dobu, ktorá je veľmi zložitá," povedal Káčer. Aktuálna situácia v súvislosti s vojnou na Ukrajine je podľa neho výzvou nielen pre Česko a Slovensko či pre Európsku úniu, ale ide o globálnu výzvu. Kľúčový bezpečnostný príspevok Česka v rámci spolupráce z dôvodu ruskej agresie na Ukrajine je to, že zaštiťuje bezpečnostnú misiu na Slovensku, povedal Lipavský. Káčer mu za to poďakoval. "Veľmi chcem oceniť pomoc spojencov a najmä Českej republiky, lebo kontingent NATO, ktorý je teraz na Slovensku, je pod vedením českého dôstojníka," povedal Káčer s tým, že nás tento kontingent robí bezpečnejším.

12:04 Poľsko si v pondelok predvolalo ruského veľvyslanca vo Varšave Sergeja Andrejeva, aby mu tlmočilo protest proti ruskej anexii ukrajinského územia. Povedal to námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Przydacz v rozhovore pre poľskú televíziu TVN24. "Dnes o 11.00 h bude veľvyslanec Sergej Andrejev na ministerstve zahraničných vecí, samozrejme v súvislosti s krokmi Ruska za uplynulý týždeň. Mám na mysli tie pokusy o anexiu územia iného štátu – v tomto prípade Ukrajiny," povedal Przydacz. Dodal, že Poľsko neuzná ruskú anexiu ukrajinského územia ani výsledky referend, ktoré tomuto rozhodnutiu predchádzali.

11:02 Hraničnými priechodmi prešlo v nedeľu na Slovensko 2986 ľudí z Ukrajiny. O dočasné útočisko požiadalo 15 žiadateľov. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo 3278 osôb. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová. "Ministerstvo vnútra na dennej báze sleduje udalosti v súvislosti s vojnou na Ukrajine a jej dosahom na Slovensko. Z hľadiska príchodu a odchodu odídencov z Ukrajiny je situácia dlhodobejšie stabilná bez výrazných zmien," poznamenala Eliášová.

10:07 Ak ruský prezident Vladimir Putin použije na Ukrajine jadrové zbrane, USA a ich spojenci zničia ruské jednotky a vybavenie na ukrajinskom území a potopia tiež ruskú Čiernomorskú flotilu. V nedeľu pred tým varoval bývalý riaditeľ americkej výzvednej služby CIA David Petraeus. Informuje o tom britský denník The Guardian.

Varovanie švorhviezdičkového armádneho generála vo výslužbe prišlo niekoľko dní po tom, ako Putin vyjadril názory, ktoré mnohí interpretujú ako hrozbu širšej vojny medzi Ruskom a Západom. "Len hypoteticky - odpovedali by sme tým, že by sme viedli kolektívne úsilie NATO, ktoré by zlikvidovalo všetky ruské konvenčné sily, ktoré môžeme vidieť a identifikovať na bojiskách na Ukrajine, na Kryme, ako aj všetky plavidlá v Čiernom mori," povedal Petraeus pre spravodajskú stanicu ABC News.

10:01 Ruský prezident Vladimir Putin neobvykle rýchlo priznal problémy počas mobilizácie, čo poukazuje na rozsah zlej organizácie pri povolávaní mužov do armády. Uviedlo to v pondelok britské ministerstvo obrany v pravidelnej správe o vývoji situácie na Ukrajine. Putin sa vo štvrtok v súvislosti s mobilizáciou prihovoril k členom Ruskej bezpečnostnej rady. Uviedol, že mobilizácia vyvolala mnoho otázok a je potrebné rýchlo "napraviť naše chyby a neopakovať ich", cituje britský rezort Putina.

"Putinove nezvyčajne rýchle priznanie problémov len poukazuje na nefunkčnosť mobilizácie počas jej prvého týždňa... Takmer s istotou boli povolaní aj ľudia, ktorí nespĺňajú definíciu stanovenú Putinom a (ruským) ministerstvom obrany," uvádza britské ministerstvo. Dodáva, že ruskí regionálni predstavitelia zrejme nie sú dostatočne informovaní o rozsahu a právnom zdôvodnení mobilizácie.

09:23 Vojenského komisára ruskej Chabarovskej oblasti Jurija Lajka odvolali z funkcie po tom, čo miestne úrady poslali domov polovicu nedávno mobilizovaných mužov, ktorí nespĺňali odvodové kritériá. Oznámil to v pondelok tamojší gubernátor Michail Degťariov.

"Za desať dní dostalo niekoľko tisíc našich krajanov predvolanie a dostavili sa na vojenské komisariáty. Približne polovicu z nich sme poslali domov, pretože nespĺňali odvodové kritériá na to, aby mohli byť prijatí na vojenskú službu," uviedol Degťariov na sociálnej sieti Telegram.

06:23 Do ukrajinskej armády vstúpilo od začiatku ruskej invázie z 24. februára už približne 900 učiteľov. Povedal to v nedeľu ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ, pričom túto skutočnosť označil za skvelý príklad ich "služby ľudu". Informoval o tom denník The Guardian.

Ukrajinský premiér sa takto vyjadril na výročnom udeľovaní cien pre najlepších ukrajinských učiteľov. Od začiatku invázie bolo už podľa jeho slov na Ukrajine zničených či poškodených približne 3000 škôl, zatiaľ čo ďalších 1200 sa nachádza v oblastiach okupovaných Ruskom. Šmyhaľ však zdôraznil, že vzdelávací proces v krajine aj napriek tomu pokračuje, a to práve vďaka učiteľom, ktorí si uvedomujú dôležitosť svojho poslania. Učiteľom vyslovil vďaku a dodal, že ukrajinské úrady robia všetko pre to, aby zaistili pokračovanie i bezpečnosť výučby.

Zelenskyj sa Slovensku i ďalším krajinám poďakoval za podporu úsilia Ukrajiny o NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu večer poďakoval deviatim krajinám strednej a východnej Európy za podporu Ukrajiny v jej úsilí stať sa členskou krajinou NATO. TASR o tom informuje na základe Zelenského vyjadrenia na sociálnej sieti.

"Som vďačný našim susedom - krajinám strednej a východnej Európy - za podporu členstva Ukrajiny v NATO a odsúdenie pokusu Ruska o anexiu Ukrajinských území," napísal Zelenskyj a v príspevku na Twitteri označil prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, prezidenta ČR Miloša Zemana i hlavy štátov Estónska, Lotyšska, Litvy, Severného Macedónsky, Čiernej Hory, Poľska a Rumunska.

Prezident Zelenskyj v piatok 30. septembra oznámil podanie žiadosti o vstup Ukrajiny do NATO, a to v rámci zrýchlenej procedúry. Ruský prezident Vladimir Putin predtým v piatok podpísal zmluvy o pričlenení Doneckej a Luhanskej oblasti a častí Chersonskej a Záporožskej oblasti k Rusku. Urobil tak na základe referend, ktoré sa v týchto oblastiach uskutočnili. Medzinárodne však tento krok ruského prezidenta nebol uznaný.