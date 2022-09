MIMORIADNY ONLINE Putin zvolal na zajtra stretnutie v Kremli: Rusko chystá ďalší radikálny krok

KYJEV - Ukrajinské jednotky už takmer obkľúčili mesto Lyman v Doneckej oblasti, ktorú sa snažia dobyť späť. Vyplýva to z novej mapy, ktorú zverejnil americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Dianie na Ukrajine sledujeme ONLINE:

Naživo z Ukrajiny

217. deň vojny na Ukrajine

ONLINE

16:21 Rusko posiela brancov z anektovaného Krymu bojovať v Chersonskej oblasti. Rusko podľa ukrajinskej mimovládnej organizácie CrimeaSOS posiela novo zmobilizovaných krymských mužov do prvej línie v Chersonskej oblasti. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

15:52 Európska komisia (EK) pripúšťa zastropovanie cien plynu, ak sa jej nepodarí dosiahnuť dobré výsledky s dodávateľmi plynu, pričom Rusko už nie je považované za spoľahlivého partnera a je potrebné zastropovanie cien ruského plynu. Povedala to vo štvrtok eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová pred mimoriadnym piatkovým zasadnutím Rady EÚ pre energetiku. Informuje o tom spravodajca TASR.

14:49 Ruský prezident Vladimir Putin podpísal vo štvrtok dekrét, ktorý umožňuje ruskej vláde zakázať niektorým nákladným autám pochádzajúcim zo západných krajín tranzit cez územie Ruskej federácie. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

13:59 Pápež František sa podľa vlastných vyjadrení podieľal na úsilí sprostredkovať výmenu zajatcov medzi Ukrajinou a Ruskom. Hovoril o tom počas stretnutia s jezuitmi na nedávnej návšteve Kazachstanu, napísal časopis La Civilta Cattolica. Informovala o tom agentúra DPA.

13:40 Budúce členstvo Fínska v Severoatlantickej aliancii (NATO) by z tejto severskej krajiny mohlo spraviť potenciálny cieľ operácií ruských spravodajských služieb. Moskva by sa týmto spôsobom tiež mohla snažiť získať tajné správy súvisiace s NATO. Vo štvrtok to uviedla Fínska bezpečnostná a spravodajská služba (SUPO).

13:20 Vzhľadom na masový exodus Rusov, ktorí sa chcú vyhnúť mobilizácii, do susedného Kazachstanu, chcú ruské úrady bojaschopných mužov zachytávať už na hraniciach. V nasledujúcich dňoch bude na hraničnom priechode Karausek v Astrachánskej oblasti zriadené dočasné mobilizačné stredisko, informovala vo štvrtok agentúry TASS s odvolaním sa na oblastnú samosprávu.