Obrovský projekt Veľkej Británie: Elektrina bude lacnejšia o polovicu! NEUVERÍTE odkiaľ ju budú dovážať

Projekt, ktorého hlavnú zložku budú tvoriť alternatívne zdroje energie, by vyšiel britské ostrovy v prepočte na 18 miliárd libier. Do tejto sumy je zakomponovaná aj forma prepravy, pretože energia by sa mala presúvať naprieč celou Európou. Briti sú totiž presvedčení, že vďaka spolupráci s africkým štátom, budú schopní získať dostatočné množstvo energie. Informuje o tom Daily Mail.

Britskí politici a experti uvažujú nad inštaláciou 12 miliónov solárnych panelov a 530 veterných turbín, ktoré by boli nasadené do saharskej púšte v Maroku. Energia by sa potom odtiaľ prenášala priamym spojom na britské ostrovy. Keby sa to podarilo, Veľká Británia a Maroko by boli spojené najdlhšou sieťou elektrických káblov na svete.

🔎| Dans la même zone géographique le Maroc a la capacité d’optimiser le mix éolien et solaire pour le rendre très attractif:

☀️ : En journée solaire+éolien

🌒 : De nuit l’éolien. pic.twitter.com/NEmyONmUm6 — Maroc Millénaire ®‎ (@MillenaireMaroc) September 25, 2022

Projektu spoločnosti Xlinks predsedá bývalý výkonný riaditeľ Tesca Sir Dave Lewis, ktorý tvrdí, že do roku 2030 by mohla energia z Afriky poháňať viac ako sedem miliónov britských domácností. Z celkového hľadiska by to pokrývalo osem percent celkovej spotreby elektrickej energie vo Veľkej Británii. Štúdia energetickej spoločnosti Octopus, ktorá je do projektu tiež začlenená, ukazuje, že by sa výrazne znížili účty za elektrinu v bežných domácnostiach. Predpokladá sa, že rýchlosť dodávania elektriny by bola polovičná v porovnaní s jadrovými elektrárňami.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Spoločnosť Xlinks získala povolenie postaviť obrovský solárny panel a priľahlú veternú farmu na ploche takmer 600 kilometrov štvorcových v marockom regióne Guelmim-Oued Noun. Na tomto mieste preniká slnečné svetlo na zemský povrch 3 500 hodín za rok, zatiaľ čo vo Veľkej Británii je to len 1 500 hodín. Pasát (prúdenie vzduchu) naberá na intenzite popoludní a večer, čo umožňuje takmer konštantný prísun energie. práve preto sa uvažuje o solárnych paneloch a veterných turbínach.

Naprieč Európou

Štyri podmorské káble by prenášali energiu na vzdialenosť takmer 3 800 kilometrov popri pobreží Maroka Portugalska, Španielska a Francúzska, kým by sa dostala na britské pobrežie do Alverdiscottu v severnom Devone. Tam by sa napojila priamo na elektrickú sieť. Na vybudovanie káblovej siete naprieč Európou sa uchádzajú viaceré firmy.

• Power for seven million British homes

• 10,000+ jobs in Morocco

• $18.3 billion project



How the Sahara is set to boost the UK’s energy supply using the world’s longest subsea cables: https://t.co/ubaiymfrXR pic.twitter.com/4HcVd5O09X — The National (@TheNationalNews) September 11, 2022

Medzitým bolo udelené stavebné povolenie pre obrovskú továreň v Hunterstone v Škótsku, ktorá vyrobí spojovacie káble. Nový závod by mal zamestnať 900 pracovníkov. Druhá továreň by mohla byť postavená v Teesside.

Dohoda s monarchiou

Xlinks by na výstavbu solárnej a veternej farmy nepožadoval peniaze daňových poplatníkov, ale žiada vládu o dohodu, v ktorej by sa verejné dotácie použili na stanovenie pevnej ceny za elektrinu vo výške 54 eur za megawatthodinu. Naproti tomu cena za energiu dodávanú jadrovou elektrárňou Hinkley Point C je 104 eur. Megawatthodina je zhruba ekvivalentná množstvu elektriny, ktorú spotrebuje 330 domácností za 60 minút.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Štátnici sa o tento projekt intenzívne zaujímajú, pretože je schopný dodávať energiu 20 hodín denne a najmä vtedy, keď v Spojenom kráľovstve nefúka vietor. V súčasnej dobe požadujú od autorov projektu, aby preukázali, že počas prenosu do Veľkej Británie nepríde k žiadnym stratám energie. Generálny riaditeľ Xlinks Simon Morrish povedal, že výber miesta na severozápade Afriky je ideálny pre uskutočnenie tejto vízie a jej stabilný chod.