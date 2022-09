Rusofóbia na Západe nadobudla groteskné rozmery, vyhlásil Lavrov na zasadnutí OSN

Galéria fotiek (2) Sergej Lavrov

Zdroj: SITA/Russian Foreign Ministry Press Service via AP

NEW YORK - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov skritizoval krajiny Západu v súvislosti s vojnou na Ukrajine a vyhlásil, že Spojené štáty sa so svojimi spojencami snažia Rusko "zničiť". Uviedol to v sobotu na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.