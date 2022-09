MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj odkazuje Rusom, že je lepšie odmietnuť vojenské povolanie, než zomrieť

Naživo z Ukrajiny

213. deň vojny na Ukrajine

6:59 Estónsko upozornilo ruských občanov s trvalým pobytom v tejto pobaltskej krajine, že ak sa pridajú k ruskej armáde, budú mať zakázaný vstup do Európskej únie. V nedeľu to vyhlásil estónsky politik a diplomat Eerik-Niiles Kross. V Estónsku žije približne 20.000 obyvateľov s ruským občianstvom, ktorí by mohli byť v Rusku povolaní do vojenskej služby. "Nikomu nebudeme brániť v tom, aby nariadenie (o mobilizácii) poslúchol, no účasť na zločine proti mieru je v estónskom právnom systéme trestným činom," uviedol Kross. Dodal, že každý obyvateľ Estónska, ktorý vstúpi do ruskej armády vo vojne proti Ukrajine, "príde o povolenie na pobyt a rovnako bude mať zakázaný vstup do EÚ... Pre tých, čo sa rozhodnú odísť, už niet cesty späť".

6:14 Putin pravdepodobne pokračuje v riešení systémových problémov vo vysokom ruskom velení výmenou jednotlivých vyšších podriadených. Informuje The Kyiv Independent.

5:57 Ruský parlament by mohol o návrhu zákona potrebnom na anexiu Ruskom okupovaných území na Ukrajine rokovať už vo štvrtok 29. septembra. V noci na nedeľu o tom informovala agentúra Reuters a denník The Guardian, ktoré sa odvolávajú na ruské médiá. Poslanci dolnej komory ruského parlamentu (Štátna duma) budú podľa agentúry TASS o právnom rámci pripojenia anektovaných území k Rusku rokovať vo štvrtok – len dva dni po skončení hlasovania v referendách, ktoré je naplánované na 27. septembra. Agentúra Interfax predpokladá, že o návrhu zákona by mohla vo štvrtok rokovať aj horná komora parlamentu.

Je lepšie odmietnuť, než zomrieť

Zelenskyj: Vladimir Putin vedome posiela obyvateľov Ruska na smrť "Je lepšie odmietnuť povolanie do vojenskej služby, než zomrieť na cudzom území ako vojnový zločinec," vyhlásil Zelenskyj. Dodal, že ak sa ruské jednotky vzdajú, Ukrajina s nimi bude zaobchádzať "civilizovaným spôsobom, pričom sa nikto nedozvie, za akých okolností sa vzdali". Ide o už o druhý príhovor v ruštine, ktorý v priebehu tohto týždňa ukrajinský prezident adresoval obyvateľom Ruska. Na svojom Facebooku ho zverejnil len niekoľko hodín po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin podpísal zmeny v trestnom zákonníku, ktoré sprísňujú postih za dobrovoľnú kapituláciu, dezerciu a odmietnutie bojovať.

Zelenskyj Rusov tiež upozornil, že Putin ich "vedome posiela na smrť". Dodal, že je lepšie "vyhnúť sa zločinnej mobilizácii, než sa nechať zmrzačiť a následne sa ešte aj zodpovedať za svoju účasť vo vojne pred súdom". Ruské ministerstvo obrany chce do aktívnej služby povolať asi 300.000 ľudí, ale povolaní môžu byť aj ďalší. Väčšina ruských mužov vo veku 18-65 rokov sa automaticky počíta za záložníkov, pripomína AFP.