Český premiér Fialoa: Máme za sebou jednu z najvyhrotenejších kampaní v histórii volieb

Ako koalícia SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) by chceli uspieť v Prahe a on osobne by bol rád, ak by vyhrali aj v Brne, odkiaľ pochádza. "Koncept spolupráce je veľmi dôležitý, funguje. Ukazuje sa to ako v komunálnych, tak aj v senátnych voľbách," povedal premiér.

"Koalícia SPOLU nikdy nebola projektom na jedny voľby," súhlasila s Fialom predsedníčka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Koalíciu zakladali podľa nej s tým, aby fungovala dlhší čas. Podľa doterajších výsledkov je koalícia vo väčšine krajských miest nevýrazná, upozorňuje spravodajský webový portál Seznam Zprávy. Najúspešnejší sú zatiaľ tradične nezávislí kandidáti. Zo strán, ktoré kandidujú samostatne, zatiaľ vedie KDU-ČSL. "KDU-ČSL je tradične najsilnejšia strana na komunálnej úrovni, takže obhajujeme víťazstvo," povedal predseda strany Marian Jurečka.

Komunálne voľby v Česku sú podľa politológa Tomáša Lebedu typické tým, že ľudia hlasujú za najrôznejšie miestne združenia nezávislých kandidátov. "Zatiaľ čo vo voľbách do Poslaneckej snemovne kandidujú všade rovnaké strany, tak tu práve nekandidujú všade rovnaké strany," povedal Lebeda vo vysielaní spravodajskej televíznej stanice ČT24. Aj preto sa celkový výsledok celoštátnych strán hodnotí komplikovanejšie.

Aktuálne je sčítaných viac ako 85 percent okrskov, účasť vo voľbách do obecných zastupiteľstiev sa pohybuje na úrovni 46 percent. Najviac ľudí prišlo voliť na Vysočine. Viacerí politici vrátane predsedu ANO Andreja Babiša uviedli, že očakávali vyššiu účasť.