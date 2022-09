MIMORIADNY ONLINE Ukrajina a Rusko si vymenili takmer 300 vojnových zajatcov vrátane Medvedčuka

Naživo z Ukrajiny

Príhovor Zelenského o výmene vojnových zajatcov

6:17 Ministri zahraničných vecí EÚ sa v noci na štvrtok dohodli, že pripravia nové protiruské sankcie a navýšia dodávky zbraní pre Ukrajinu. Ide o reakciu na vyhlásenie prvej ruskej mobilizácie od druhej svetovej vojny, ktorú v stredu nariadil ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

6:16 Americký prezident Joe Biden a britská premiérka Liz Trussová sa zhodli v stredu na ich vôbec prvom spoločnom stretnutí, že konanie ruského prezidenta Vladimira Putina len umocňuje potrebu, aby spojenci pokračovali v poskytovaní ekonomickej a vojenskej pomoci Ukrajine. Vo vyhlásení to uviedla kancelária britskej premiérky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

6:01 Ukrajina oznámila v stredu, že prišlo k doposiaľ najväčšej výmene zajatcov s Ruskom, ktorá zahŕňala takmer 300 ľudí vrátane ukrajinského oligarchu Viktora Medvedčuka a veliteľov ukrajinskej obrannej operácie v obliehanom Mariupole. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP. Rusko získalo v rámci výmeny 55 zajatcov vrátane Medvedčuka - bývalého ukrajinského poslanca a spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina - ktorého na Ukrajine obvinili z vlastizrady. Oznámil to vo svojom pravidelnom príhovore v noci na štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajine sa pri výmene podarilo oslobodiť 215 ľudí, väčšinou zajatých po tom, čo ruská armáda dobyla mesto Mariupol. "Pre našu krajinu a celú našu spoločnosť to je jasné víťazstvo. Hlavné je, že 215 rodín uvidí svojich milovaných doma a v bezpečí," uviedol Zelenskyj.

6:00 Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v stredu uviedol, že zvoláva mimoriadne striehnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, pričom začne navrhovať zavedenie nových sankcií proti Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Bruselské sankcie zmenili vojnu na Ukrajine na globálnu ekonomickú vojnu, tvrdí Orbán

Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom už nie je lokálna, sankcie z nej urobili globálnu ekonomickú vojnu. Vyhlásil to v stredu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v úvode dvojdňovej výjazdovej schôdze parlamentných frakcií strán vládneho bloku Fidesz-KDNP. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na internetové vydanie denníka Magyar Nemzet. "Už je každému jasné, že musíme počítať s dlhotrvajúcou vojnou, musíme sa pripraviť na to, že táto vojna bude v našom susedstve pokračovať tento i budúci rok," povedal Orbán na rokovaní v meste Balatonalmádi vo Veszprémskej župe.

Podľa jeho slov bezpečnosť a ochrana hospodárskej a národnej suverenity sa tak stali pre Maďarsko dôležitejšou témou než kedykoľvek predtým a vláda preto vytvorila fond obrany. "Stiahli sme vojakov z ochrany hraníc, vytvorili sme jednotky pohraničnej stráže. Potrebujeme viac vojakov pripravených na obranu vlasti," zdôraznil. Ministerský predseda pripomenul, že ľudí znepokojuje vojna, avšak priamo sa ich týka najmä inflácia. "Ak by Brusel zrušil sankcie (voči Rusku), tak by ceny klesli na polovicu a zmiernila by sa inflácia. Bez sankcií by európske hospodárstvo opäť nabralo silu a vyhlo by sa hroziacej recesii," dodal Orbán s poznámkou, že sankcie presadzované bruselskými byrokratmi podporuje aj maďarská ľavica.

K opozičnej tieňovej vláde Demokratickej koalície pod vedením Kláry Dobrevovej, manželky expremiéra Ferenca Gyurcsánya, premiér povedal, že už v kampani aprílových parlamentných volieb bolo zrejmé, že Gyurcsány, ktorý zničil krajinu, a predstavitelia jeho éry, sa chcú vrátiť. Orbán vyjadril presvedčenie, že túto tieňovú vládu, ktorá vznikla uplynulý víkend, presadzujú bruselskí byrokrati a mimovládne organizácie amerického finančníka Georgea Sorosa, ktoré ju aj financujú. Úlohou Fidesz-KDNP bude v budúcnosti zabezpečiť dodávky energie, chrániť rodiny a pracovné miesta, zdôraznil Orbán.

Na protestoch proti mobilizácii v Rusku zatkli už vyše 1300 ľudí

Najmenej 1332 ľudí už v stredu zatkli v Rusku počas stredajších protestov proti čiastočnej mobilizácii, ktorú vo svojom prejave oznámil šéf Kremľa Vladimir Putin. TASR o tom informuje na základe správy nezávislého združenia OVD-Info, ktoré v Rusku monitoruje protivládne protesty a počet zadržaných.

Galéria fotiek (4) Protesty v Rusko proti mobilizácii.

Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitry Serebryakov

Demonštrácie proti ohlásenej mobilizácii sa konajú v najmenej 38 mestách Ruska, uvádza OVD-Info s tým, že ide o najväčšie protesty od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajine. Najviac zadržaných osôb evidujú krátko pred 22.00 h SELČ v Petrohrade (545) a v Moskve (503). Novinári agentúry AFP nachádzajúci sa v centre ruskej metropoly uviedli, že najmenej 50 osôb zatkla polícia na známej ulici Arbat. V Petrohrade reportéri AFP videli, ako polícia obkolesila malú skupinu demonštrantov skandujúcich "Nie mobilizácii!" a každého z nich zadržala.

"Každý je vystrašený. Ja som za mier a nechcem, aby som musel strieľať. Avšak vyjsť von je teraz veľmi nebezpečné, inak by tu bolo omnoho viac ľudí," povedal jeden z protestujúcich, študent Vasilij Fedorov, ktorý mal na hrudi pripnutý symbol pacifizmu."Prišiel som na protestné zhromaždenie, ale vyzerá to tak, že už každého zadržali. Tento režim odsúdil sám seba a ničí mládež," uviedol 60-ročný dôchodca. "Prečo slúžite Putinovi, mužovi, ktorý je pri moci 20 rokov!" kričal na policajtov jeden z mladých demonštrantov.

Galéria fotiek (4) Protesty v Rusko proti mobilizácii.

Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitry Serebryakov

"Prišla som, aby som povedala, že som proti vojne a mobilizácii," povedala pre AFP študentka Oxana Sidorenkovová. "Prečo rozhodujú o mojej budúcnosti namiesto mňa? Bojím sa o seba a o svojho brata," dodala. Ďalšia protestujúca, 20-ročná Alina, uviedla, že dúfa, že Rusi čoskoro porozumejú tomu, akú povahu má ofenzíva Kremľa na Ukrajine. "Hneď ako to naozaj pochopia, vyjdú aj napriek strachu do ulíc," povedala. Moskovská prokuratúra v stredu upozornila, že účasť na protestoch a nepovolených "hromadných podujatiach" je trestným činom, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až do 15 rokov. OVD-info odhaduje, že od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajine, ktorá trvá už takmer sedem mesiacov, bolo v Rusku zadržaných najmenej 16.437 ľudí.