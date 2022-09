MIMORIADNY ONLINE Šéf slovenskej diplomacie v New Yorku: Rusko vojnu prehrá a naša pomoc bude pokračovať

KYJEV - Ruská vojna proti Ukrajine je číry imperializmus a predstavuje nebezpečenstvo nielen pre Európu, ale pre mier všade na svete. Pred Valným zhromaždením OSN to povedal nemecký kancelár Olaf Scholz. Dianie na Ukrajine sledujeme ONLINE:

6:25 Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil v utorok ruskú inváziu na Ukrajinu za návrat do doby imperializmu. Macron sa takto vyjadril vo svojom prejave na všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN, informuje agentúra AFP.

"To, čoho sme svedkami od 24. februára, je návrat do doby imperializmu a kolónií. Francúzsko to odmieta a bude sa vytrvalo snažiť o mier," povedal francúzsky prezident na VZ OSN. "Kto je teraz hegemónom, ak nie Rusko?" dodal. "Tí, ktorí teraz mlčia o tomto novodobom imperializme, alebo sa na ňom tajne spolupodieľajú, prejavujú nový cynizmus, ktorý rúca svetový poriadok, bez ktorého nie je možný mier," povedal Macron.

Emmanuel Macron

Zdroj: SITA/AP Photo/Mary Altaffer

6:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj spochybnil význam oznámení o organizovaní tzv. referend v oblastiach Ukrajiny, ktoré ovládajú Moskvou podporovaní separatisti alebo sú okupované ruskými inváznymi vojskami.

"Našu pozíciu nezmení žiaden hukot ani oznámenia. Bránime Ukrajinu, oslobodzujeme našu krajinu a hlavne neprejavujeme nijakú slabosť," uviedol Zelenskyj v utorok večer v pravidelnom večernom videopríhovore k národu. "Ďakujem všetkým priateľom a partnerom Ukrajiny za masívne a dôrazné odsúdenie zámerov Ruska na organizovanie ďalších pseudoreferend," vyhlásil Zelenskyj.

6:10 Referendá o pričlenení sa k Rusku - v termíne od 23. do 27. septembra - ohlásili v utorok predstavitelia proruských separatistických "republík" na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej, ako aj Moskvou dosadení činitelia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny.

6:05 Rusko chce anektovať ďalšiu časť Ukrajiny, Česká republika ale referendum o pripojení ďalších ukrajinských území k Moskve, ktoré plánujú usporiadať proruskí separatisti, nikdy neuzná. Napísal to na twitteri český minister zahraničia Jan Lipavský. Podobný postoj vyjadrili tiež predstavitelia západných krajín i medzinárodných inštitúcií. V prípade anexe ďalších ukrajinských území sa Moskva podľa Washingtonu musí pripraviť na "stupňujúce sa dopady", napísala agentúra Reuters.

Káčer v New Yorku: Rusko vojnu na Ukrajine prehrá, naša pomoc bude pokračovať

Šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer sa v utorok v New Yorku stretol s ministrami zahraničných vecí východného krídla NATO. Pri tejto príležitosti vyjadril presvedčenie, že Rusko vojnu na Ukrajine prehrá a ubezpečil, že pomoc západných spojencov Kyjevu bude naďalej pokračovať. Informoval o tom Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Na utorkovom zasadnutí sa zúčastnila aj námestníčka ministerstva zahraničných vecí USA Wendy R. Shermanová, z iniciatívy ktorej sa neformálne stretnutie uskutočnilo. "Chcem zdôrazniť našu vďaku spojencom, ktorí vyslali svojich vojakov a techniku do bojovej jednotky NATO na našom území a ktorí chránia náš vzdušný priestor: konkrétne Česku, Nemecku, Holandsku, USA, Poľsku a Slovinsku. Aliancia je silná a jednotná, pripravená brániť sa voči akémukoľvek agresorovi, a Slovensko je jej pevnou súčasťou,“ uviedol Káčer.

Ministri z platformy, známej ako Bukureštská deviatka (B9), prediskutovali posilňovanie východného krídla Aliancie. Vyjadrili spokojnosť s budovaním predsunutej obrany NATO na východnej hranici postavenej na 8 bojových skupinách od Baltského po Čierne more – vrátane Slovenska. Hlavnou témou diskusie bola vojna na Ukrajine, jej súčasný vývoj a vyhliadky do budúcnosti.

"Naše stretnutie potvrdilo odhodlanie demokratických krajín, vrátane Slovenska, pokračovať s pomocou Ukrajine. Utrpenie ukrajinského ľudu, hrdinstvo ukrajinskej armády a rozvážnosť ukrajinského vedenia nás k tomu motivuje," uviedol slovenský minister. Ministri B9 plne podporili skorý vstup Fínska a Švédska do Aliancie.

Privítali tiež nový balík finančnej pomoci USA pre Ukrajinu, ako aj pre ďalších spojencov a partnerov v regióne, ktorí poskytujú napadnutej Ukrajine vojenskú pomoc. B9 je neformálnym zoskupením deviatich krajín východného krídla Severoatlantickej aliancie - Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Litvy, Lotyšska a Estónska.

Ruská vojna proti Ukrajine je číry imperializmus, povedal Scholz v OSN

Ruská vojna proti Ukrajine je číry imperializmus a predstavuje nebezpečenstvo nielen pre Európu, ale pre mier všade na svete. Pred Valným zhromaždením OSN to povedal nemecký kancelár Olaf Scholz. Ruský prezident Vladimir Putin sa vzdá svojich imperiálnych ambícií, až si prizná, že nemôže vyhrať vojnu proti Ukrajine. Za imperializmus kritizoval Rusko aj poľský prezident Andrzej Duda. Podľa japonského premiéra Fumia Kišidu Moskva ohrozuje dôveryhodnosť OSN.

Podľa nemeckého kancelára vojna na Ukrajine znamená návrat "číreho imperializmu" do medzinárodných vzťahov. To podľa neho ohrozuje nielen mier v Európe, ale všade na svete. "To je dôvod, prečo neprijmeme mier diktovaný Ruskom," uviedol Scholz s tým, že Nemecko bude aj naďalej podporovať Ukrajinu finančne, hospodársky, humanitárne i vojensky. Podľa šéfa nemeckej vlády ruský prezident Putin svojím počínaním ničí nielen Ukrajinu, ale aj svoju vlastnú krajinu.

Olaf Scholz

Zdroj: SITA/AP Photo/Jason DeCrow

Nemecká vláda usporiada v Berlíne 25. októbra medzinárodnú konferenciu o rekonštrukcii Ukrajiny a chce krajine pomôcť s "obrovskými nákladmi na obnovu". Nemecký kancelár tiež vyzval na prešetrenie a potrestanie vojnových zločinov v Mariupole či v mestách v okolí Kyjeva, z ktorých je podozrivá ruská armáda.

Scholz vo svojom prejave opakovane vyzval na zachovanie medzinárodného poriadku založeného na Charte OSN. Vyzval tiež na reformu fungovania Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN). Počas prejavu tiež potvrdil záujem Nemecka kandidovať na post nestáleho člena BR OSN a úmysel stať sa v budúcnosti stálym členom. "Žiadam vás, aby ste podporili našu kandidatúru, kandidatúru krajiny, ktorá ctí zásady Spojených národov a hľadá a ponúka spoluprácu," povedal Scholz.

Pred Scholzom vystúpil poľský prezident Duda či japonský premiér Kišida. Podľa Dudu o vojne v Rusku rozhodli ľudia vedení imperiálnym pocitom a nacionalistickou a koloniálnou hrdosťou. "Len niekoľko málo najodvážnejších Rusov sa postavilo proti vojne," povedal Duda. Vojna na Ukrajine musí skončiť porážkou agresora, uviedol poľský prezident. Podľa neho Rusko v istom zmysle už prehralo, pretože sa mu nepodarilo zlomiť Ukrajinu a jej ľud.

Andrzej Duda

Zdroj: SITA/AP Photo/Jason DeCrow

K jednoznačnému postoju proti ruskej agresii vyzval poľský prezident tiež predstaviteľov štátu v Afrike, Ázii a na Blízkom východe. "Nie je to regionálna vojna," povedal Duda s tým, že konflikt má celosvetový rozmer. Poukázal napríklad na ničivé dopady ruskej agresie na ukrajinské poľnohospodárstvo, ktoré zásobuje svojimi komoditami mnohé chudobnejšie krajiny. Podľa neho Rusko úmyselne ničí ukrajinské poľnohospodárstvo, aby sťažilo zásobovanie potravinami vo svete. Štáty OSN vyzval na zvýšenie tlaku na Rusko a jeho spojencov, napríklad Bielorusko.

Podľa japonského premiéra Kišidy útok Ruska, ktoré je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, ohrozil dôveryhodnosť tohto orgánu. Podľa neho nemožno ruský útok tolerovať. Japonský politik tiež apeloval na zachovanie medzinárodného poriadku postaveného na práve a spoločných pravidlách. Za neprijateľné označil tiež ruské hrozby o použití jadrových zbraní. Kišida uviedol, že je ochotný začať rokovať so severokórejským vodcom Kim Čong-unom bez predbežných podmienok.