MIMORIADNY ONLINE Putin odsúdil snahy USA o zachovanie svetovej dominancie: Nemôže to trvať večne

Naživo z Ukrajiny

208. deň vojny na Ukrajine

ONLINE

13:39 Ruský parlament v utorok schválil návrh zákona sprísňujúci tresty za viacero trestných činov spáchaných počas vojenskej mobilizácie či bojových operácií. Týka sa to okrem iného dezercie, poškodenia vojenského majetku či neuposlúchnutia rozkazu nadriadeného. Predmetný návrh prijali poslanci dolnej komory ruského parlamentu (Štátna duma) v utorok počas druhého a tretieho čítania.

13:37 Ruský prezident Vladimir Putin odsúdil v utorok snahy Spojených štátov o zachovanie ich svetovej dominancie, ktoré sú podľa neho odsúdené na neúspech. Pri preberaní poverovacích listín od nových veľvyslancov v Rusku Putin povedal: "Objektívny vývoj smerom k multipolárnemu svetu sa stretáva s odporom tých, ktorí sa snažia zachovať si hegemóniu vo svetových záležitostiach a všetko ovládať – Latinskú Ameriku, Európu, Áziu a Afriku. Hegemónovi sa toto dosť dlho darilo, avšak nemôže to pokračovať večne... Bez ohľadu na udalosti na Ukrajine," dodal šéf Kremľa.

Galéria fotiek (8) Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

13:25 Traja ruskí vojaci, ktorí "surovo zaobchádzali" s civilistami počas okupácie dediny Jahidne, sa teraz musia postaviť pred súd. V utorok o tom informoval portál britskej televízie Sky News. Ukrajinská generálna prokuratúra uviedla, že muži sa zúčastnili na útokoch v dedine Jahidne v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, kde bolo celé týždne uväznených do 300 ľudí. Podľa prokuratúry ruskí vojaci "so zbraňami v rukách násilím vnikli do domov civilistov a náhodne strieľali z automatických zbraní do priestorov, kde sa ukrývali dospelí a deti".

13:11 Rakúsky spolkový kancelár Karl Nehammer obhajoval sankcie uvalené na Rusko za jeho inváziu na Ukrajine. Medzinárodné spoločenstvo však vyzval, aby tieto opatrenia prehodnocovalo a sledovalo, či sú primerané. "Sankcie by nemali oslabovať viac nás než tých, voči ktorým majú byť v platnosti," povedal Nehammer pre rakúske médiá pred 77. zasadnutím Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Galéria fotiek (8) Karl Nehammer

Zdroj: SITA/AP Photo/Maya Alleruzzo

Upozornil, že takéto opatrenia nesmú spôsobovať utrpenie žiadnej z krajín, ktorá sa na nich podieľa. "Preto napríklad v Rakúsku nie je žiadne embargo na plyn," povedal. Sankcie však označil za "najmierovejší spôsob", ako vyjadriť protest voči vojne a utrpeniu a dať najavo, že to ďalej takto nemôže pokračovať.