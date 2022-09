Hotel Ducor - symbol toho najlepšieho i najhoršieho, čo sa Afrike stalo

Ak by sa história vyvinula inak, zoznam obľúbených turistických destinácií mohol vyzerať úplne inak. Mnohé krajiny totiž disponujú veľkým prírodným bohatstvom, no bezpečnosť či kvalitné služby zabezpečiť nemôžu, a tak ich cudzinci oblúkom obchádzajú. To je aj prípad Libérie na západe Afriky.