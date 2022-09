Začal sa súd v kauze Čapí hnízdo: Babiš hovorí o politickom procese

PRAHA - V pondelok začalo hlavné pojednávanie v kauze Čapí hnízdo, v ktorej je obvinený bývalý český premiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Na súd prišiel so svojím advokátom Eduardom Brunom. Pred začiatkom pojednávania Babiš novinárom zopakoval svoje tvrdenie, že ide o politický proces.

Informuje o tom spravodajkyňa v Prahe na základe informácií z českých médií. Expremiér Babiš svoju vinu dlhodobo odmieta. "Som nevinný a nespáchal som žiadny trestný čin. Tento proces je len vyústením dlhodobej snahy politického kartelu o moju diskreditáciu a odstránenie z politiky," obhajoval sa na minulotýždňovom zasadnutí českej Poslaneckej snemovne. Trestné stíhanie v tejto kauze označil za najväčší politický proces od roku 1989.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/AP Photo/Bundas Engler

Podľa obžaloby mal Babiš pomôcť vtedajšej manažérke holdingu Agrofert Jane Nagyovej k dotačnému podvodu. "Svojím vplyvom a činnosťou zaistil vytvorenie podmienok na to, aby spoločnosť Farma Čapí hnízdo zdanlivo navonok spĺňala kritériá záujemcu o dotáciu," uviedol v obžalobe štátny zástupca Jaroslav Šaroch.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/AP Photo/Bundas Engler

Jana Nagyová podľa textu obžaloby podala žiadosť o dotáciu z EÚ vo výške takmer 50 miliónov českých korún (približne 2 milióny eur), hoci si bola vedomá toho, že Čapí hnízdo sa o dotáciu uchádzať nemôže. "Uviedla nepravdivé údaje o tom, že spoločnosť Farma Čapí hnízdo je nezávislý malý a stredný podnik," uvádza žalobca a dodáva, že skutočnou osobou, ktorá firmu ovládala bol práve Babiš.

Pôvodne bolo stíhaných 11 ľudí

V prípade bolo pôvode stíhaných 11 ľudí vrátane Babišovej rodiny či poslanca hnutia ANO Jaroslava Faltýnka. Štátny zástupca Šaroch v roku 2019 toto stíhanie zastavil. Najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman následne zrušil rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade Babiša a Nagyovej.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/AP Photo/Bundas Engler

Farma Čapí hnízdo ešte pod názvom ZZN AGRO Pelhřimov pôvodne patrila holdingu Agrofert. V roku 2007 bola z neho vyvedená a zmenila sa na akciovú spoločnosť. Vtedy získala dotáciu v programe pre malé a stredné podniky. Po päťročnej ochrannej lehote sa vrátila späť do holdingu. Babiš vlastnil spoločnosť Agrofert do roku 2017, potom ho vložil do zvereneckých fondov.