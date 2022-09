MIMORIADNY ONLINE Ukrajina spustila veľkú protiofenzívu, oslobodili viacero miest a dedín: Ruské útoky spôsobili výpadky elektriny

Naživo z Ukrajiny

200. deň vojny na Ukrajine

ONLINE

08:48 Súčasná protiofenzíva ukrajinskej armády podľa všetkého neukončí vojnu na Ukrajine. Vo svojej najnovšej správe o vývoji ukrajinského konfliktu to tvrdia experti amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) citovaní britskou stanicou BBC.

Upozorňujú, že keď sa ukrajinský protiútok na severovýchode Ukrajiny skončí, ruské jednotky zrejme obnovia stabilnú obrannú líniu a možno aj spustia územne obmedzené protiútoky. Ukrajina bude musieť následne začať nové protiofenzívne operácie, aby dokončila oslobodenie územia okupovaného Ruskom. Experti ISW preto predpokladajú, že vojna pravdepodobne potrvá až do roku 2023.

08:05 Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov priznal, že ukrajinskí vojaci sú po šesťdňovej ofenzíve v Charkovskej oblasti unavení, no ich morálka je vysoká. "Je to znamenie, že Rusko môže byť porazené," dodal v rozhovore pre americký denník Financial Times (FT), ktorý monitorovala britská stanica BBC. Upozornil, že územia oslobodené počas protiofenzívy musí teraz Ukrajina ovládnuť a musí byť pripravená brániť ich.

Operáciu, počas ktorej ukrajinská armády dobyla späť asi 3000 kilometrov štvorcových ukrajinského územia, sa podľa Reznikova vyvíjala "lepšie, ako sa očakávalo." Upozornil však, že sťahujúce sa ruské jednotky by mohli podniknúť protiútok na zásobovacie línie ukrajinskej armády. Pripustil tiež, že ak by ukrajinské jednotky postúpili príliš hlboko do územia ovládaného ruskou armádou, jednotky nepriateľa by ich mohli obkľúčiť.

06:09 Na mnohých miestach Ukrajiny včera večer ruské útoky na kritickú infraštruktúru spôsobili rozsiahle výpadky elektriny, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a obvinil Rusko z terorizmu. Úplný výpadok prúdu nastal podľa Zelenského v Charkovskej a Doneckej oblasti, bez elektriny sú tiež časti Záporožskej, Dnepropetrovskej a Sumskej oblasti. Rusi podľa ukrajinských predstaviteľov zaútočili pri Charkove na tepelnú elektráreň, kde pri zásahu rakety zomrel jeden jej zamestnanec. Ukrajinské vzdušné sily informovali, že Rusko vypálilo na Ukrajinu 11 striel s plochou dráhou letu.

V zasiahnutých oblastiach nefunguje osvetlenie, pre problémy s čerpadlami tam netečie voda a z radu regiónov prichádzajú tiež správy o stojacich vlakoch, uviedol ruskojazyčný web BBC na svojom webe."Ruskí teroristi zostávajú teroristami a útočia na kritickú infraštruktúru, nie na vojenské zariadenia. Ich cieľom je odoprieť ľuďom svetlo a teplo," uviedol na twitteri Zelenskyj.

Zelenskyj potvrdil, že Ukrajina dobyla mesto Izium

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že v rámci prebiehajúcej rozsiahlej protiofenzívy ukrajinskí vojaci dobyli späť strategické mesto Izium na východe krajiny. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.

Vo svojom televíznom prejave k 200. dňu od začiatku ruskej invázie, Zelenskyj poďakoval ukrajinským silám za "oslobodenie stoviek našich miest a dedín... a najnovšie i Balakliju, Izium a Kupjansk." Ide o tri dôležité dopravné uzly, ktoré sa ukrajinskej armáde podarilo znovuzískať pod kontrolu Kyjevu, pripomína agentúra AFP.