MIMORIADNY ONLINE Úmrtie kráľovnej Alžbety II. (†96): Prvý príhovor nového kráľa Karola III.

Vo veku 96 rokov zomrela vo štvrtok na škótskom zámku Balmoral britská kráľovná Alžbeta II. Oznámil to Buckinghamský palác. Kráľovná Alžbeta II., ktorá zomrela pokojne vo štvrtok popoludní, bola najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Británie – na tróne bola 70 rokov. Vládla o sedem rokov dlhšie ako kráľovná Viktória. Na trón nastúpila 6. februára 1952 po smrti svojho otca, kráľa Juraja VI. My vám zo smutných udalostí prinášame ONLINE.

19:51 "Naše hodnoty zostávajú – a musia zostať – nemenné. Rovnako ako úloha a povinnosti monarchu, ako aj jeho vzťah s anglikánskou cirkvou, v ktorej je zakorenená moja viera," vyhlásil kráľ. Dodal, že práve v tejto viere sa naučil vážiť si zmysel pre povinnosť voči ostatným. "Nezáleží, či žijete v Spojenom kráľovstve alebo niektorom z jeho území, z akého prostredia pochádzate alebo čomu veríte, budem sa snažiť vám slúžiť s vernosťou, úctou a láskou, ako po celý môj život," uviedol Karol III.

19:38 Bratislavský hrad bude nasvietený na počesť zosnulej kráľovnej Alžbety II. Informovali o tom z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR. Na hrade by mala svietiť od 20.00 do 23.00 h vlajka Spojeného kráľovstva.

19:32 Nový následník britského trónu princ William, vojvoda z Cornwallu a Cambridgea, sa stane novým princom z Walesu. V piatok to počas svojho prvého príhovoru verejnosti uviedol kráľ Karol III., píše denník The Guardian.

19:19 Nový britský kráľ Karol III. sa v piatok podvečer prvýkrát prihovoril verejnosti prostredníctvom videopríhovoru. Zosnulú Alžbetu II. v ňom označil za inšpiráciu pre neho samého aj celú kráľovskú rodinu a prisľúbil, že bude pokračovať v jej celoživotnej službe, píše denník The Guardian.

18:20 Nový britský kráľ Karol III. prijal v piatok popoludní v Buckinghamskom paláci premiérku Liz Trussovú. Premiérka sa tak stala vôbec prvou osobou, ktorú Karol III. osobne prijal po svojom nástupe na trón. Informujú o tom denník The Guardian a agentúra AFP. K jeho stretnutiu s Trussovou došlo podľa hovorcu Buckinghamského paláca krátko po tom, ako Karol vrátil do Londýna spoločne so svojou manželkou Kamilou. Do Londýna pricestoval kráľ zo škótskeho zámku Balmoral, kde vo štvrtok zomrela - vo veku 96 rokov - jeho matka, kráľovná Alžbeta II.

17:33 Ľútosť nad úmrtím britskej kráľovnej Alžbety II. dnes vyjadril aj medvedík Paddington, obľúbená postava z detských kníh, s ktorou panovníčka tento rok v lete natočila video. Portréty kráľovnej sa objavili aj na zastávkach londýnskej hromadnej dopravy alebo na výveskách v metre, informovala BBC. Pozastavené bolo natáčanie seriálu Koruna (The Crown), ktorý pojednáva o kráľovskej rodine.

16:13 Traja najvyšší ústavní činitelia SR - prezidentka, predseda parlamentu a premiér - sa v piatok podpísali do kondolenčnej knihy v rezidencii Spojeného kráľovstva v Bratislave. Uctili si tak pamiatku zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. a zároveň vyjadrili úprimnú sústrasť kráľovskej rodine, ale aj všetkým ľuďom, ktorých sa odchod kráľovnej dotkol.

15:40 - Nového britského kráľa Karola III. vítajú pred Buckinghamským palácom davy ľudí. Panovník sa v piatok spolu so svojou manželkou Kamilou vrátil do Londýna po tom, čo vo štvrtok odcestoval na škótsky zámok Balmoral, kde vo veku 96 rokov zomrela jeho matka, kráľovná Alžbeta II.

15:10 - Ľútosť nad úmrtím britskej kráľovnej Alžbety II. dnes vyjadril aj medvedík Paddington, obľúbená postava z detských kníh, s ktorou panovníčka tento rok v lete natočila video. Portréty kráľovnej sa dnes objavili aj na zastávkach londýnskej hromadnej dopravy alebo na výveskách v metre.

14:48 - Vo všetkých štyroch historických krajinách tvoriacich Spojené kráľovstvo, ako aj v zámorských oblastiach Británie vypálili v piatok o 13.00 h (14.00 h SELČ) salvy na pamiatku zosnulej britskej panovníčky Alžbety II. Celkovo vypálili 96 sálv; každá z nich symbolizuje jeden rok života kráľovnej.

14:34 - Dánska kráľovná Margrethe II. sa rozhodla zrušiť veľkú časť akcií plánovaných počas tohto víkendu na oslavu jej 50. výročia nástupu na trón. Dôvodom je štvrtkové úmrtie britskej kráľovnej Alžbety II.

14:26 - Na Pražskom hrade boli kvôli úmrtiu kráľovnej Alžbety II. stiahnuté české vlajky na pol žrde. Zostanú tak až do doby poslednej rozlúčky s kráľovnou. Na twitteri to dnes uviedol prezidentov hovorca Jiří Ovčáček. Dodal, že sa tak stalo na základe rozhodnutia prezidenta Miloša Zemana.

14:10 - Kráľovná Alžbeta II. bola najväčším britským diplomatom a jej oddanosť povinnostiam bola príkladom pre všetkých, povedala premiérka Liz Trussová na dnešnom zasadnutí dolnej komory britského parlamentu venovanom pamiatke zosnulej panovníčky. Bola nám oporou v ťažkých časoch, za pandémie covidu-19 nám dávala nádej, dodala Trussová. Jej prejavu predchádzala spoločná minúta ticha, všetci poslanci sú oblečení v čiernom.

13:55 - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatkovom videopríhovore zverejnenom na sociálnej sieti Twitter ocenil "múdrosť a empatiu" zosnulej britskej panovníčky Alžbety II. a dodal, že po jej smrti "cítime všetci prázdnotu". "Sme vďační za jej hlbokú náklonnosť k Francúzsku: Alžbeta II. ovládala náš jazyk, milovala našu kultúru a dotkla sa našich sŕdc," povedal šéf Elyzejského paláca.

13:43 - Svet s odchodom britskej kráľovnej Alžbety II. prišiel o symbol stability, povedal k štvrtkovému úmrtiu panovníčky bývalý český minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg.

13:40 - Britský kráľ Karol III. sa v piatok popoludní stretne s premiérkou Liz Trussovou, oznámil jej hovorca. Nový britský kráľ medzičasom opustil škótske sídlo kráľovskej rodiny Balmoral, kde vo štvrtok zomrela jeho matka kráľovná Alžbeta II. Fotografi agentúry Reuters odfotili 73-ročného Karola, ako odchádza z Balmoralu na zadnom sedadle šedého osobného automobilu. Vpredu sedela jeho manželka Kamila. Obaja boli oblečení v čiernom.

13:35 - Fotografie britskej kráľovnej Alžbety II. dominovali v piatok titulným stranám britských novín mapujúcich život zosnulej panovníčky od jej korunovácie až k obdobiu, keď sa stala vedúcou osobnosťou britského národa.

13:11 - Britské médiá po smrti kráľovnej Alžbety II. okrem jej zásluh v práci pre spoločnosť pripomínajú aj jej osobitý zmysel pre humor, ktorým "prelamovala ľady" na oficiálnych stretnutiach. Medzi scénkami, ktoré vo videu na svojom kanáli na youtube poskladal denník The Guardian, sa ocitla aj tá, v ktorej panovníčku filmový James Bond sprevádza na začatí olympijských hier v Londýne.

13:05 - Ruský prezident Vladimir Putin sa neplánuje zúčastniť na pohrebe zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. V piatok to oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Hoci Rusi kráľovnú Alžbetu II. rešpektovali pre jej múdrosť, účasť prezidenta Putina na jej pohrebe "neprichádza do úvahy", povedal Peskov.

12:52 - Anglická futbalová liga sa cez tento víkend hrať nebude. Vedenie súťaže odložilo program 7. kola z úcty k zosnulej kráľovnej Alžbete II. Premier League o tom informovala vo vyhlásení na oficiálnom webe.

12:38 - "Británia stratila svoju kráľovnú, svet osobnosť storočia. Jej vláda trvala viac ako 70 rokov, teda polovicu večnosti," povedal nemecký kancelár Olaf Scholz. Uviedol, že zábery smútiacich nielen z Británie ukazujú, aké miesto Alžbeta mala v srdciach ľudí. "Trúchli celý svet," povedal.

12:17 - Austrálska republikánska strana Zelení vyjadrila v piatok ľútosť nad úmrtím britskej kráľovnej Alžbety II., avšak zároveň vyzvala na odlúčenie Austrálie od britskej monarchie. "Naše myšlienky sú s jej rodinou a so všetkými, ktorí ju mali radi. Austrália sa teraz musí pohnúť vpred... Musíme sa stať republikou," napísal v príspevku na sociálnej sieti Twitter predseda Zelených Adam Brandt.

12:07 - Britská vláda v piatok vyhlásila štátny smútok za zosnulú britskú kráľovnú Alžbetu II. Oficiálny dokument britskej vlády obsahuje usmernenia o vyvesovaní vlajok, informácie o cestovaní a iných verejných službách. Štátny smútok potrvá až do štátneho pohrebu zosnulej kráľovnej.

11:30 - Smútenie nad rakvou zosnulej kráľovnej Alžbety II. začne v Škótsku, až potom bude rakva s pozostatkami letecky prepravená do Londýna. Pohreb bude zhruba za desať dní vo Westminsterskom opátstve v Londýne, presný dátum zatiaľ nebol stanovený.

10:57 - Skutočnosť, že britská kráľovská rodina si pre oznámenie o smrti kráľovnej Alžbety II. ako prvý kanál zvolila twitter, dokazuje, ako hlboko sa zmenil jej prístup ku komunikácii, napísala dnes agentúra Bloomberg.

10:23 - Británia vstúpila do neznáma a už nikdy nebude rovnaká ako predtým, uvádza francúzsky denník Libération po štvrtkovom úmrtí kráľovnej Alžbety II. Francúzska tlač sa dnes zameriava aj na to, ako bude vyzerať éra Charlesa III., ktorý sa smrťou svojej matky stal britským panovníkom.

9:47 - "Dnes sme počuli tú najsmutnejšiu správu – o úmrtí Jej Veličenstva kráľovnej Alžbety II.," uviedol Elton John pred publikom na svojom koncerte na štadióne Rogers Centre v Toronte. "Jej prítomnosť bola inšpiratívna... Viedla krajinu počas našich najvýznamnejších a najtemnejších chvíľ s ladnosťou, slušnosťou a s úprimným starostlivým teplom v srdci," pokračoval hudobník.

9:14 - "Správu o úmrtí kráľovnej Alžbety II. som prijala s hlbokým zármutkom. Jej smrť znamená koniec jednej éry," uviedla nemecká expremiérka Angela Merkelová. "Neexistujú slová, ktoré by dokázali oceniť mimoriadny význam kráľovnej, jej zmyslu pre povinnosť, morálnych princípov, jej oddanosti a dôstojnosti, ktoré po sedem desaťročí preukazovali Spojenému kráľovstvu, Európe a svetu," poznamenala.

7:58 - Na oficiálnej webovej stránke britskej kráľovskej rodiny bola zriadená virtuálna kondolenčná kniha na pamiatku zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II.

7:14 - Aj napriek typicky anglickému nevľúdnemu počasiu vo štvrtok dlho do noci pred Buckinghamským palácom v Londýne trúchlili pre kráľovnú Alžbetu II. tisíce ľudí. S postupujúcou nocou sa dav preriedil, pribúdala ale záplava kvetov a množstvo sviečok, napísal denník The Guardian.

7.02 - Nový britský kráľ Charles III. sa dnes vracia do Londýna zo Škótska, kde bol spolu s ďalšími členmi rodiny pri lôžku umierajúcej kráľovnej Alžbety II. Po jej smrti sa Alžbetín najstarší syn a dlhoročný korunný princ stal novým panovníkom a dnes večer má po prvýkrát prehovoriť k verejnosti v tejto úlohe. Očakáva sa, že zloží hold svojej matke a sľúbi, že bude slúžiť ľudu. Presný čas prejavu, ktorý budú vysielať televízne stanice, zatiaľ nebol upresnený.

2:35 - Súčasné britské bankovky s podobizňou kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela vo štvrtok vo veku 96 rokov, naďalej zostávajú zákonným platidlom. Oznámila to na svojej webovej stránke Bank of England (BoE) s tým, že o ďalších krokoch bude informovať po skončení obdobia smútku.

Piatok 9.9.2022

22:01 - Ruský prezident Vladimír Putin vyjadril sústrasť novému britskému kráľovi Charlesovi III. s úmrtím kráľovnej Alžbety II., ktorá dnes zomrela vo veku 96 rokov, oznámili ruské agentúry s odvolaním sa na Kremeľ. Putin podľa agentúry TASS ocenil autoritu, akej sa kráľovná tešila na medzinárodnej scéne, a pripomenul lásku a úctu jej poddaných. Novému panovníkovi zaželal odvahu tvárou tvár tejto nenahraditeľnej strate.

21:55 - Po zverejnení informácie o smrti britskej kráľovnej Alžbety II., ktorá dnes zomrela na zámku Balmoral v Škótsku, začali ľudia zhromaždení pred Buckinghamským palácom v Londýne spievať národnú hymnu. Zatiaľ čo bola vlajka spúšťaná na pol žrde, mnohí prepukli v plač, uviedla televízia Sky News.

21:45 - Bývalý britský premiér Boris Johnson označil deň úmrtia kráľovnej Alžbety II. za najsmutnejší deň Británie, keďže zosnulá panovníčka mala podľa neho "jedinečnú moc robiť ľudí šťastnými". Johnson to vo štvrtok uviedol na svojom účte na Twitteri. "(Kráľovná) bola taká nadčasová a úžasná, až sa obávam, že sme ako deti verili tomu, že bude pokračovať stále ďalej a ďalej," napísal Johnson. Dodal, že Alžbeta II. bola v mnohých ohľadoch najlepšou panovníčkou v britských dejinách.

21:20 - Nový britský kráľ Charles III. v piatok vystúpi s prejavom k národu, uviedol jeho hovorca.

21:00 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prijal správu o smrti kráľovnej Alžbety II. s hlbokým smútkom a jej skon označil za nenapraviteľnú stratu. Svoju sústrasť britskej kráľovskej rodine, ako aj národom Británie a Spoločenstva národov vyjadril Zelenskyj prostredníctvom sociálnych sietí.

20:43 - Kráľovná Alžbeta II. sa počas svojej 70-ročnej vlády stala príkladom a inšpiráciou pre všetkých. Vo štvrtok to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá po správe o úmrtí panovníčky vyjadrila sústrasť celej kráľovskej rodine aj obyvateľom Británie a Commonwealthu. "Sedem desaťročí neochvejného vodcovstva a oddanosti služby svojej vlasti v priebehu mnohých svetových zmien urobili z kráľovnej Alžbety II. príklad a inšpiráciu pre nás všetkých," napísala Čaputová na Twitteri. Zo slovenských politikov vyjadrili sústrasť britskej kráľovskej rodine aj premiér SR Eduard Heger a predseda Národnej rady Boris Kollár.

20:38 - Pápeža Františka hlboko zarmútila smrť britskej kráľovnej Alžbety II. V kondolenčnom odkaze novému kráľovi Charlesovi III. vyzdvihol "veľkorysú službu (britskému) národu a Spoločenstva, príkladnú oddanosť úlohám, pevné svedectvo viery v Ježiša Krista" zosnulej panovníčky.

20:24 - Kráľovná Alžbeta II. bola skalou, na ktorej bola vystavaná moderná Británia, správami o jej smrti sme zdrvení, uviedla britská premiérka Liz Trussová. Dnešok je podľa nej dňom veľkej straty, ale kráľovná, milovaná v Británii aj po celom svete, po sebe zanechala veľký odkaz. "Bože ochraňuj kráľa," zakončila príhovor pred tradičným londýnskym sídlom premiérov v Downing Street premiérka Trussová.

20:18 - Nový britský kráľ Charles III. v prvom vyhlásení po smrti kráľovnej Alžbety II. uviedol, že smúti kvôli odchodu váženej panovníčky a milovanej matky. Alžbeta II. "V období smútku a premien bude ma aj moju rodinu utešovať vedomie toho, akému rešpektu a širokej obľube sa kráľovná tešila," napísal syn zosnulej panovníčky.

20:15 - Britská kráľovná Alžbeta II. žila a písala históriu. Tešila sa najvyššej úcte a rešpektu po celom svete, napísal podľa svojej hovorkyne v kondolencii nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.

20:07 - Sme srdcom a myšlienkami s rodinou kráľovnej Alžbety II. a obyvateľmi Spojeného kráľovstva. Na tlačovej konferencii to dnes uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová v prvej reakcii po tom, čo britské médiá informovali o úmrtí 96-ročnej panovníčky.

20:05 - Český prezident Miloš Zeman prijal správu o dnešnom úmrtí britskej kráľovnej Alžbety II. s hlbokým zármutkom. "Jej oddaná služba monarchii, nesmierna pokora a vznešenosť zostane navždy v našich srdciach," uviedol Zeman vo vyhlásení, ktoré Hrad večer zverejnil na twitteri.

20:04 - "Jej Veličenstvo kráľovná Alžbeta II. stelesňovala britskú národnú kontinuitu a jednotu vyše 70 rokov. Budem si ju pamätať ako priateľku Francúzska, kráľovnú sŕdc, ktorá zanechala trvalú stopu vo svojej krajine," uviedol na Twitteri francúzsky prezident Emmanuel Macron.

20:03 - Panovníčka, stelesňujúca povinnosť a stabilitu, vládla viac ako 70 rokov a dĺžka jej ciest dosiahla 42 obletov zemegule. A natočila aj video s Jamesom Bondom.

19:54 - Britská kráľovná, ktorá dnes zomrela vo veku 96 rokov, vo februári dovŕšila úctyhodných 70 rokov na tróne, a oslávila tak platinové výročie. Bola najdlhšie žijúcim a najdlhšie vládnucim britským panovníkom v dejinách.

19:37 - Vo veku 96 rokov dnes zomrela britská kráľovná Alžbeta II., oznámil Buckinghamský palác, na ktorom bola spustená vlajka. Išlo o najdlhšie vládnucu panovníčku v britských dejinách. Novým britským kráľom sa stal najstarší syn Alžbety II., princ Charles.

