MIMORIADNY ONLINE Ruská polícia robila prehliadky v bytoch novinárov: Zelenskyj oznámil oslobodenie viacerých území

07:06 Spojené štáty vo štvrtok uvalili sankcie na iránsku spoločnosť, ktorá pomohla dopraviť do Ruska útočné drony potenciálne nasaditeľné do vojny na Ukrajine. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP. Podľa amerického ministerstva financií bola na sankčný zoznam zaradená spoločnosť Safiran Airport Services so sídlom v Teheráne, ktorá koordinovala ruské vojenské lety medzi Iránom a Ruskom, vrátane tých, ktoré prepravovali bezpilotné lietadlá, personál a súvisiace vybavenie.

Ministerstvo financií uvalilo sankcie aj na iránske spoločnosti Paravar Pars, Design and Manufacturing of Aircraft Engines a Baharestan Kish, ktoré sa podieľali na vývoji a výrobe bezpilotných lietadiel a majú väzby na vplyvné revolučné gardy. Okrem zmrazenia majetku je so spomínanými spoločnosťami zakázané obchodovať.

06:19 Ukrajinské sily prenikli až 50 kilometrov hlboko do ruskej obrany a oslobodili dve desiatky obcí v Charkovskej oblasti, uviedol dnes pred novinármi generál Oleksij Hromov z ukrajinského generálneho štábu. Pod kontrolou ukrajinskej vlády sa tak vrátilo územie s rozlohou presahujúcou 700 štvorcových kilometrov. Názvy oslobodených obcí však nezazneli.

Analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) predtým odhadli, že ukrajinské sily v uplynulom dni postúpili v Charkovskej oblasti na východe krajiny najmenej o 20 kilometrov na území pod doterajšou kontrolou ruských vojakov, čím dobyli späť plochu s rozlohou približne 400 kilometrov štvorcových.

Ukrajinské sily podľa BBC postupujú smerom ku Kupjansku, najdôležitejšiemu železničnému uzlu, ktorý Rusko používa na zásobovanie všetkých svojich jednotiek na východnej Ukrajine. Ruské oficiálne zdroje síce o tomto ukrajinskom postupe mlčia, agentúry RIA Novosti dnes ale informovala, že Ruskom dosadená správa Kupjansku začala evakuáciu žien a detí. Evakuáciu ruské úrady zdôvodnili ukrajinským ostreľovaním.

06:08 Oslobodenie mesta Balaklija prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil zvlášť zverejnením videa, v ktorom mu vojaci tento úspech hlásia. O vstupe ukrajinských vojakov do mesta, ktoré ruské jednotky okupovali šesť mesiacov, už skôr informovali niektoré médiá a správy sa objavovali aj na sociálnych sieťach. Tieto správy neboli ale až doteraz potvrdené z oficiálnych miest.

"Všetko je na svojom mieste. Vlajka Ukrajiny vlaje v slobodnom ukrajinskom meste pod slobodným ukrajinským nebom! Ďakujem! Som hrdý! Držte sa! Do víťazstva! Sláva Ukrajine! "napísal Zelenskyj na telegrame pod videom s vojakmi z jednotky špeciálnych síl Kraken, ktorí mu ako vrchnému veliteľovi podali hlásenie o splnení rozkazu ovládnuť Balakliju. Ruské sily sa podľa nich stiahli z mesta, ktoré pred vojnou čítalo 27.000 obyvateľov.

06:02 Ukrajinské ozbrojené sily od 1. septembra oslobodili desiatky obcí a viac ako tisíc kilometrov štvorcových ukrajinského územia, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v prejave, zverejnenom na sociálnych sieťach po rokovaní štábu vrchného veliteľa. Zelenskyj dnes tiež potvrdil oslobodenie strategicky dôležitého mesta Balaklija v rámci ukrajinskej ofenzívy v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny. Ukrajinské sily ešte skôr začali protiofenzívu v Chersonskej oblasti na juhu krajiny.

"V rámci prebiehajúcich operácií naši hrdinovia už oslobodili desiatky obcí. A dnes tento postup pokračoval, sú tu nové výsledky. Celkovo od 1. septembra oslobodili viac ako 1000 kilometrov štvorcových nášho územia. Vďaka všetkým, ktorí to dokázali! Ďakujeme armáde, skautom a špeciálnym službám za každú ukrajinskú vlajku, ktorá bola v týchto dňoch vztýčená (v oslobodených obciach)," vyhlásil prezident.

Polícia urobila prehliadky v bytoch novinárov spolupracujúcich s exilom

Príslušníci polície vo štvrtok na rôznych miestach Ruska prehľadali byty niekoľkých novinárov. Podľa ruských médií tieto razie môžu súvisieť s bývalým poslancom Iľjom Ponomariovom, ktorý odišiel z Ruska do exilu a v súčasnosti žije na Ukrajine. Informovalo o tom Rádio Sloboda (RFE/RL). Po tom, čo Rusko 24. februára spustilo inváziu na Ukrajinu, sa Ponomariov pripojil k jednotkám ukrajinskej územnej obrany a na platformách YouTube a Telegram vytvoril dva kanály – Februárové ráno (Utro fevraľa) a Ruský partizán (Rospartizan), ktorých prostredníctvom vyzýva ruských občanov, aby boli aktívni a postavili sa na odpor vláde.

Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) začal Ponomariovovo konanie preverovať a v neprítomnosti ho obvinil z diskreditácie ruských ozbrojených síl. Tlačová agentúra RIA Novosti podľa RFE/RL s odvolaním sa na policajné zdroje uviedla, že polícia prehľadala domy administrátorov Ponomariovových kanálov na YouTube a Telegrame. Ide o ľudí, ktorí žijú v Jekaterinburgu, Ťumeni či Rostove na Done alebo v Moskovskej a Orlovskej oblasti.

Iný policajný zdroj informoval, že v Moskve sa uskutočnili domové prehliadky u moderátorov youtubového kanála patriaceho légii Sloboda Rusku, ktoré sú údajne prepojené s ukrajinskými nacionalistami. Policajní vyšetrovatelia sa domnievajú, že Ponomariov tejto légii radil a poskytoval konzultácie. V súčasnosti 47-ročný Ponomariov bol jediným poslancom dolnej komory ruského parlamentu, Štátnej dumy, ktorý v roku 2014 hlasoval proti ruskej anexii Krymu. Následne utiekol z Ruska do USA a neskôr sa presťahoval na Ukrajinu, kde odvtedy žije.