MIMORIADNY ONLINE Misia MAAE dnes navštívi Záporožskú elektráreň: Kremeľ z nej ale vojakov nestiahne

KYJEV - Plánovaná návšteva tímu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v Ruskom obsadenej Záporožskej atómovej elektrárni na juhu Ukrajiny má trvať len jeden deň. Podľa ruskej agentúry Interfax to oznámil Jevhen Balyckyj, šéf proruskej správy Záporožskej oblasti, ktorého do funkcie dosadila ruská armáda. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 188

ONLINE

Načítať nové správy

7:44 Ukrajina dostala v auguste rekordnú zahraničnú pomoc. Minister financií Serhiy Marčenko vo vysielaní oznámil, že Ukrajina dostala v auguste rekordnú zahraničnú pomoc vo výške 4,6 miliardy dolárov, informuje Interfax.

7:27 Členovia inšpekčnej misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) dnes vyrazili z Kyjeva do Ruskom okupované Záporožské jadrové elektrárne, kde chcú stráviť niekoľko dní. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na šéfa MAAE Rafaela Grossiho. Z ostreľovania jadrového zariadenia sa v posledných týždňoch viní Ukrajina a Rusko navzájom.

Galéria fotiek (3) Misia MAAE prišla do Kyjeva.

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

6:44 Baykar predstavuje nový dron, ktorý sa bude vyrábať na Ukrajine. Turecký výrobca dronu Bayraktar predstavil druhý prototyp nového Bayraktar Kizilelma („Červené jablko“) na tureckom leteckom a technologickom festivale Teknofest. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

6:03 Rusko dnes prerušilo dodávky plynovodom Nord Stream 1, ktorý je hlavnou trasou na prepravu ruského zemného plynu do Európskej únie. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z dát získaných pri vstupe potrubia do Nemecka. Ohlásená odstávka má trvať do sobotného rána. Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zhruba pred dvoma týždňami uviedla, že jediná zostávajúca kompresorová stanica potrebuje údržbu.

6:01 Päť metrov pod zemou riaditeľ Mychajlo Aljochin rovná posledné veci v kryte svojej školy v Kyjeve, kde jeho žiaci budú tráviť čas, pokiaľ sa rozoznejú sirény. Deti vo veku od šiestich do 16 rokov sa do tried vrátia vo štvrtok, keď na Ukrajine začína školský rok, napísala agentúra AFP.

Návšteva MAAE v záporožskej elektrárni je naplánovaná na jeden deň

Balyckyj uviedol, že od návštevy tímu MAAE veľa neočakáva. Inšpektori podľa neho musia v priebehu jedného dňa obhliadnuť prevádzku elektrárne. Záporožskú atómovú elektráreň obsadili už v prvých týždňoch invázie ruské vojská, jej prevádzku však naďalej uskutočňujú ukrajinskí pracovníci. Toto zariadenie sa odvtedy nachádza na frontovej línii.

Galéria fotiek (3) Misia MAAE prišla do Kyjeva.

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Rusko a Ukrajina sa v posledných týždňoch navzájom obviňujú z ostreľovania jadrovej elektrárne, čo vyvoláva obavy z možného úniku radiácie. Tím inšpektorov MAAE pricestoval do Kyjeva v utorok. V Záporožskej atómovej elektrárni má byť od stredy do soboty. Kremeľ označil misiu MAAE za "nevyhnutnú"; zároveň však vylúčil stiahnutie svojich vojakov z elektrárne.