Do kaviarne v centre Bruselu narazila dodávka: Vodič utiekol

BRUSEL - Dodávka narazila v piatok do terasy kaviarne v centre Bruselu. Po incidente potrebovalo lekárske ošetrenie šesť ľudí, ktorí utrpeli len ľahké zranenia a boli v šoku. Vodič v dodávke z miesta činu ušiel, polícia po ňom dosiaľ pátra. Informuje o tom agentúra Reuters, odvolávajúca sa na vyjadrenie bruselského hasičského zboru i tamojšej prokuratúry.

K incidentu došlo tesne pred 13.00 h. Nikoho zo zranených nebolo potrebné previezť do nemocnice. Dosiaľ nie je zrejmé, či išlo o úmyselný čin. Viacerí svedkovia však belgickým médiám povedali, že dodávka vošla do ulice Rue Saint-Michel, ktorá vedie do rušnej nákupnej oblasti. Počuli pritom škrípanie pneumatík a zdalo sa im, že vozidlo zamierilo na kaviareň a po náraze uháňalo preč.