MIMORIADNY ONLINE Raketový útok na železničnú stanicu si vyžiadal najmenej 25 obetí: Rusko používa aj kazetové bomby

14:21 Ruský minister obrany Sergej Šojgu vo štvrtok telefonicky diskutoval so svojím francúzskym náprotivkom Sébastienom Lecornuom o situácii v Záporožskej jadrovej elektrárni. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy britského denníka The Guardian.

14:20 Odchádzajúca šéfka Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Michelle Bacheletová vo štvrtok vyzvala prezidenta Vladimira Putina, aby zastavil ruské útoky na Ukrajinu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

13:58 Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok uviedlo, že pri stredajšom raketového útoku na železničnú stanicu na stredovýchode Ukrajiny zahynuli ukrajinskí vojaci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Galéria fotiek (5) Čaplyn po raketovom útoku

Zdroj: Twitter/Dmytro Kuleba

13:57 Ruská invázia na Ukrajine urýchli svetový prechod na obnoviteľné zdroje energie v dôsledku vysokých cien ropy a plynu. Vo štvrtok to uviedol zástupca osobitného vyslanca Spojených štátov pre klímu Rick Duke na fóre Austrálskej národnej univerzity (ANU) v Canberre. TASR informuje na základe správy agentúry AP.

13:20 Belgicko poskytne ukrajinským ozbrojeným silám podporu vo výške osem miliónov eur. Uvedená suma nepôjde na nákup zbraní, ale na rôzne vybavenie pre vojakov. Na základe správy tlačovej agentúry Belga o tom informuje spravodajca.

Belgická vláda vo štvrtok v tlačovej správe spresnila, že vyčlenená suma zaistí lepšie vybavenie na poskytovanie prvej pomoci, zimné oblečenie, zariadenia na nočné videnie a rôzne liečivá. Ide o dobrovoľný príspevok Belgicka do fondu Komplexného balíka pomoci (CAP) NATO, ktorý poskytuje Ukrajine podporné vybavenie v boji proti ruskej okupácii. V praxi to znamená, že aj belgické spoločnosti sa budú môcť zapojiť do verejných súťaží na nákup nebojového vybavenia.

13:05 Európska únia odsúdila ruský raketový útok na železničnú stanicu v obci Čaplyne v Dnepropetrovskej oblasti, pri ktorom zahynulo 25 ľudí. Vo štvrtok to uviedol na sociálnej sieti Twitter šéf európskej diplomacie Josep Borrell. Informuje o tom agentúra AFP. "EÚ dôrazne odsudzuje ďalší ohavný útok Ruska na civilistov," napísal Borrell. Dodal, že tí, "ktorí sú zodpovední za ruský raketový terorizmus, ponesú za svoje činy zodpovednosť".

The EU strongly condemns another heinous attack by Russia on civilians: in #Chaplyne on #UkraineIndependenceDay.



Those responsible for Russian rocket terror will be held accountable. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 25, 2022

12:36 Rusko rozsiahlo používa na Ukrajine kazetové bomby, ktoré spôsobili už stovky civilných obetí a poškodili domy, školy a nemocnice. Vo štvrtok to vo výročnej správe uviedla monitorujúca organizácia Koalícia proti kazetovej munícii (CMC). Citovala ju tlačová agentúra AFP.

Od napadnutia Ukrajiny Ruskom z 24. februára boli zdokumentované, nahlásené alebo údajne uskutočnené stovky ruských útokov kazetovými bombami, napísala CMC. Ukrajinské sily zrejme tiež už niekoľkokrát použili kazetové bomby, spomenula monitorujúca organizácia vo svojej správe za rok 2022 o použití týchto zbraní vo svete.

12:01 Rezort zdravotníctva je pripravený pomôcť v doliečovaní vojakov zranených na Ukrajine. Zatiaľ takúto požiadavku neeviduje, potvrdil komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. "My sa určite pripojíme, pokiaľ takáto požiadavka bude a budeme mať na to kapacity," povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Predpokladá, že vojaci by mohli byť tak ako v minulosti doliečovaní najmä vo vojenských zariadeniach.

11:57 Počet obetí stredajšieho ruského raketového útoku na železničnú stanicu na stredovýchode Ukrajiny stúpol na najmenej 25 mŕtvych. Pri ostreľovaní obytnej oblasti a železničných objektov v obci Čaplyne v Dnepropetrovskej oblasti prišli o život aj dve deti, oznámil vo štvrtok zástupca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko. Zranenia utrpelo ďalších 31 ľudí, doplnil Tymošenko prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram s tým, že záchranné a pátracie operácie na mieste útoku sa už skončili. Tieto údaje nebolo bezprostredne možné nezávisle overiť, pripomenula DPA.

11:42 Vojna na Ukrajine, ktorá trvá už pol roka, ako aj sankcie zavedené v reakcii na ňu, spôsobili podľa maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa v Európe vážnu krízu v dodávkach energií. Šéf maďarskej diplomacie to uviedol v stredu na Facebooku, informuje spravodajca v Budapešti.

Terajšia situácia poukazuje podľa neho na dôležitosť hľadať nové zdroje energie. "Azerbajdžan je v tomto smere jedným z najdôležitejších partnerov v krátkodobom i strednodobom horizonte, ak nie jediným. Toto partnerstvo podporuje aj nedávno podpísaná energetická dohoda medzi EÚ a Azerbajdžanom," napísal Szijjártó.

11:01 Hraničnými priechodmi prešlo v stredu na Slovensko 3655 ľudí z Ukrajiny. Z toho bolo 887 mužov, 1984 žien a 784 detí. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová. O dočasné útočisko požiadalo podľa hovorkyne 204 žiadateľov. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi v stredu 3877 osôb.

"Všetky činnosti v súvislosti s utečencami z Ukrajiny zabezpečovalo 91 policajtov, 19 hasičov, 83 colníkov, 82 vojakov, 39 dobrovoľníkov, 18 príslušníkov zahraničných zložiek, jeden zamestnanec okresného úradu a 24 zamestnancov migračného úradu," priblížila hovorkyňa.

10:55 Ukrajina je vďačná Rumunsku za významnú pomoc poskytovanú už od prvého dňa vojny, vyhlásil v stredu večer ukrajinský veľvyslanec v Bukurešti Ihor Prokopčuk. Povedal to počas slávnosti zorganizovanej pri príležitosti Dňa nezávislosti Ukrajiny od Sovietskeho zväzu, presne šesť mesiacov po napadnutí Ukrajiny Ruskom. Vo štvrtok o tom informovala rumunská tlačová agentúra Agerpres. Veľvyslanec tiež uviedol, že jeho krajina je odhodlaná uskutočniť reformy potrebné na jej začlenenie do európskeho a euroatlantického spoločenstva.

10:01 Za šesť mesiacov invázie Ruska zasiahlo ukrajinské zdravotníctvo 473 overených útokov, pri ktorých zahynulo takmer 100 ľudí. V stredu to oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Šéf WHO pre Európu Hans Kluge označil útoky za "nemorálne". Podľa overených informácií WHO bolo pri nich zabitých 98 ľudí a ďalších najmenej 134 utrpelo zranenia. Takmer 400 z týchto útokov zasiahlo zdravotnícke zariadenia. Zničili tiež sanitky, sklady a zásoby materiálu. Zástupca WHO na Ukrajine Jarno Habicht označil množstvo útokov na zdravotníctvo za niečo nevídané.

09:25 Odhadom 200.000 odídencov z Ukrajiny prešlo Košicami od začiatku konfliktu na Ukrajine. Približne 6000 z nich ostalo v Košiciach. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke. Centrum prvého kontaktu pre odídencov, ktoré vzniklo v priestoroch kúpaliska Červená hviezda, doteraz poskytuje pomoc Ukrajincom pri hľadaní núdzového ubytovania, jedlo, psychologickú pomoc, konzultačnú a právnu pomoc, základnú zdravotnú starostlivosť či telefónne karty slovenských operátorov pre udržanie kontaktu s blízkymi.

Aktuálne ho využíva 70 až 80 odídencov z Ukrajiny denne. Podľa splnomocnenca mesta Košice pre humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny Romana Dohoviča sa však môže situácia s blížiacou sa zimou výrazne zhoršiť.

08:39 Americký prezident Joe Biden bude vo štvrtok telefonovať so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Ich rozhovor sa uskutoční krátko nato, ako šéf Bieleho domu oznámil, že USA poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc vo výške takmer troch miliárd dolárov. Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že Spojené štáty budú poskytovaním pomoci Ukrajine pokračovať v "zjednocovaní slobodného sveta" a v "povzbudzovaní svojich spojencov a partnerov".

Kirby ďalej uviedol, že Bidenov telefonát so Zelenským tieto záväzky potvrdí. Šéf Bieleho domu okrem toho v rámci telefonického rozhovoru informuje ukrajinského prezidenta o amerických dodávkach zbraní smerovaných na Ukrajinu a zablahoželá mu k Dňu nezávislosti. "(Americký) prezident sa na to teší," povedal Kirby. Zároveň uviedol, že v súčasnosti sa nediskutuje o cestovných plánoch Bidena na návštevu Kyjeva. Podľa Kirbyho sa o takejto ceste začne uvažovať len v prípade, ak by "dávala zmysel".

06:21 Niekoľko výbuchov bolo vo štvrtok skoro ráno počuť neďaleko ukrajinského hlavného mesta Kyjev. Informuje o tom denník The Guardian, ktorý sa odvoláva na ukrajinských predstaviteľov. Ukrajinské ozbrojené sily na sociálnej sieti Telegram uviedli, že približne o 3.00 h miestneho času vo Vyšhorodskom okrese, ktorý leží severne od Kyjeva, bolo počuť "niekoľko" výbuchov.

Gubernátor Kyjevskej oblasti Olexij Kuleba takisto na Telegrame oznámil, že majú informácie o niekoľkých výbuchov v zmienenom okrese. "Objasňujú sa informácie. Záchranné zložky sú už v pohotovosti," dodal a vyzval obyvateľov, aby okamžite vyhľadali úkryt. Podľa ukrajinských pohotovostných služieb bol o 3.21 h v celom okrese vyhlásený letecký poplach, všíma si The Guardian.

06:14 Počet obetí stredajšieho ruského raketového útoku na železničnú stanicu v ukrajinskej obci Čaplyne, nachádzajúcej sa v Dnepropetrovskej oblasti, stúpol na 22. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje agentúra AFP.

"Do tejto chvíle má útok 22 mŕtvych vrátane piatich ľudí, ktorí zhoreli v aute," povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom nočnom prejave. Predtým v prejave k Bezpečnostnej rade OSN v New Yorku uviedol, že pri útoku zahynulo 15 ľudí. Podľa Zelenského ruské rakety na stanici v Čaplynom zasiahli vlak a horeli tam štyri osobné vozne. K útokom ruských síl došlo v deň, keď si Ukrajina pripomína Deň nezávislosti. V ten istý deň zároveň uplynulo šesť mesiacov od začiatku ruskej invázie.

Terrible footage from #Chaplino in #Dnepropetrovsk region after the Russian missile strike.



Preliminarily 15 dead. The number is not final. pic.twitter.com/LbChZIHPsF — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2022

06:09 Ruská vojenská ofenzíva na Ukrajine sa výrazne spomalila v dôsledku vyčerpania zdrojov a morálnej i fyzickej únavy z už šesť mesiacov trvajúcich bojov. Uviedol to v stredu šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov, ktorého citovala agentúra Reuters.

Vyjadril sa tak po tom, ako ruský minister obrany Sergej Šojgu v stredu tvrdil, že tempo ruskej ofenzívy na Ukrajine sa spomaľuje zámerne, údajne v rámci snáh o minimalizovanie počtu civilných obetí. "Rusko dosť výrazne spomalilo rýchlosť svojho útoku. Je to spôsobené vyčerpaním jeho zdrojovej základne, a tiež morálnou a fyzickou únavou z bojov," povedal v ukrajinskej televízii generál Budanov.

06:01 Od februárového vpádu ruskej armády na Ukrajinu zatkli v Rusku viac než 16.000 ľudí, ktorí protestovali proti vojne. Informovala o tom popredná ruská ľudskoprávna organizácia OVD-Info, uviedla televízia BBC. Podľa údajov OVD-Info bolo od februára zadržaných približne 16.437 ľudí za pouličné protesty proti vojne na Ukrajine, alebo súvisiace komentáre na sociálnych sieťach. Uvedené číslo zahŕňa aj osoby, ktoré tzv. špeciálnu operáciu na Ukrajine nazývali vojnou, čo je v Rusku zakázané.

Rusko chce čoskoro vyhlásiť referendá na okupovaných územiach Ukrajiny

Vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu v stredu vyhlásil, že Rusko by mohlo už tento týždeň začať s vyhlasovaním sfalšovaných referend v okupovaných oblastiach na Ukrajine, ktorých cieľom je nadobudnúť oficiálnu kontrolu nad týmito obsadenými územiami. TASR informuje na základe správy agentúry AFP. Spojené štáty sa dozvedeli, že "vedenie Ruska poverilo svojich predstaviteľov, aby začali pripravovať uskutočnenie sfalšovaných referend" v okupovaných častiach Chersonskej, Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a "najmä" Charkovskej oblasti, povedal hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.

Galéria fotiek (5) John Kirby

Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

"Tieto referendá by sa mohli začať v priebehu niekoľkých dní či týždňov. V podstate možno budeme vidieť, že Rusko prvé z nich ohlási do konca tohto týždňa," uviedol Kirby. Dodal, že "keďže (Rusi) majú evidentne problémy s dosahovaním územných ziskov na Ukrajine, snažia sa ich získať falošnými politickými prostriedkami". Kirby ďalej konštatoval, že zo strany Ukrajincov je badať len minimálnu podporu, čo sa týka pripojenia uvedených oblastí k Rusku. "Očakávame, že Rusko sa pokúsi zmanipulovať výsledky týchto referend, aby nepravdivo tvrdilo, že Ukrajinci sa chcú pripojiť k Rusku," uviedol. Doplnil, že bude mimoriadne dôležité, aby sa svet následne bezprostredne upozorňoval na tieto dezinformácie a vyvracal ich.

AFP pripomína, že Moskva niekoľko týždňov po tom, čo v roku 2014 anektovala ukrajinský Krymský polostrov, uskutočnila referendum, ktoré údajne ukázalo, že tamojší obyvatelia chcú, aby sa Krym pričlenil k Ruskej federácii. Kirby tiež poznamenal, že podľa amerických tajných služieb sa ruskí predstavitelia v okupovaných oblastiach obávajú, že miestni ľudia sa na hlasovaní v referendách nezúčastnia. Rusi podľa jeho slov preto pripravujú bližšie nešpecifikované opatrenia s cieľom ukázať úspech týchto hlasovaní. Dodal však, že "samotní ruskí predstavitelia sú si vedomí toho, že to, čo robia, bude nezákonné a nebude to odrážať vôľu ľudí". Spojené štáty a medzinárodné spoločenstvo jasne dali najavo, že "akékoľvek pokusy o získanie kontroly nad zvrchovaným ukrajinským územím nebudú považované za zákonné", zdôraznil.

USA odsúdili plánované procesy s ukrajinskými vojnovými zajatcami

Spojené štáty odsúdili akúkoľvek snahu Ruska o zriadenie tribunálov pre vojnových zajatcov v okupovanom ukrajinskom meste Mariupol, pričom takéto konanie označili za "nezákonné". Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP. Tento týždeň sa totiž objavili správy, že Moskva zvažuje postaviť ukrajinských vojnových zajatcov pred súd za podmienok, ktoré by mohli predstavovať vojnové zločiny. "Plánované procesy sú nezákonné, sú výsmechom spravodlivosti a dôrazne ich odsudzujeme," uviedol vo vyhlásení hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price.

Washington je presvedčený, že "Kremeľ sa pokúša neniesť zodpovednosť za agresívnu vojnu prezidenta (Vladimira) Putina a odvrátiť pozornosť od drvivých dôkazov o zverstvách, ktoré ruské sily spáchali na Ukrajine" od začiatku invázie z konca februára, povedal Price. "Všetci príslušníci ukrajinských ozbrojených síl, vrátane domácich a zahraničných dobrovoľníkov začlenených do ozbrojených síl, majú v prípade zajatia nárok na štatút vojnového zajatca a musí sa im poskytnúť ochrana na základe Ženevských konvencií," dodal hovorca.

Galéria fotiek (5) Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price

Zdroj: SITA/Tom Brenner/Pool via AP

Hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Ravina Šamdasáníová v utorok priblížila, že Moskvou podporované miestne orgány – zrejme v rámci plánov zriadiť podľa svojich slov "medzinárodný tribunál" – pripravujú v sále filharmónie v Mariupole kovové klietky pre zajatcov.

"Veľmi nás znepokojuje spôsob, akým sa to deje," povedala Šamdasáníová s odkazom na fotografie zachytávajúce tieto obrovské klietky, ktoré boli zverejnené na sociálnych sieťach. Šamdasáníová uviedla, že OHCHR nemá k zajatcom prístup, a takisto očakáva, že nedostane ani povolenie zúčastniť sa na chystaných procesoch. "Obávame sa, že odmietnutie prístupu nezávislým pozorovateľom ponecháva vojnových zajatcov vystavených mučeniu s cieľom vymámiť z nich priznanie," povedala. Rusko odmieta, že by vojnoví zajaci boli terčom mučenia či iných foriem zlého zaobchádzania.