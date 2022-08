MIMORIADNY ONLINE Ruský diplomat vylúčil možnosť mierovej dohody medzi Kyjevom a Moskvou

Naživo z Ukrajiny

Naživo z Ukrajiny

18:40 Vysokopostavený ruský diplomat Gennadij Gatilov vylúčil v pondelňajšom rozhovore pre noviny Financial Times (FT) možnosť diplomatického riešenia vojnového konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom. Rusko podľa jeho slov zároveň očakáva, že konflikt na Ukrajine sa predĺži. "Nevidím teraz žiadnu možnosť na diplomatické kontakty," zhodnotil Gatilov, ktorý pôsobí ako stály predstaviteľ Ruskej federácie pri Úrade OSN v Ženeve. "A čím dlhšie bude konflikt pokračovať, tým ťažšie bude dosiahnuť diplomatické riešenie," dodal.

17:40 Ukrajinská ambasáda v Prahe sa v pondelok poďakovala občanom ČR za to, že pri príležitosti spomienkových podujatí na okupáciu Československa v roku 1968 na jej účet počas uplynulého víkendu poslali 24,2 milióna českých korún (takmer milión eur). Informuje o tom ukrajinská ambasáda na Twitteri.

16:44 Od začiatku ruskej invázie bolo zabitých takmer 9000 ukrajinských vojakov. V pondelok to na podujatí na počesť vojnových veteránov a rodín usmrtených vojakov oznámil vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj, na ktorého sa odvoláva agentúra Interfax-Ukrajina.

16:32 Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril v pondelok "úprimnú sústrasť" pozostalým po 29-ročnej novinárke Darii Duginovej, dcére známeho prokremeľského nacionalistického ideológa Alexandra Dugina, ktorá zahynula pri sobotňajšom výbuchu auta v Moskve. Informuje o tom agentúra AFP.

16:04 Európska únia bude rokovať o začatí rozsiahlej výcvikovej operácie pre ukrajinských vojakov, ktorá by sa uskutočnila v štátoch susediacich s Ukrajinou. Oznámil to v pondelok šéf európskej diplomacie Josep Borrell. Informovala o tom agentúra AFP.

15:38 Írsko v pondelok oznámilo, že opätovne otvorilo svoje veľvyslanectvo v Kyjeve, ktoré bolo zatvorené v dôsledku februárovej ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Informuje o tom agentúra AFP.

14:41 Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v pondelok obvinila Ukrajinu, že stojí za sobotňajším výbuchom auta v Moskve, pri ktorom zahynula 29-ročná novinárka Daria Duginová, dcéra známeho prokremeľského nacionalistického ideológa Alexandra Dugina. Informujú o tom agenúry AFP a AP. "Tento zločin pripravili a vykonali ukrajinské špeciálne služby," uviedla vo vyhlásení FSB.

14:00 Ruský prezident Vladimir Putin označil v pondelok ruskú vlajku za symbol krajiny, ktorá je odhodlaná brániť svoje záujmy a byť vernou tradičným hodnotám. Spravil tak v príhovore venovanému Dňu štátnej vlajky, ktorý si v Rusku v pondelok pripomínajú. Informuje o tom agentúra AP.

13:49 Mier v Európe nemožno považovať za samozrejmosť, čoho dôkazom je aj súčasná vojenská agresia Ruska voči Ukrajine. Uviedla to v pondelok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová s odkazom na Celoeurópsky deň spomienky na obete všetkých totalitných a autoritatívnych režimov. Informuje o tom spravodajca z Bruselu.

13:15 Na ôsmy balík sankcií proti Rusku vyzval v pondelok Európsku úniu estónsky minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu. Informuje o tom agentúra DPA. "Agresorovi musíme výrazne zvýšiť cenu za jeho agresiu, a to ešte pred zimou. Sedem doterajších sankčných balíkov nevytvorilo dostatočný tlak na (ruského prezidenta Vladimira) Putina, aby ukončil vojnu na Ukrajine," povedal Reinsalu v estónskom rozhlase.

12:46 Musíme zaistiť, aby to nebol Kremeľ, kto si bude diktovať podmienky mieru a pravidlá medzinárodných vzťahov. Apeloval premiér Petr Fiala v stredu na porade českých diplomatov v Černínskom paláci, informuje spravodajkyňa v Prahe. "Príliš dlho sme agresívne správanie ruského režimu tolerovali, ospravedlňovali, prehliadali," uviedol Fiala s tým, že tlak na Rusko musí pokračovať. Pripomenul, že o dva dni uplynie polrok odvtedy, čo Rusko vtrhlo na územie Ukrajiny.

"Pretože je úplne zrejmé, kto je v tomto konflikte v práve, je naša pozícia jasná. V prvom rade musíme pomôcť Ukrajine, aby tento konflikt prečkala s čo najmenšími stratami a aby nakoniec zvíťazila," zopakoval premiér pozíciu Česka. Širším záujmom Českej republiky podľa neho je, aby bol ruský imperializmus zastavený.

12:35 Ruské jednotky urobili čiastočný pokrok na frontovej línii od okupovaného Chersonu na juhu Ukrajiny smerom k neďalekému Mykolajivu. Informuje o tom americká televízia CNN, odvolávajúcej sa na pondelkové vyhlásenie ukrajinského generálneho štábu. "V smere na Mykolajiv uskutočnili okupanti s čiastočným úspechom útoky v oblasti osady Blahodatne," uviedol generálny štáb ukrajinskej armády. V nedeľu priznal, že ruské jednotky sa dostali na južný okraj osady.

12:30 Ťažké boje pokračujú aj na pomedzí Luhanskej a Doneckej oblasti. "Odrazených bolo päť masívnych útokov nepriateľa, pričom boje pokračujú v ďalších šiestich smeroch," informovali miestne úrady. Dvaja ľudia zahynuli pri raketových útokoch na niekoľko obcí v Doneckej oblasti. Ukrajinský generálny štáb informoval, že Rusi sa opäť pokúsili zatlačiť líniu smerom k Sloviansku, avšak "neuspeli a stiahli sa". Podobnú ofenzívu odrazili Ukrajinci aj v oblasti Bachmutu.

12:16 Frontová línia sa v Doneckej a Charkovskej oblasti zrejme výraznejšie nehýbe, avšak televízia CNN pripomína, že tvrdenia o územných ziskoch či stratách, ako ich podáva jedna či druhá strana, nie je možné nezávisle overiť. Mesto Nikopol, nachádzajúce sa na druhom brehu rieky Dneper oproti Záporožskej atómovej elektrárni, zasiahlo viac než 40 delostreleckých granátov. Zranenia utrpeli štyri osoby. Delostrelecká paľba zasiahla aj mesto Dnipro a podľa miestnej samosprávy tam poškodila 50 budov.

11:03 Ukrajinský veľvyslanec v Nemecku Andrij Meľnyk odíde v polovici októbra z Nemecka, aby sa na Ukrajine ujal novej funkcie na ministerstva zahraničných vecí. Veľvyslanec ostro kritizoval Berlín za jeho reakciu na februárový vpád ruských vojsk na Ukrajinu. Informuje o tom agentúra DPA. "V Kyjeve musím byť 15. októbra, aby som sa tam, ako to tak vyzerá, ujal postu na ministerstve zahraničných vecí," uviedol Meľnyk pre DPA.

Meľnyk čelil v minulosti kritike za obranu lídra ukrajinských nacionalistov Stepana Banderu, ktorého organizácia bola zodpovedná za etnické čistky a smrť tisícov Poliakov a židov počas druhej svetovej vojny, píše DPA. Veľvyslanec sa stal známy aj neustálymi výzvami, aby Berlín dodával Ukrajine viac zbraní.

10:41 Hraničnými priechodmi prešlo v nedeľu na Slovensko 3574 ľudí z Ukrajiny. Z toho bolo 851 mužov, 1829 žien a 894 detí. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová.

O dočasné útočisko požiadalo podľa slov hovorkyne 39 žiadateľov. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi v nedeľu 4052 osôb. "Všetky činnosti v súvislosti s utečencami z Ukrajiny zabezpečovalo deväť policajtov, 11 hasičov, 70 colníkov, 81 vojakov, päť dobrovoľníkov a sedem zamestnancov migračného úradu," priblížila hovorkyňa.

08:06 Nemecký kancelár Olaf Scholz chce počas trojdňovej návštevy Kanady výrazne rozšíriť spoluprácu s rozlohou druhou najväčšou krajinou sveta v oblasti získavania surovín. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA. "Táto krajina má podobne bohaté nerastné zdroje ako Rusko – s tým rozdielom, že je to spoľahlivá demokracia," povedal Scholz v nedeľu večer miestneho času po príchode do Montrealu. "To otvára nové oblasti spolupráce. Chceme úzko spolupracovať najmä pri rozvoji vodíkového hospodárstva."

06:22 Pol roka po začiatku vojny udelil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj viacerým svojim krajanom vyznamenania za mimoriadne zásluhy. Oceneným je okrem iných známy bývalý profesionálny futbalista Andrij Ševčenko, ktorý svoje dobré meno využíva na pomoc Ukrajine, oznámil Zelenskyj v noci na pondelok na sociálnej sieti. Informuje o tom agentúra DPA.

Ševčenko je ambasádorom platformy UNITED24, zameranej na získavanie dobročinných darov pre Ukrajinu. K vyznamenaným patrí aj vlakový sprievodca, ktorý pomáhal prevážať ľudí utekajúcich z oblastí bojov a ktorého manželka zahynula pri jednej z týchto ciest.

Zelenskyj varoval Rusko pred postavením ukrajinským vojakov pred súd

Rusko môže provokatívne postaviť ukrajinských vojakov pred súd budúcu stredu, keď si Ukrajina pripomenie 31 rokov nezávislosti. Uviedol to v nedeľu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom agentúra AFP. Zelenskyj sa v pravidelnom večernom príhovore odvolával na správy médií, podľa ktorých Rusko pripravuje súd s ukrajinskými vojakmi zajatými počas obliehania mesta Mariupol práve v čase ukrajinského výročia.

Ukrajina bude sláviť Deň nezávislosti 24. augusta. V tento deň uplynie zároveň šesť mesiacov od začiatku invázie Ruska do bývalej sovietskej republiky. "Ak sa tento hanebný súd uskutoční, ak našich ľudí privedú pred tieto kulisy v rozpore so všetkými dohodami, všetkými medzinárodnými pravidlami, ak dôjde k porušovaniu práv... to bude hranica, za ktorou sú akékoľvek rokovania nemožné," vyhlásil Zelenskyj. "Rusko sa odstrihne od rokovaní. Nebudú ďalšie rozhovory," zdôraznil.

Ukrajinský líder sa vrátil k téme, o ktorej hovoril predošlý večer. Vtedy Ukrajincov varoval, že Rusko sa v najbližšom týždni môže pokúsiť urobiť "niečo obzvlášť škaredé, obzvlášť kruté". Vyzval ich súčasne, aby Moskve nedovolili medzi sebou šíriť "skľúčenosť a strach". V súvislosti s výročím nezávislosti vyhlásili v metropole Kyjev zákaz verejných zhromaždení od 22. do 25. augusta. V druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkov bude v platnosti zákaz vychádzania od 23. augusta večer do 25. augusta ráno.