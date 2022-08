MIMORIADNY ONLINE Boje na Ukrajine neutíchajú: Zelenskyj varuje pred postavením ukrajinských vojakov pred súd

Naživo z Ukrajiny

Vojenský personál na Ukrajine pripravuje muníciu pre potreby armády

06:22 Pol roka po začiatku vojny udelil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj viacerým svojim krajanom vyznamenania za mimoriadne zásluhy. Oceneným je okrem iných známy bývalý profesionálny futbalista Andrij Ševčenko, ktorý svoje dobré meno využíva na pomoc Ukrajine, oznámil Zelenskyj v noci na pondelok na sociálnej sieti. Informuje o tom agentúra DPA.

Ševčenko je ambasádorom platformy UNITED24, zameranej na získavanie dobročinných darov pre Ukrajinu. K vyznamenaným patrí aj vlakový sprievodca, ktorý pomáhal prevážať ľudí utekajúcich z oblastí bojov a ktorého manželka zahynula pri jednej z týchto ciest.

Zelenskyj varoval Rusko pred postavením ukrajinským vojakov pred súd

Rusko môže provokatívne postaviť ukrajinských vojakov pred súd budúcu stredu, keď si Ukrajina pripomenie 31 rokov nezávislosti. Uviedol to v nedeľu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom agentúra AFP. Zelenskyj sa v pravidelnom večernom príhovore odvolával na správy médií, podľa ktorých Rusko pripravuje súd s ukrajinskými vojakmi zajatými počas obliehania mesta Mariupol práve v čase ukrajinského výročia.

Ukrajina bude sláviť Deň nezávislosti 24. augusta. V tento deň uplynie zároveň šesť mesiacov od začiatku invázie Ruska do bývalej sovietskej republiky. "Ak sa tento hanebný súd uskutoční, ak našich ľudí privedú pred tieto kulisy v rozpore so všetkými dohodami, všetkými medzinárodnými pravidlami, ak dôjde k porušovaniu práv... to bude hranica, za ktorou sú akékoľvek rokovania nemožné," vyhlásil Zelenskyj. "Rusko sa odstrihne od rokovaní. Nebudú ďalšie rozhovory," zdôraznil.

Ukrajinský líder sa vrátil k téme, o ktorej hovoril predošlý večer. Vtedy Ukrajincov varoval, že Rusko sa v najbližšom týždni môže pokúsiť urobiť "niečo obzvlášť škaredé, obzvlášť kruté". Vyzval ich súčasne, aby Moskve nedovolili medzi sebou šíriť "skľúčenosť a strach". V súvislosti s výročím nezávislosti vyhlásili v metropole Kyjev zákaz verejných zhromaždení od 22. do 25. augusta. V druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkov bude v platnosti zákaz vychádzania od 23. augusta večer do 25. augusta ráno.