Muža, ktorého postrelili v nákupnom centre v švédskom meste Malmö podľahol svojim zraneniam

Polícia v súvislosti s touto kauzou vylúčila prípadný "teroristický" motív a dodala, že streľba bola zrejme "izolovaným incidentom súvisiacim so zločineckými skupinami".Miestne médiá citovali očitých svedkov, podľa ktorých podozrivý strieľal do ľudí v dave čisto náhodne. Polícia to zatiaľ nepotvrdila.

V utorok 16. augusta postrelili v električke vo švédskom meste Göteborg ženu do brucha, píše agentúra DPA. V júli boli pri streľbe v nákupnom centre v dánskom hlavnom meste Kodaň zabití traja ľudia. Kodaň leží približne 30 kilometrov od Malmö.