MIMORIADNY ONLINE Masívne raketové útoky na Charkov, zahynulo najmenej deväť ľudí: Pomstíme sa, tvrdí Zelenskyj

175. deň vojny na Ukrajine

6:30 Vo štvrtok vstúpili do platnosti sprísnené obmedzenia Estónska pre ruských občanov, ktorí chcú vstúpiť do tejto pobaltskej krajiny. TASR správu prevzala od tlačovej agentúry DPA. Vláda v Tallinne začiatkom tohto týždňa oznámila, že prestane vydávať estónske víza ruským občanom a zakáže vstup Rusom, ktorí majú estónske turistické, obchodné, športové alebo kultúrne víza.

Ruskí štátni príslušníci s vízami vydanými jednou z iných schengenských krajín alebo tí, ktorí sa už nachádzajú v schengenskom priestore, však do Estónska budú môcť vstúpiť. Schengenský priestor zahŕňa väčšinu krajín Európskej únie a uľahčuje voľný pohyb v rámci tohto bloku.

6:20 Video spúšte po ruskom raketovom útoku na Charkov. Video priniesol na sociálnej sieti portál NEXTA.

In #Kharkiv, seven people died and 13 were injured as a result of a #Russian attack, reports the State Emergency Service. pic.twitter.com/m0E05w6yuC — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2022

6:10 Stredajší útok na sociálnej sieti Telegram odsúdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Je to neospravedlniteľný, záludný a cynický útok na civilistov, ktorý ukazuje bezmoc agresora. Nemôžeme mu odpustiť. Pomstíme sa zaň," dodal Zelenskyj.

6:00 Na východoukrajinský Charkov nad ránom dopadlo ďalších päť rakiet.

Po zásahu vypukli požiare a útok pripisovaný ruským jednotkám má najmenej dve obete. Oznámili to dnes podľa ruskojazyčnej verzie webu BBC gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov a starosta Charkova Ihor Terechov.

"O 04:32 (3:32 SELČ) prvé a potom najmenej štyri ďalšie raketové útoky na Charkov. Informácie sa stále spresňujú. Došlo minimálne k piatim explóziám," napísal Terechov na sociálnej sieti Telegram. Pri útokoch zomreli dvaja ľudia, jednou z obetí je dieťa, uviedol Synehubov. Vo svojom príspevku na Telegrame vyzval spoluobčanov, aby neignorovali zvuk sirén a neopúšťali kryty.

Pri stredajšom ruskom ostreľovaní obytnej štvrte druhého najväčšieho ukrajinského mesta Charkova bolo zabitých sedem ľudí a ďalších 13 bolo zranených. Rakety zasiahli ubytovňu, kde žilo asi 30 ľudí, vrátane seniorov a detí. Medzi obyvateľmi bolo aj niekoľko ľudí so sluchovým postihnutím, čo komplikovalo pátranie po nich v sutinách domu, uviedol server Ukrajinska pravda. Pôvodné správy hovorili o šiestich obetiach, úrady v noci čísla spresnili.

Podoľak opäť vyzval na zničenie Krymského mosta

Hlavný poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v stredu znova vyzval na zničenie mosta spájajúceho Moskvou okupovaný Krymský polostrov s Ruskom. TASR správu prevzala od denníka The Guardian. Podoľak na sociálnej sieti Twitter uviedol, že Ukrajina nikdy nevydala povolenie na výstavbu Krymského mosta, a ide preto o nelegálnu stavbu. "Škodí životnému prostrediu na polostrove, a preto ho treba demontovať. Nie je dôležité ako - či dobrovoľne alebo nie," uviedol poradca ukrajinského prezidenta.

Krymský most bol postavený po ruskej anexii Krymu v roku 2014. Most vedie ponad Kerčský prieliv a spája Krym s ruskou pevninou. Počas uplynulej noci bol most uzatvorený po tom, ako na Kryme došlo k niekoľkým útokom na ruské vojenské základne a infraštruktúru. Uzatvorenie mosta tiež súviselo s obavami, že by na neho mohli byť zacielené ďalšie útoky. Podoľak v rozhovore pre The Guardian tento týždeň naznačil, že Ukrajina považuje Krymský most za legitímny vojenský ciel. "Je to nelegálna stavba a hlavná brána pre zásobovanie ruskej armády na Kryme. Takéto objekty by mali byť zničené," uviedol Podoľak.

Krátko po otvorení mosta zriadila ruská armáda na tejto cestnej infraštruktúre kontrolné stanoviská; jej príslušníci v súčasnosti kontrolujú doklady cestujúcich a vozidlá, ktoré cez most prechádzajú, uviedol v stredu Denys Savčenko z ľudskoprávnej organizácie Crimea SOS. Podľa Savčenka tiež nedávny výbuch v muničnom sklade na Kryme spôsobil, že vzrástol počet ľudí, ktorí sa cez most vracajú späť do Ruska. Rekordný počet vozidiel prešiel cez Krymský most podľa poradcu ukrajinského ministra vnútra Antona Heraščenka aj v pondelok.