MIMORIADNY ONLINE Severom okupovaného Krymu otriasli výbuchy: Zasiahli muničný sklad armády a trafostanicu

173. deň bojov na Ukrajine

8:25 Severom okupovaného ukrajinského polostrova Krym dnes ráno otriasli výbuchy, informovali ruské tlačové agentúry. Podľa agentúry TASS vybuchol bývalý statok, ktorý armáda používala ako muničný sklad. Agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na miestne úrady informovala o explózii, ktorá spôsobila požiar transformačnej stanice v meste Džankoj. Príčiny výbuchov ani ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.

8:05 Jadrová katastrofa v Ruskom okupovanej Záporožskej atómovej elektrárni na juhu Ukrajiny by ohrozila celú Európu. V noci na utorok to v rámci svojho pravidelného videopríhovoru vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala od agentúry AFP. "Akýkoľvek incident súvisiaci s radiáciou v Záporožskej atómovej elektrárni môže zasiahnuť krajiny Európskej únie, Turecko, Gruzínsko a aj vzdialenejšie štáty. Závisí to len od rýchlosti a smeru vetra," uviedol Zelenskyj.

7:15 Fínsko na pondelkovom samite s ďalšími severskými krajinami a Nemeckom v nórskom Osle presadzovalo zákaz vstupu ruských turistov do Európskej únie. Informovala o tom tlačová agentúra DPA. Nemecký kancelár Olaf Scholz sa však opäť vyslovil proti zákazu vstupu Rusov do EÚ s odvolaním sa na občanov utekajúcich pred režimom ruského prezidenta Vladimira Putina.

6:35 Ruské sily ostreľovali skoro ráno charkovský okres Kyjev, informoval na Telegrame starosta Charkova Ihor Terekhov. V čase zverejnenia nie sú žiadne informácie o obetiach. Informoval o tom na sociálnej sieti portál NEXTA.

Five regions of the city of #Kharkiv were shelled by #Russian invaders, reports mayor Ihor Terekhov. pic.twitter.com/AS3MLDXFjN — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2022

6:25 OSN popiera obvinenia Ruska z blokovania návštevy MAAE v jadrovej elektrárni Záporoží. Ruskí predstavitelia obvinili sekretariát OSN, že bráni Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu navštíviť elektráreň, povedal Stephane Dujarric, hovorca generálneho tajomníka OSN. Informoval o tom na sociálnej sieti The Kyiv Independent.

06:10 Inšpekčná cesta delegácie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) do Záporožskej jadrovej elektrárne nesmie viesť cez Kyjev, lebo by členov misie vystavila nebezpečenstvu pri prechode frontovej línie. Podľa agentúry TASS to dnes uviedol popredný ruský diplomat Igor Višněveckij. Od elektrárne je v posledných dňoch hlásené ostreľovanie, z ktorého sa vzájomne obviňujú Ukrajina aj Rusko. MAAE varovala pred možnou katastrofou.

Ukrajina od začiatku vojny zneškodnila vyše 180-tisíc výbušných zariadení

Viac než 180.000 výbušných zariadení objavili a zneškodnili ukrajinské odmínovacie jednotky od začiatku ruskej vojenskej invázie koncom februára, oznámila v pondelok vláda v Kyjeve. TASR správu prevzala zo stanice CNN. Námestník ukrajinského ministra vnútra Jevhenij Jenin pre ukrajinskú televíziu spresnil, že "jedna pätina územia Ukrajiny bola kontaminovaná granátmi, mínami a leteckými bombami, ktoré nevybuchli".

"Od začiatku vojny naše služby objavili a zneškodnili viac než 180.000 výbušných zariadení. Preskúmaných bolo už viac než 68.000 hektárov," spresnil Jenin. Technici podľa neho preskúmajú za týždeň približne 500 hektárov plochy. "V Kyjevskej oblasti ešte stále zneškodňujú 100 výbušných predmetov denne," podotkol podľa CNN námestník ukrajinského ministra vnútra.